BEDAŞ ve AYEDAŞ açıkladı: Adalar'dan Zeytinburnu'na 81 noktada kesinti var
15 NİSAN 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
15 Nisan 2026 Çarşamba günü İstanbul’un 27 ilçesinde 81 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İstanbul’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
Beykoz ve Pendik'te yaşayanlar dikkat: İSKİ 4 buçuk saat dedi
15 NİSAN 2026 İSTANBUL ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Adalar
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 17:00 | Süre: 7 saat
- Konum: Gönüllü, Sarnıç, Yelkenci Mehmet, Gezinti, Cami
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
İstanbul, Adalar
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 17:00 | Süre: 7 saat
- Konum: Murat, Sarnıç, Gezinti, Gönüllü
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
15 NİSAN 2026 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Arnavutköy - Boyalık
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Ahududu, Akkoyun, Günebakan, Sancak, Taşköprü, Türkmen Yolu Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
İstanbul, Arnavutköy - Haraççı
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 00:00 - 07:00 | Süre: 7 saat
- Konum: Haraççı Mah.: Atakan, Başaran, Denge, Düzyol, Emrah, Fedakar, Gurbet, Güzel Park, Harmandere, Ihlamur Çiçeği, Kermes, Koruiçi, Mahmudiye, Maltepe, Mecit, Muhteşem, Nursel, Selda, Taşoluk, Tunç, Önem, Ülkümen Sk. / Mehmet Akif Ersoy Mah.: Akibet, Başaran, Ebusuud, Reşat Nuri Güntekin Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
15 NİSAN 2026 İSTANBUL ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Ataşehir
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 13:00 | Süre: 3 saat
- Konum: Emel, Şerif Ali, Çiçekkent, Prof. Dr. Hıfzı Özcan, Hanımeli
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
15 NİSAN 2026 İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Avcılar - Firuzköy / Yeşilkent
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Firuzköy Mah.: Turan Sk. / Yeşilkent Mah.: Ahmet Arif, Amasyalılar, Atatürk, Atilla İlhan, Birlik, Cansu, Eren, Fatih1, G-100, G-116, G-117, G-118, G-119, G-120, G-121, G-122, G-123, G-124, G-125, G-126, G-130, G-131, G-132, G-133, G-138, G-139, G-140, G-142, G-144, G-145, G-146, G-157, G-158, G-159, G-160, G-161, G-162, G-163, G-164/1, G-166, G-167, G-168 Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
İstanbul, Avcılar - Yeşilkent
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: G-169, G-170, G-171, G-172, G-173, G-174, G-175, G-176, G-180, G-180/1, G-180/2, G-181, G-183, G-187, G-188, G-189, G-190, G-190/1, G-191, G-194, G-200, G-210, G-212, G-213, G-214, G-217, G-218, G-219, G-220, G-220/1, G-222, G-406, G-515, G-516, G-518, G-520, G-521, G-523, G-524, G-526, G-527, G-550, G-551, G-552, G-553, G-554, G-555, G-557, G-558, G-559 Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
İstanbul, Avcılar - Yeşilkent
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: G-561, G-562, G-563, G-568, G-569, G-570, G-571, G-572, G-574, G-575, G-576, G-577, G-578, G-579, G-580, G-581, G-582, G-583, G-591, G-592, G-593, G-594, G-595, G-596, G-597, G-604, G-605, G-606, G-616, G-622, G-645, G-647 Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
İstanbul, Avcılar - Yeşilkent
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: G-648, G-649, G-650, G-651, G-652, G-720, G-737, G-76, G-77, G-790, G-792, G-793, G-794, G-795, G-796, G-797, G-801, G-802, G-805, G-835, G-843, G-845, G-861, G-862, G-863, G-866, G-931, Gazi, Uğur Mumcu, Şehit Adem Güney Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
15 NİSAN 2026 İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Bağcılar - 100. Yıl / Mahmutbey
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 00:01 - 06:01 | Süre: 6 saat
- Konum: 100. Yıl Mah.: 2261., Matbaacılar 1., Matbaacılar 2., Matbaacılar 3., Matbaacılar 4., Matbaacılar 5. Sk. / Mahmutbey Mah.: 2417. Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
15 NİSAN 2026 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Bahçelievler - Yenibosna Merkez
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Oruç Reis, Prof. Dr. M. Nevzat Pisak Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
İstanbul, Bahçelievler - Hürriyet
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 12:00 - 18:00 | Süre: 6 saat
- Konum: Budak, Hürriyet, Çiğdem, Çiğdem Çıkmazı 1, Altın, Sedef Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
İstanbul, Bahçelievler - Bahçelievler
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Aydınlık 1, Dr. Süreyya, Dizer, Komik Hasanefendi, Kültür, Yıldızlı, İbrahim Erk Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
İstanbul, Bahçelievler - Bahçelievler
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Adnan Kahveci, Dr. Süreyya, Hüseyin Avni Başargan, Kültür, Ressam Halim, Sakarya 2 Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
15 NİSAN 2026 İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Bakırköy - Yenimahalle / Şenlikköy
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 08:00 - 15:00 | Süre: 7 saat
- Konum: Yenimahalle Mah.: 10 Temmuz Sk. / Şenlikköy Mah.: Mahirler Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
İstanbul, Bakırköy - Basınköy / Yeşilköy
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 08:00 - 15:00 | Süre: 7 saat
- Konum: Basınköy Mah.: Gülçiçeği Sk. / Yeşilköy Mah.: Ahmet Taner Kışlalı Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
İstanbul, Bakırköy - Yeşilköy
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 08:00 - 15:00 | Süre: 7 saat
- Konum: Ahmet Taner Kışlalı Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
İstanbul, Bakırköy - Yenimahalle / Şenlikköy
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 08:00 - 15:00 | Süre: 7 saat
- Konum: Yenimahalle Mah.: 10 Temmuz Sk. / Şenlikköy Mah.: Mahirler Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
15 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Beylikdüzü - Dereağzı
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Ebru, Erdinç, Fedai, Sebat, Sinem, Ufuk, Venüs, Ziya Gökalp, İhsan Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
İstanbul, Beylikdüzü - Kavaklı
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Kavaklı, Olimpiyat, Ürgüp Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
İstanbul, Beylikdüzü - Adnan Kahveci
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Topçu, Çankaya Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
İstanbul, Beylikdüzü - Yakuplu
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: 10., 12., 14., 16., 18., 21., 23., 27., 29., 36., 46., 48., 50., 52., 54., 66., 68., 70., 72., 74., 8., 88., Barbaros, Barış, Fatih Sultan Mehmet, Hürriyet, Mareşal Fevzi Çakmak, Mohaç, Osman Gazi, Özal Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
15 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Beyoğlu - Cihangir / Kuloğlu
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 18:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Cihangir Mah.: Aslan Yatağı, Bakraç, Cihangir, Dr. Mehmet Öz, Güneşli, Oba, Sıraselviler, Somuncu, Soğancı, Sirkeci Mescit Sk. / Kuloğlu Mah.: Güllabici, Liva, Sıraselviler, Turnacı Başı Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
İstanbul, Beyoğlu - Katip Mustafa Çelebi / Kılıçali Paşa
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 18:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Katip Mustafa Çelebi Mah.: Ağayı Sebil, Baltacı Çıkmazı, Billurcu, Billurcu Çıkmazı, Hocazade, Lapacı Çıkmazı, Liva, Maç, Maç Çıkmazı, Mücadele Çıkmazı, Sıraselviler, Tel, Çukurlu Çeşme Sk. / Kılıçali Paşa Mah.: Sıraselviler Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
İstanbul, Beyoğlu - Bereketzade / Emekeyemez / Kemankeş Karamustafapaşa / Şahkulu
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 15:00 | Süre: 5 saat
- Konum: Bereketzade Mah.: Büyük Hendek, Lakerdacı, Okçu Musa, Savcı Bey Çıkmazı, İpek Çıkmazı, Şair Eşref Paşa, Şair Ziya Paşa, Şişhane Sk. / Emekeyemez Mah.: Güvez, Nazlı Hanım, Okçu Musa, Tutsak, Yolcuzade Mektep, Yolcuzade İskender, Yüksek Minare, Şişhane Sk. / Kemankeş Karamustafapaşa Mah.: Necatibey Sk. / Şahkulu Mah.: Meşrutiyet Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
İstanbul, Beyoğlu - Emekeyemez
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 15:00 | Süre: 5 saat
- Konum: Gümüş Gerdan, Yolcuzade İskender Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
15 NİSAN 2026 İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Çatalca - Kalfa
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Aycihan, Başakköy, Berk, Dağyenice, Emsal, Eroğlu, Esengül, Garipler Çıkmazı, Hoşgörü Çıkmazı, Hoşnut Çıkmazı, Hoşseda, Hicran Çıkmazı, Hitit Çıkmazı, Hizmet Çıkmazı, Mezarlık, Osmanlı, Rahman, Sadegül, Türbe, Yonca, Üzüm, Şamdan Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
İstanbul, Çatalca - Akalan
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Akçay, Ayazma Çeşme, Cahid, Demokrasi, Derviş, Dirayet, Florya Çıkmazı, Filyos Çıkmazı, Firuze Çıkmazı, Harmanüstü, Mustafa Kemal, Ocaklar, Yardım, Yediveren, Çıra, Özdeniz, İstiklal Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
İstanbul, Çatalca - Elbasan
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Ayvalidere, Betül, Gölyaka Çıkmazı, Gönen Çıkmazı, Güleç Çıkmazı, Gülgün, Kadıköy, Ovayenice, Elbasan Yolu, İnceğiz Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
15 NİSAN 2026 İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Fatih - Molla Fenari / Mimar Hayrettin
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Molla Fenari Mah.: İskender Boğazı Sk. / Mimar Hayrettin Mah.: Yeniçeriler Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
İstanbul, Fatih - Akşemsettin / Hirka-i Şerif
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Akşemsettin Mah.: Akşemsettin, Balipaşa, Hüsrevpaşa, Karamuk, Kocasinan, Korkutata, Sarı Nasuh Sk. / Hirka-i Şerif Mah.: Akşemsettin, Battalgazi, Balipaşa, Hüsrevpaşa, Kasideci, Keçeciler Fırını, Zembilci Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
15 NİSAN 2026 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Gaziosmanpaşa - Fevzi Çakmak / Hürriyet / Yeni Mahalle / Şemsipaşa
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 08:00 - 17:00 | Süre: 9 saat
- Konum: Fevzi Çakmak Mah.: 754., 755., 756., 757., Cengiz Topel, Gebzeli, Şakir Zümre Sk. / Hürriyet Mah.: 313., 314., 315., 316., 317., Cengiz Topel, Köşk, Şakir Zümre Sk. / Yeni Mahalle Mah.: 501., 502., Cengiz Topel, Köşk Sk. / Şemsipaşa Mah.: Şakir Zümre Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
İstanbul, Gaziosmanpaşa - Hürriyet / Yeni Mahalle
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 08:00 - 17:00 | Süre: 9 saat
- Konum: Hürriyet Mah.: Paşaçayırı Sk. / Yeni Mahalle Mah.: 501., 502., 503., 504., 505., 507., 509., 509/1., 510., 511., 512., 513., 514., 515., 516., 517., 518., 519., 519/1., 520., 521., 522., 531., 534., 535., 536., 543., Merdivenli, Paşaçayırı, Yenimahalle Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
İstanbul, Gaziosmanpaşa - Karadeniz / Karayolları
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 11:00 - 16:00 | Süre: 5 saat
- Konum: Karadeniz Mah.: Cebeci Sk. / Karayolları Mah.: 648., 650., Cebeci Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
15 NİSAN 2026 İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Güngören - Gençosman / Merkez
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 08:00 - 12:00 | Süre: 4 saat
- Konum: Gençosman Mah.: Davutpaşa 1. Sk. / Merkez Mah.: Atasözü, Atatürk, Davutpaşa 1., Genç Osman, Mecit, Tınaztepe, Öz, Şehit Er Mustafa Kemal Akça Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
İstanbul, Güngören - Güneştepe / Merkez
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 07:30 - 11:00 | Süre: 3,5 saat
- Konum: Güneştepe Mah.: Soğanlı, Özgür Sk. / Merkez Mah.: Abdi İpekçi, Altın Bakkal, Arı, Bayrampaşa, Erhan, Hizal, Karınca, Sakız, Sokullu Mehmet Paşa, Söğütlü Çeşme, Uzun Hasan, Yükselen, Çökunlü, Ünlü, İrfan, İskender Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
İstanbul, Güngören - Gençosman
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 00:00 - 07:00 | Süre: 7 saat
- Konum: Mehmetçik, Mera, Sardunya, Ulus, Yetkin, Yolcu, Şebboy Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
İstanbul, Güngören - Merkez / Sanayi
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 00:00 - 07:00 | Süre: 7 saat
- Konum: Merkez Mah.: Atatürk, Papatya, Çinçindere Sk. / Sanayi Mah.: Atatürk, Aydın, Dişbudak, Karaağaç, Sami Paşa, Selvili, Tümer, Vehbibey Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
İstanbul, Güngören - Güneştepe
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 13:00 | Süre: 4 saat
- Konum: Kamer Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
15 NİSAN 2026 İSTANBUL KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Kadıköy
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 13:00 | Süre: 3,5 saat
- Konum: Yazıcıbaşı, Boztepe, Kuyubaşı, Camtepe, Hüseyin Hüsnüpaşa, Yıldıray
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
İstanbul, Kadıköy
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 11:00 - 16:00 | Süre: 5 saat
- Konum: Hasanamir, Ölçü, İstasyon Arkası, Şehir Kahya, Hamdibey, Müderris Ziya, Kızıltoprak İstasyon, Fenerli Ahmet, Hüseyin Paşa Çıkmazı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
İstanbul, Kadıköy
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 18:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Nurettin Ali Berkol, Noter, Açangül, Acun, Kaşaneler, Dilruba
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
15 NİSAN 2026 İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Kağıthane - Çağlayan
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:30 | Süre: 8 saat
- Konum: Bağ, Latif, Tepe, Vatan Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
İstanbul, Kağıthane - Emniyet Evleri / Ortabayır
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Emniyet Evleri Mah.: Batı, Bodur, Bülbüldere, Emniyet, Eti, Güçlü, Kabataş, Semerkant Sk. / Ortabayır Mah.: Aba, Adatepe, Bacadibi, Bacadibi Çıkmazı, Gülbaş, Harman, Hünkar, Kırlangıç, Sarıgöl, Zigana, Çamardı, Çeşmebaşı, Şair Çelebi Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
İstanbul, Kağıthane - Çeliktepe
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Altın, Arpacık, Aslı, Asmalı, Başarı, Bodur, Buhara, Burak Reis, Cengiz, Depo Arkası, Depo Arkası Çıkmazı, Dercan, Derya, Elçi, Elif, Fatih Sultan Mehmet, Geylani, Gülcan, Gülçin, Halim, Han, Hayat, Hoşgör, Işık, Kahramanlar, Karahisar, Kıyıboyu, Koca Sinan, Kubilay, Mahmut Şevket Paşa Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
İstanbul, Kağıthane - Çeliktepe
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Mohaç, Piri Reis, Semerkant, Sultan Murat, Sur, Sipahi, Tunaboyu, Turgut Reis, Vardar, Yeniçağ, Ziyapaşa, Çaldıran, Çağ, Özver, İmalat, İnci, İsmet İnönü, Şairane, Şehit Doğan Ayaz Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
İstanbul, Kağıthane - Talatpaşa
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 15:00 | Süre: 5 saat
- Konum: ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
15 NİSAN 2026 İSTANBUL KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Kartal
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 14:00 | Süre: 4,5 saat
- Konum: Sudeposu, Soğanlık, Güneş, Ada, Çeşmebaşı, Adem Yavuz, Yöre, Buğday
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
İstanbul, Kartal
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 12:00 | Süre: 3 saat
- Konum: Ankara
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
İstanbul, Kartal
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 13:00 - 15:00 | Süre: 2 saat
- Konum: Yegane, Hayat, İncekaya, Kumru, Işıkalp, Şehit Ahmet Baş, Rahvanlar, Batuhan, Truva
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
15 NİSAN 2026 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Küçükçekmece - İnönü
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 13:00 | Süre: 3 saat
- Konum: 1. Kızılkaya, 3. Okul, Alageyik, Beyazel, Erler, Habil, Muammer Aksoy, Okay, Seda Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
İstanbul, Küçükçekmece - İnönü
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 13:00 | Süre: 4 saat
- Konum: Maslak Çeşme, Tarakçıoğlu, Terkos Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
İstanbul, Küçükçekmece - Atatürk
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Dikmen, Dilek, Dinar, Efes, Mercan, Salı Pazarı Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
İstanbul, Küçükçekmece - Halkalı Merkez
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 12:00 - 16:00 | Süre: 4 saat
- Konum: 2. Okul, Koreli Kadir Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
İstanbul, Küçükçekmece - Halkalı Merkez
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 11:00 - 14:00 | Süre: 3 saat
- Konum: 1. Evren, 1. Köknar, 1221., 3. Şirin, Dut, Erikli, Eski Bağlar, Gazi, Hancı, Hekim, Neşe, Tuna, Çınarlıçeşme, İdris Paşa Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
15 NİSAN 2026 İSTANBUL PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Pendik
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 13:00 | Süre: 3 saat
- Konum: Reyhan, Gökay
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
15 NİSAN 2026 İSTANBUL SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Sancaktepe
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 14:30 | Süre: 5 saat
- Konum: Ara, Name, Halilbey, Karanfil, Fırat, Yayla, Palamutdere
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
15 NİSAN 2026 İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Sarıyer - Zekeriyaköy
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: 1., 10. CD, 4., 9. CD, Akasya, Akzambak, Balçiçeği Çıkmazı, Gece Sefası Çıkmazı, Gün Çiçeği Çıkmazı, Gündüz Sefası Çıkmazı, Manolya*, Pazı Çıkmazı, Reyhan, Taşkıran Çiçeği Çıkmazı, Telgraf Çiçeği Çıkmazı, Çam., Çınar Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
İstanbul, Sarıyer - Maden
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:30 | Süre: 8 saat
- Konum: Aladağ, Dereiçi Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
İstanbul, Sarıyer - Uskumruköy
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: 3., 7. CD, Arap Bülbülü, Beyaz Leylak, Ekindeniz, Erenler, Gülgonca, Horoz İbiği, Melisa, Sudem Çıkmazı, Uskumruköy Bilinmeyen, Yengeç, Şakayık Çiçeği, Şefika Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
İstanbul, Sarıyer - Zekeriyaköy
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: 1., 3., 4., 5., Ala Serçe, Alaçam, Arap Bülbülü, Gülibrişim, Hercai Menekşe, Horoz İbiği, Itır Çiçeği Çıkmazı, Melisa, Mersin Ağacı, Nergisler Çıkmazı, İnci Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
İstanbul, Sarıyer - Uskumruköy
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: 3., 7. CD, Beyaz Leylak, Gülşehri Çıkmazı, Lalezar, Nurhak, Palandöken, Sardalya, Şakayık Çiçeği, Şüheda Çıkmazı Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
İstanbul, Sarıyer - Uskumruköy
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: 3., 7. CD, Beyaz Leylak, Gülşehri Çıkmazı, Lalezar, Nurhak, Palandöken, Sardalya, Şakayık Çiçeği, Şüheda Çıkmazı Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
İstanbul, Sarıyer - Zekeriyaköy
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Zekeriyaköy mahallesi ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
15 NİSAN 2026 İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Silivri - Mimar Sinan
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Aydan, Bucak, Doğuş, Dikkaya, Erbaa, Eylem, Feyyaz Altınorak, Gardenya Evleri, Gurbet, Hayriye, Hazal, Hira, Kader, Kadri Tezel, Kamer, Kaya, Kervan, Kırçeşme, Korkut, Mahmut İkinci, Medeni, Mürvet Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
İstanbul, Silivri - Mimar Sinan
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Mimar Sinan, Nurettin Çamlıdağ, Ozan, Pırıltı, Reşitpaşa, Sedat Akıncı, Süleyman Aygen, Ulaş, Uyguç, Uğur Dündar, Yaşam, Zafer Kızıltan, Çayırdere, Çağlayan, Örnek, Özdil, Özge, Özgül, Özlem, Öznur, İlknur, İnönü, İ. Şadırvan Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
İstanbul, Silivri - Kavaklı / Yeni
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Kavaklı Mah.: Deymer Çıkmazı, Gemlik, Güldeste Çıkmazı, Kavaklı Sk. / Yeni Mah.: Gemlik Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
İstanbul, Silivri - Balaban / Mimar Sinan
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Balaban Mah.: Akçakent, Atasözü, Ağrı Dağı, Böğürtlen, Iğdır, Kalekapı, Kalite, Mutlugül, Muzaffer, Spor, Uludağ, Ural, Varış, Yorulmaz, Yusuf, Ziyafet, Ömer Seyfettin, Üzümbağı, Şamdan Sk. / Mimar Sinan Mah.: Damla Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
15 NİSAN 2026 İSTANBUL SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Sultanbeyli
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 15:00 | Süre: 5,5 saat
- Konum: Gümüştuğ Çıkmazı, Ziya Ülhak, Feyzanur, Ozancık, Serinyol Çıkmazı, Enbiya, Balkuşu, Rıdvan Çıkmazı, Kale, Cami, Hayat, Pınarlı, Yiğit, Yeşil, Ferah, Çamoluk, Lale, Kardelen, Şen
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
15 NİSAN 2026 İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Sultangazi - Cebeci
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: 1. Cebeci, 2453/2., 2454., 2455., 2543., 2545., 2547., 2549., Eski Edirne Asfaltı, P, Çanakkale Şehitleri Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
İstanbul, Sultangazi - Cebeci
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: 1. Cebeci, 2453., 2453/1., 2551., 2553., Eski Edirne Asfaltı, P, Çanakkale Şehitleri Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
İstanbul, Sultangazi - 50. Yıl
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 15:00 | Süre: 6 saat
- Konum: 2185., 2186., 2187., C, D Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
15 NİSAN 2026 İSTANBUL TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Tuzla
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 12:30 | Süre: 3 saat
- Konum: Eski Ankara Asfaltı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
İstanbul, Tuzla
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 14:00 | Süre: 4,5 saat
- Konum: Akbaş
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
15 NİSAN 2026 İSTANBUL ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Ümraniye
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 12:00 | Süre: 2,5 saat
- Konum: Alemdağ, Bıçkın, Mabeyn, İlelebet, Bayırgülü
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
15 NİSAN 2026 İSTANBUL ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Üsküdar
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 13:30 | Süre: 4 saat
- Konum: Tunuslu Mahmutpaşa
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
İstanbul, Üsküdar
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 18:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Bulduk, Selami Türbesi, Minare, Erdiller Şerefi, Selami Tekkesi, Kısıklı, Kısıklı Büyük Çamlıca, Turistik Çamlıca, Alemdağ
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
15 NİSAN 2026 İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Zeytinburnu - Gökalp / Yeşiltepe
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 08:00 - 15:00 | Süre: 7 saat
- Konum: Gökalp Mah.: 260., 51., 53., 54/4., 54/6., 54/7., 54/8., 54/9., 58. Bulvar Sk. / Yeşiltepe Mah.: 267., 52/2., 52/3, 52/4., 53., 53/3., 53/5., 53/7., 54/1., 54/B, 56/1., 57., 57/1., 57/19., 57/3., 57/4., 57/A Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
İstanbul, Zeytinburnu - Beştelsiz
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 08:00 - 15:00 | Süre: 7 saat
- Konum: 102/1., 102/2., 104., 105/1., 105/2., 106., 106/1., 106/2., 106/3., 106/4., 106/5., 108/1., 109., 110., 111., 111/1., 111/2., 111/3., Cahit Bayram, Dr. Kamil Kamuran Yadigar, Prof. Dr. Muammer Aksoy, Rauf Denktaş, Semiha Şakir, Şehit Er Faruk Sevim Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
İstanbul, Zeytinburnu - Seyitnizam
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 08:00 - 15:00 | Süre: 7 saat
- Konum: G/4., G/5., G/6., G/7., G/8., Mevlana, Şehit Erkan Alyanak Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
İstanbul, Zeytinburnu - Gökalp / Yeşiltepe
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 08:00 - 15:00 | Süre: 7 saat
- Konum: Gökalp Mah.: 260., 51., 53., 54/4., 54/6., 54/7., 54/8., 54/9., 58. Bulvar Sk. / Yeşiltepe Mah.: 267., 52/2., 52/3, 52/4., 53., 53/3., 53/5., 53/7., 54/1., 54/B, 56/1., 57., 57/1., 57/19., 57/3., 57/4., 57/A Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
15 NİSAN 2026 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Başakşehir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
15 NİSAN 2026 İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Bayrampaşa ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
15 NİSAN 2026 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Beşiktaş ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
15 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Beykoz ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
15 NİSAN 2026 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
15 NİSAN 2026 İSTANBUL ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Çekmeköy ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
15 NİSAN 2026 İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Esenler ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
15 NİSAN 2026 İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Esenyurt ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
15 NİSAN 2026 İSTANBUL EYÜP ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Eyüp ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
15 NİSAN 2026 İSTANBUL MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Maltepe ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
15 NİSAN 2026 İSTANBUL ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Şile ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
15 NİSAN 2026 İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Şişli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.