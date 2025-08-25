15 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği gölde boğuldu

15 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği gölde boğuldu
Yayınlanma:
İzmir’in Bayındır ilçesinde serinlemek için Ilıca Baraj Gölü’ne giren 15 yaşındaki Şükrü Yencilek gölde boğularak hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Bayındır ilçesi Ergenli mevkisinde meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte serinlemek amacıyla Ilıca Baraj Gölü’ne giren Şükrü Yencilek, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden arkadaşları, derhal jandarma ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri, jandarma, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekibi, AFAD Arama ve Kurtarma Birliği ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Su Altı Arama ve Kurtarma timleri sevk edildi. Ekipler tarafından başlatılan yoğun arama çalışmaları sonucunda Yencilek’in cansız bedeni, dalgıçlar tarafından çıkarıldı.

yeni-proje-1.jpg

Genç çocuğun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer vatandaşları baraj ve göl gibi alanlarda suya girerken dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Türkiye
Esenler'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Esenler'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Öğretmenlerin ikinci iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları başlıyor
Öğretmenlerin ikinci iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları başlıyor
İzmir'de trafik polisine tekmeli yumruklu saldırı
İzmir'de trafik polisine tekmeli yumruklu saldırı