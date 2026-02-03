Rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay kalp krizinden öldü

Yayınlanma:
Zonguldak'ta kalp rahatsızlığı sebebiyle bir yıl önce emekli edilen 27 yaşındaki Astsubay Mert Necati Günay, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, kalp rahatsızlığı nedeniyle henüz 27 yaşındayken görevinden ayrılmak zorunda kalan emekli Astsubay Mert Necati Günay, geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Genç yaşta vefat eden Günay, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

GÖREVİNDEN KALBİ NEDENİYLE EMEKLİ EDİLMİŞTİ

Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Günay'ın oğlu olan Mert Necati Günay, TSK bünyesinde Astsubay Kıdemli Çavuş rütbesiyle görev yapmaktayken, yaklaşık 1 yıl önce yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle malulen emekli edilmişti.

MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Sabah saatlerinde evinde aniden fenalaşan Günay, ailesi tarafından hızla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Günay, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı.

ASKERİ TÖRENLE VEDA

Günay için Ereğli Bölücek Mahallesi'nde askeri bir tören düzenlendi. Silah arkadaşlarının ve askeri birliğin katıldığı törenin ardından, Bölücek Camisi’nde kılınan cenaze namazı ile Günay’ın naaşı aile kabristanlığına defnedildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

