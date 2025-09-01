16 yaşındaki Hiranur arabada ölü bulundu halde bulundu!

Yayınlanma:
Mersin Toroslar'da 16 yaşındaki Hiranur Aygar, otomobilde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar, otomobilde ölü halde bulundu.

16 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLÜ BULUNDU

Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde pazar günü otomobilde bulunan Hiranur Nilgün Aygar'ın tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler, 16 yaşındaki kız çocuğunun yaşamını yitirdiğini tespit etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlattı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında Aygar'ın "otomobilde elindeki tabancayı gösterdiği sırada kazara ateş aldığını" iddia eden Arda Ş. (19) ile yanındaki N.Ç. (20) ve M.Z. (28) gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, Aygar'ın cenazesi Güneykent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak:AA

