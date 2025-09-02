16 yaşındak Hiranur'u katleden erkekten skandal savunma! İstismarcı olduğunu da itiraf etti

Mersin’in Toroslar ilçesinde 31 Ağustos gecesi 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar başından vurularak ağır yaralandı.

Hiranur'u vuran 19 yaşındaki Arda Ş. tarafından Mersin Şehir Hastanesi’ne götürülen Aygar, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

HEM İSTİSMARCI HEM DE KATİL OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Arda Ş, ilk ifadesinde Aygar’ın silahı kafasına dayayıp ateş ettiğini itiraf etti.

Arda Ş, çocuk yaştaki Hiranur Nilgün Aygar ile sevgili olduklarını söyleyip istismarını da itiraf etti.

Arda Ş, birlikte gittikleri asker eğlencesinin ardından Hiranur'un öldürdüğünü söyledi.

AĞIZ DEĞİŞTİRDİ

Ancak daha sonra ifadesini değiştirerek, şakalaşırken silahı boş sandığını ve tetiğe bastığını söyledi.

Olay sırasında araçta bulunan 20 yaşındaki N.Ç. ve 27 yaşındaki M.Z. de çelişkili ifadeler verdi. Bunun üzerine polis ekipleri üç şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, Aygar’ın önce başka bir noktaya bırakıldığı bölgede kan izlerine rastlandı.

Aygar’ın cenazesi Güneykent Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Akşam saatlerinde ise yakınları ve vatandaşlar, zanlı Arda Ş’nin evinin önünde toplanarak tepki gösterdi. Polisin güvenlik önlemleri ile kalabalık olaysız dağıldı.