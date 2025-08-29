16 yaşındaki genç kızın acı ölümü: Kontrolden çıkıp aydınlatma direğine çarptı

16 yaşındaki genç kızın acı ölümü: Kontrolden çıkıp aydınlatma direğine çarptı
Tekirdağ'da kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada bir yaşamını yitirdi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, feci bir kaza meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı.

Gece saatlerinde Çerkezköy- Kapaklı karayolu üzerinde meydana gelen kazada, A.K. kullandığı 22 LS 944 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sebebiyle refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

tekirdagda-otomobil-aydinlatma-diregin-886308-263387.jpg

ÇARPMANIN ETKİSİYLE DİREK DEVRİLDİ

Çarpmanın şiddetiyle direk devrilirken otomobil de metrelerce sürüklenmeye devam etti.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

tekirdagda-otomobil-aydinlatma-diregin-886309-263387.jpg

3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen saplık ekipleri yaptıkları ilk kontrollerde sürücü A.K. ile otomobilde bulunan C.K. ve Nisa Bora, yaralandığını belirledi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

tekirdagda-otomobil-aydinlatma-diregin-886306-263387.jpg

YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI

16 yaşındaki Nisa Bora, doktorların tüm müdahalesine rağmen burada hayatını kaybetti.

Yaralıların tedavisi devam ederken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

