1,5 yıldır geçmeyen öksürüğün sebebi şoke etti: Hastanede gerçeği öğrendi!

Malatya’da 1,5 yıldır geçmeyen öksürüğüyle mücadele eden Aysel Türkeş (50), hastaneye başvurdu; yapılan tetkikler, sorunun akciğerine yapışmış kabak çekirdeğinden kaynaklandığını ortaya koydu.

Yaklaşık 1,5 yıldır öksürük şikayeti olan Aysel Türkeş, Battalgazi Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Türkeş'i muayene eden doktor Ömer Emre Aşkın, öksürüğünün geçmediğini söyleyen hastanın astım veya KOAH olabileceği düşüncesiyle detaylı tetkikler yaptırdı.

ekirdek-1.jpg

Koronavirüs geri döndü: Ünlü profesör "Sıklaşacak" diyerek uyardı!Koronavirüs geri döndü: Ünlü profesör "Sıklaşacak" diyerek uyardı!

AKCİĞERİNE YAPIŞMIŞ!

Tetkikler sonucunda Türkeş'in akciğerine yapışmış kabak çekirdeği tespit edildi. Türkeş'in akciğerindeki kabak çekirdeği, bronkoskopi işlemi ile çıkartıldı. İşlem sonrası Türkeş, sağlığına kavuştu.

cekirdek-3.jpg

"BRONKOSKOPİ İŞLEMİ İLE ÇIKARTTIK"

Doktor Ömer Emre Aşkın, hastanın kendilerine geçmeyen öksürük şikayeti ile başvurduğunu belirterek, "Yaptığımız tetkiklerde şüpheli bir alan gördük. Bronkoskopi işlemi ile kamera ile akciğerlerine girerek yabancı bir cisim gördük. Bir operasyon ile kabak çekirdeği olarak tespit edilen maddeyi çıkararak hastamızı sağlığına kavuşturduk" dedi.

Aysel Türkeş ise sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade etti.

cekirdek-2.jpg

Kaynak:DHA

