Malatya’da 2 otomobil kafa kafaya girdi: 4 yaralı!
Dün akşam Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bir kaza meydana geldi. Saat 21.00 sıralarında Battalgazi Mahallesi’nde gerçekleşen kazada, E.E. yönetimindeki otomobil ile A.A. idaresindeki otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı.
A.A. idaresindeki otomobil çarpışmanın etkisiyle devrilerek park halindeki hafif ticari araca da çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarılan sürücüler ile araçlardaki M.E.E. ve Z.E.A. yaralandı.
Park halindeki kamyonete çarpan 80 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralılar, ambulanslarla Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)