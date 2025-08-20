14 yaşında evlendirildi boşanmak isteyince tüfekle vuruldu: Kocaya tahliye eli ayağı felçli kadına hapis

Ankara'da 14 yaşında evlendirildikten sonra kocasının üzerine kuma getirmesini kabul etmeyen Arzu Cansever, cani kocası tarafından "kimseyle evlenemesin" diye ellerinden ve bacaklarından tüfekle vuruldu. Cani koca, 2023’teki infaz indiriminden yararlanarak tahliye edilirken, yüzde 98 engelli Cansever ise kaçak tütün sattığı gerekçesiyle 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası alarak cezaevine gönderildi.

Ankara'da, 2014 yılında kan donduran bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre henüz 14 yaşındayken evlendirilen Arzu Cansever, kocasının üzerine kuma getirme teklifini reddetti.

"Beraber yaşarsınız" dayatmasını kabul etmeyerek boşanmak isteyen Cansever, cani kocası tarafından "En iyisi ben sakatlayayım ki, kimseyle evlenemeyesin" denilerek kollarından ve bacaklarından tüfekle vuruldu.

Cani koca, aynı yıl 20 hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderildi.

ELLERİ FELÇLİ, AYAKLI OLMAYAN KADINA HAPİS CEZASI

NOW TV'den Alican Uludağ'ın haberine göre, eski kocasından boşandıktan sonra çocuklarıyla beraber yeni bir hayat kuran Arzu Cansever, hem çocuklarına bakabilmek, hem de geçimini sağlayabilmek için Ankara'da tütün ürünleri satan bir işyeri açtı.

2023 yılında Adana'dan kaçak tütün getirtmeye çalışırken yakalanan Cansever'e, çıkarıldığı mahkeme tarafından 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Cezasının kesinleşmesiyle 45 gündür cezaevinde olan yüzde 98 engelli raporlu Cansever, haziran ayında yürürlüğe giren infaz paketi kapsamında evde infaz için mahkemeye başvurdu. Hastane, yüzde 98 engelli olan Cansever için “cezaevinde tek başına yaşayabilir” raporu verdi, hakim de evde infaz talebini reddetti.

CANİ KOCA 2024'TE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Arzu Cansever'i elleri ve bacaklarından vurararak yüzde 98 engelli kalmasına sebep olarak 20 hapis cezası alan cani eski koca ise, 2023’teki infaz indirimi paketinden yararlanarak 2024 yılında tahliye edildi.

