16 yaşındaki İsmail suya balıklama atladı! İki haftalık yaşam mücadelesini kaybetti

Yayınlanma:
Isparta’nın Senirkent ilçesinde, gölete balıklama atladığı sırada başını toprak zemine çarpan 16 yaşındaki İsmail Karaaslan, tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra hayatını kaybetti.

Senirkent'e bağlı Gençali köyündeki gölette 10 Ağustos’ta arkadaşlarıyla suya giren İsmail Karaaslan, balıklama atladığı sırada başını toprak zemine çarptı.

golet-1.jpg

Suda hareketsiz kalan Karaaslan arkadaşlarının da yardımıyla çıkarıldıktan sonra Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

golet-4.jpg

İsmail Karaaslan tedaviye alındığı hastanede 24 Ağustos'ta sabaha karşı hayatını kaybetti. Karaaslan'ın cenazesi Gençali köyünde toprağa verildi.

golet-3.jpg

O ANLARI ARKADAŞLARI GÖRÜNTÜLEDİ

İsmail Karaaslan'ın, balıklama atlarken başını toprak zemine çarptığı anlar arkadaşları tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüde, Karaaslan'ın balıklama atladıktan hemen sonra suda hareketsiz kaldığı anlar yer aldı.

golet-2.jpg

Kaynak:DHA

