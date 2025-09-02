16 yaşındak Hiranur'u katleden erkekten skandal savunma! İstismarcı olduğunu da itiraf etti

16 yaşındak Hiranur'u katleden erkekten skandal savunma! İstismarcı olduğunu da itiraf etti
Yayınlanma:
Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar, 19 yaşındaki Arda Ş. genç kızı kafasına dayadığı tabanca ile katlettiğini itiraf etti. Katil erkek ikinci ifadesinde ağız değiştirip şakalaştığını söyledi. Katil erkek, katlettiği çocukla sevgili olduklarını iddia edip istismarını da itiraf etti.

Mersin’in Toroslar ilçesinde 31 Ağustos gecesi 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar başından vurularak ağır yaralandı.

Hiranur'u vuran 19 yaşındaki Arda Ş. tarafından Mersin Şehir Hastanesi’ne götürülen Aygar, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

16-yasindaki-hira-erkek-arkadasi-tarafi-893034-265218.jpg

HEM İSTİSMARCI HEM DE KATİL OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Arda Ş, ilk ifadesinde Aygar’ın silahı kafasına dayayıp ateş ettiğini itiraf etti.

Arda Ş, çocuk yaştaki Hiranur Nilgün Aygar ile sevgili olduklarını söyleyip istismarını da itiraf etti.

16-yasindaki-hira-erkek-arkadasi-tarafi-893159-265270.jpg

Arda Ş, birlikte gittikleri asker eğlencesinin ardından Hiranur'un öldürdüğünü söyledi.

AĞIZ DEĞİŞTİRDİ

Ancak daha sonra ifadesini değiştirerek, şakalaşırken silahı boş sandığını ve tetiğe bastığını söyledi.

16-yasindaki-hira-erkek-arkadasi-tarafi-893160-265270.jpg

Olay sırasında araçta bulunan 20 yaşındaki N.Ç. ve 27 yaşındaki M.Z. de çelişkili ifadeler verdi. Bunun üzerine polis ekipleri üç şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, Aygar’ın önce başka bir noktaya bırakıldığı bölgede kan izlerine rastlandı.

Aygar’ın cenazesi Güneykent Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Akşam saatlerinde ise yakınları ve vatandaşlar, zanlı Arda Ş’nin evinin önünde toplanarak tepki gösterdi. Polisin güvenlik önlemleri ile kalabalık olaysız dağıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
Türkiye
İmamoğlu seçim mesajını verdi: Resti çekti!
İmamoğlu seçim mesajını verdi: Resti çekti!
KYK yurt başvuruları başladı
KYK yurt başvuruları başladı
İstanbul'a tarihi haber geldi! Vali açıkladı o büyük korku sona erdi
Vali açıkladı o büyük korku sona erdi