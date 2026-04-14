İzmir'in 10 ilçesinde su kesintisi: Seferihisar'da 8 saat sürecek
14 NİSAN 2026 İZMİR SU KESİNTİLERİ
14 Nisan 2026 Salı günü İzmir’in 10 ilçesinde su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de su kesintisi yaşayacak ilçeler…
14 NİSAN 2026 İZMİR BORNOVA SU KESİNTİSİ
İzmir, Bornova – Ergene, Erzene, Kazımdirik Mahalleleri
- Tarih: 14.04.2026
- Saat: 10:50 – 12:50 – Süre: ~2 saat
- Konum: Erzene Mahallesi 2. Sokak içi
- Sebep: Başka kurumun şebekeye zarar vermesi kaynaklı branşman arızası
İzmir, Bornova – Kazımdirik Mahallesi
- Tarih: 14.04.2026
- Saat: 10:20 – 11:20 – Süre: ~1 saat
- Konum: Sanayi Caddesi sokak içi
- Sebep: Branşman arızası
İzmir, Bornova – Doğanlar, Mevlana Mahalleleri
- Tarih: 14.04.2026
- Saat: 09:00 – 11:00 – Süre: ~2 saat
- Konum: Doğanlar Mahallesi su kaçakları birimi
- Sebep: Bölge sayaç bakımı (bölge vanası kapatılması)
14 NİSAN 2026 İZMİR BUCA SU KESİNTİSİ
İzmir, Buca – Göksu, Seyhan Mahalleleri
- Tarih: 14.04.2026
- Saat: 08:00 – 11:00 – Süre: ~3 saat
- Konum: 506 numaralı bölge sayacı
- Sebep: Bölge sayaç bakım onarım çalışması
14 NİSAN 2026 İZMİR ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ
İzmir, Çiğli – Ataşehir Mahallesi
- Tarih: 14.04.2026
- Saat: 10:35 – 11:35 – Süre: ~1 saat
- Konum: 8001. Sokak No:38 adresi
- Sebep: Branşman arızası
İzmir, Çiğli – Küçük Çiğli Mahallesi
- Tarih: 14.04.2026 – 15.04.2026
- Saat: 08:30 – 16:30 – Süre: ~32 saat
- Sebep: Deneme amaçlı çalışma
14 NİSAN 2026 İZMİR GAZİEMİR SU KESİNTİSİ
İzmir, Dikili – Gazipaşa, İsmetpaşa, Salimbey Mahalleleri
- Tarih: 14.04.2026
- Saat: 09:45 – 11:45 – Süre: ~2 saat
- Konum: 52. Sokak
- Sebep: Doğalgaz çalışması sırasında meydana gelen anaboru arızası
14 NİSAN 2026 İZMİR KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ
İzmir, Karabağlar – Esentepe, Fahrettin Altay, General Kazım Özalp, Muammer Akar, Üçkuyular Mahalleleri
- Tarih: 14.04.2026
- Saat: 09:20 – 11:20 – Süre: ~2 saat
- Konum: 47/7 Sokak No:3 önü
- Sebep: Ana boru arızası
İzmir, Karabağlar – Ali Fuat Erden, Gazi, Limontepe, Umut, Yüzbaşı Şerafettin Mahalleleri
- Tarih: 14.04.2026
- Saat: 08:50 – 12:50 – Süre: ~4 saat
- Konum: 9754. Sokak No:53 önü
- Sebep: Boru deplasman çalışması
İzmir, Karabağlar – Arap Hasan, Basın Sitesi Mahalleleri
- Tarih: 14.04.2026
- Saat: 13:00 – 16:00 – Süre: ~3 saat
- Konum: 235. Sokak ve 236. Sokak içleri
- Sebep: Şebeke yenileme/döşeme (Merkez Güney Bölge Teknik Şube Müdürlüğü)
14 NİSAN 2026 İZMİR KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ
İzmir, Karşıyaka – Bahriye Üçok Mahallesi
- Tarih: 14.04.2026
- Saat: 11:00 – 12:00 – Süre: ~1 saat
- Konum: 1879/1 Sokak No:6 adresi
- Sebep: Branşman arızası
14 NİSAN 2026 İZMİR KINIK SU KESİNTİSİ
İzmir, Kınık – Yayakent Mahallesi
- Tarih: 08.04.2026
- Saat: 15:18 – 19:18 – Süre: ~4 saat
- Konum: Bağımsızlık Caddesi
- Sebep: Ana boru arızası
14 NİSAN 2026 İZMİR KONAK SU KESİNTİSİ
İzmir, Konak – Hilal, Kahramanlar, Mimar Sinan Mahalleleri
- Tarih: 14.04.2026
- Saat: 10:55 – 12:55 – Süre: ~2 saat
- Konum: 1401. Sokak No:2 önü
- Sebep: Ana boru arızası
İzmir, Konak – Alsancak Mahallesi
- Tarih: 14.04.2026
- Saat: 10:48 – 12:48 – Süre: ~2 saat
- Konum: 1469. Sokak içi
- Sebep: Ana boru arızası
14 NİSAN 2026 İZMİR MENDERES SU KESİNTİSİ
İzmir, Menderes – Cüneytbey Mahallesi
- Tarih: 14.03.2026
- Saat: 10:35 – 11:35 – Süre: ~1 saat
- Sebep: Ana boru arızası
14 NİSAN 2026 İZMİR SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ
İzmir, Seferihisar – Gödence, Gölcük Mahalleleri
- Tarih: 14.04.2026
- Saat: 09:00 – 17:00 – Süre: ~8 saat
- Sebep: Gediz Elektrik tarafından bölgede yapılan enerji kesintisi dolayısıyla basınç düşümü
14 NİSAN 2026 İZMİR ALİAĞA SU KESİNTİSİ
14 Nisan 2026 tarihinde İzmir Aliağa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
14 NİSAN 2026 İZMİR BALÇOVA SU KESİNTİSİ
14 Nisan 2026 tarihinde İzmir Balçova ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
14 NİSAN 2026 İZMİR BAYINDIR SU KESİNTİSİ
14 Nisan 2026 tarihinde İzmir Bayındır ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
14 NİSAN 2026 İZMİR BAYRAKLI SU KESİNTİSİ
14 Nisan 2026 tarihinde İzmir Bayraklı ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
14 NİSAN 2026 İZMİR BERGAMA SU KESİNTİSİ
14 Nisan 2026 tarihinde İzmir Bergama ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
14 NİSAN 2026 İZMİR BEYDAĞ SU KESİNTİSİ
14 Nisan 2026 tarihinde İzmir Beydağ ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
14 NİSAN 2026 İZMİR ÇEŞME SU KESİNTİSİ
14 Nisan 2026 tarihinde İzmir Çeşme ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
14 NİSAN 2026 İZMİR DİKİLİ SU KESİNTİSİ
14 Nisan 2026 tarihinde İzmir Dikili ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
14 NİSAN 2026 İZMİR FOÇA SU KESİNTİSİ
14 Nisan 2026 tarihinde İzmir Foça ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
14 NİSAN 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE SU KESİNTİSİ
14 Nisan 2026 tarihinde İzmir Güzelbahçe ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
14 NİSAN 2026 İZMİR KARABURUN SU KESİNTİSİ
14 Nisan 2026 tarihinde İzmir Karaburun ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
14 NİSAN 2026 İZMİR KEMALPAŞA SU KESİNTİSİ
14 Nisan 2026 tarihinde İzmir Kemalpaşa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
14 NİSAN 2026 İZMİR KİRAZ SU KESİNTİSİ
14 Nisan 2026 tarihinde İzmir Kiraz ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
14 NİSAN 2026 İZMİR MENEMEN SU KESİNTİSİ
14 Nisan 2026 tarihinde İzmir Menemen ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
14 NİSAN 2026 İZMİR NARLIDERE SU KESİNTİSİ
14 Nisan 2026 tarihinde İzmir Narlıdere ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
14 NİSAN 2026 İZMİR ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ
14 Nisan 2026 tarihinde İzmir Ödemiş ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
14 NİSAN 2026 İZMİR SELÇUK SU KESİNTİSİ
14 Nisan 2026 tarihinde İzmir Selçuk ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
14 NİSAN 2026 İZMİR TİRE SU KESİNTİSİ
14 Nisan 2026 tarihinde İzmir Tire ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
14 NİSAN 2026 İZMİR TORBALI SU KESİNTİSİ
14 Nisan 2026 tarihinde İzmir Torbalı ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
14 NİSAN 2026 İZMİR URLA SU KESİNTİSİ
14 Nisan 2026 tarihinde İzmir Urla ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.