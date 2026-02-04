17 yaşındaki lise öğrencisi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde eğitim veren Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. 12/A sınıfı öğrencisi 17 yaşındaki Rabia Akyüz, dün sınıfında ders dinlediği sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı. Durumun bildirilmesi üzerine okula ivedilikle sağlık ekipleri sevk edildi.
RAHATSIZLIĞI BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ
Okula ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede öğrencinin kalp krizi geçirdiğini belirledi. Daha önceden kalp rahatsızlığı olduğu bildirilen Akyüz, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
MÜDAHALE YETERSİZ KALDI
Hastanede tedavi altına alınan lise öğrencisi, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Ölümüyle ailesini ve sınıf arkadaşlarını yasa boğan Rabia Akyüz'ün cenazesi, bugün Bursa'da toprağa verilecek.
