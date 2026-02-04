17 yaşındaki lise öğrencisi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Bursa'da lise son sınıf öğrencisi Rabia Akyüz, ders sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti. Kalp rahatsızlığı olduğu bilinen 17 yaşındaki genç kız, okulda geçirdiği kriz sonrası kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama veda etti.

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde eğitim veren Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. 12/A sınıfı öğrencisi 17 yaşındaki Rabia Akyüz, dün sınıfında ders dinlediği sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı. Durumun bildirilmesi üzerine okula ivedilikle sağlık ekipleri sevk edildi.

okulda-kalp-krizi-geciren-liseli-rabia-1149412-341298.jpg

RAHATSIZLIĞI BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ

Okula ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede öğrencinin kalp krizi geçirdiğini belirledi. Daha önceden kalp rahatsızlığı olduğu bildirilen Akyüz, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

okulda-kalp-krizi-geciren-liseli-rabia-1149282-341298.jpg

MÜDAHALE YETERSİZ KALDI

Hastanede tedavi altına alınan lise öğrencisi, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay kalp krizinden öldüRahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay kalp krizinden öldü

Ölümüyle ailesini ve sınıf arkadaşlarını yasa boğan Rabia Akyüz'ün cenazesi, bugün Bursa'da toprağa verilecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

