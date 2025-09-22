14 yaşındaki çocuk 15 yaşındaki çocuğu bıçakla öldürdü

Olay, öğle saatlerinde Emek Mahallesi Mehmet Gülen Ortaokulu önünde meydana geldi. 15 yaşındaki F.A. ile 14 yaşındaki M.M.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. M.M.K. cebinden çıkardığı bıçakla F.A.’yı kalbinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, F.A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. F.A.’nın cansız bedeni polis ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, şüpheli M.M.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.