15 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği gölde boğuldu

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Bayındır ilçesi Ergenli mevkisinde meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte serinlemek amacıyla Ilıca Baraj Gölü’ne giren Şükrü Yencilek, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden arkadaşları, derhal jandarma ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri, jandarma, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekibi, AFAD Arama ve Kurtarma Birliği ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Su Altı Arama ve Kurtarma timleri sevk edildi. Ekipler tarafından başlatılan yoğun arama çalışmaları sonucunda Yencilek’in cansız bedeni, dalgıçlar tarafından çıkarıldı.

Genç çocuğun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer vatandaşları baraj ve göl gibi alanlarda suya girerken dikkatli olmaları konusunda uyardı.