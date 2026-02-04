17 yaşındaki lise öğrencisi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Bursa'da lise son sınıf öğrencisi Rabia Akyüz, ders sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti. Kalp rahatsızlığı olduğu bilinen 17 yaşındaki genç kız, okulda geçirdiği kriz sonrası kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama veda etti.