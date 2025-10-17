18 bin aile mağdur: Adıyaman'da tütün alımları durduruldu

18 bin aile mağdur: Adıyaman'da tütün alımları durduruldu
Yayınlanma:
Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, kentte sözleşmeli olarak üretilen Virginia ve Ege tipi tütün alımlarının, firmalar tarafından "nem ve tav oranının yüksek olması" gerekçesiyle geçici olarak durdurulmasına sert tepki gösterdi.

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, kentte sözleşmeli olarak yetiştirilen Virginia tipi ve Ege tipi tütünlerin alımlarının durdurulması üzerine basın açıklaması düzenledi. Özkan, firmaların aldığı bu karara gerekçe olarak tütünlerdeki nem ve tav oranının yüksekliğini gösterdiğini aktardı.

Başkan Özkan, firmanın aldığı kararın binlerce tütün üreticisini mağdur ettiğini ifade etti. Özellikle nem ve tav oranı düşük tütün üretimi yapanların mağduriyetinin altını çizen Özkan, "En kısa zamanda alımlara yeniden başlanılarak sıkıntısı olmayan ve alıma hazır olan tütünlerin alımlarına başlanması gerekmektedir" dedi. Aksi takdirde, dağıtılan kutularda bulunan tütünlerin bozulmayla karşı karşıya kalacağı uyarısını yaptı.

"10 GÜN BOYUNCA ALIM YAPILMAYACAK" İDDİASI

Özkan, aldıkları duyumlara göre tütün alımlarının 10 gün boyunca yapılmayacağı yönünde bir bilginin olduğunu paylaşarak, bu durumun tütünlerini hazırlamış ve kutuya basmış binlerce üreticiyi mağdur edeceğini belirtti. Başkan, en azından tütününü hazırlamış olan üreticilerin tütünlerinin alımlarına devam edilmesi gerektiğini savundu.

KONU ÜST DÜZEY YETKİLİLERE TAŞINDI

Yaşar Özkan, üreticilerin mağduriyetini gidermek amacıyla konuyu hemen Adıyaman milletvekillerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın’a ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’a ilettiğini bildirdi.

Özkan, milletvekillerinin (Mustafa Alkayış, Resul Kurt, İshak Şan ve Hüseyin Özhan), Bakan Yardımcısı Aydın'ın ve TZOB Genel Başkanı Bayraktar’ın konuyu derhal ele alacaklarını ve alımların en kısa zamanda tekrar başlaması için çalışma yapacaklarını söylediklerini aktardı.

Başkan Özkan, tüm üreticilerin endişe etmemesini isterken, il ve ilçe ziraat odaları olarak tütün üreticisine sahip çıkacaklarını söyledi. Ancak üreticilere, ileride bu tür sorunlarla karşılaşmamak için tütünlerde nem ve tav oranlarına dikkat etmelerinin önemli olduğu uyarısında da bulundu.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

