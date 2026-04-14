GDZ Elektrik ilçeleri tek tek açıkladı: İzmir’de uzun süreli kesintiler var

Yayınlanma:
Güncelleme:
İzmir’de bugün planlanan elektrik kesintileri, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında birçok ilçede uygulanacak. Gün boyu farklı saat aralıklarında gerçekleşecek kesintilerden toplam 14 ilçe etkilenirken, bazı bölgelerde kesinti süreleri 8 saate kadar çıkabilecek. İşte ilçe ilçe detaylar…

14 NİSAN 2026 İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ

14 Nisan 2026 Salı günü İzmir’in 14 ilçesinde elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…

İzmir'in 10 ilçesinde su kesintisi: Seferihisar'da 8 saat sürecekİzmir'in 10 ilçesinde su kesintisi: Seferihisar'da 8 saat sürecek

14 NİSAN 2026 İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bayraklı - Adalet

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 14:00 - Süre: 5 Saat

  • Konum: Manas Blv.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bayraklı - Cengizhan

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 Saat

  • Konum: 1620/15. Sk., 2181/10. Sk., 1620/5. Sk., 1620/4. Sk., 1615/17. Sk., 1615/16. Sk., 1615/15. Sk., 2181/11. Sk., 1615/7. Sk.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

14 NİSAN 2026 İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bergama - Ahmetbeyler, Dağıstan, Çitköy, Ferizler, Kurtuluş

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Cevizli Garaj Küme Evleri, Araplı Küme Evleri, 3075. Sk., 3076. Sk., 3077/4. Sk., 3076/1. Sk., 3090. Sk., 3092/2. Sk., 3087. Sk., 3086. Sk., 3088. Sk., 3089. Sk., 3078. Sk., Dağıstan Köyü İç Yolu, 3083. Sk., Yayakent Cumhuriyet

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bergama - Ayvatlar

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:05 - 17:00 - Süre: 7 Saat 55 Dakika

  • Konum: Ayvatalar Küme Evleri

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bergama - Kadıköy

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Kadıköy Köyü İç Yolu, Göçbeyli Yolu

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bergama - Kaşıkçı

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Kaşıkçı Köyü İç Yolu

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

14 NİSAN 2026 İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Buca - Kuruçeşme

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Ahmet Piriştina Blv., 203/42. Sk., 203/40. Sk., 203/28. Sk.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Buca - Kuruçeşme

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 10:00 - 14:00 - Süre: 4 Saat

  • Konum: 205/33. Sk., 205/34. Sk., 205/35. Sk., 205/37. Sk., 205/40. Sk., 205/45. Sk., 205/52. Sk., 205/54. Sk., 205/8. Sk., 205/7. Sk., 205/31. Sk., 205/32. Sk., 205/10. Sk., 205/11. Sk., 205/12. Sk., 205/2. Sk., 205/21. Sk., 205/6. Sk., 205/28. Sk., 205/29. Sk., 205/3. Sk.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Buca - Mustafa Kemal, İnönü

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 13:00 - Süre: 4 Saat

  • Konum: 686. Sk., 686/12. Sk., 686/24. Sk., 686/2. Sk., 686/17. Sk., 686/16. Sk., 686/31. Sk., 686/33. Sk., 686/34. Sk., 686/35. Sk., 686/5. Sk., 686/53. Sk., Gazeteci Yazar İsmail Sivri Blv., 672/8. Sk., 682/14. Sk., 685. Sk., 685/1. Sk., 685/2. Sk., 685/3. Sk., 689/3. Sk., Osman Serdengeçti Cd.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Buca - Seyhan

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 12:00 - 16:00 - Süre: 4 Saat

  • Konum: 659/1. Sk., 657. Sk., 659. Sk., 660. Sk., 659/9. Sk., 659/8. Sk., 659/6. Sk., 659/5. Sk., 659/3. Sk., 659/13. Sk., Aydın Hatboyu Cd., 660/2. Sk., 659/15. Sk.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

14 NİSAN 2026 İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çeşme - İsmet İnönü

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 11:00 - 17:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: 2036. Sk., 2072. Sk., 2070. Sk., 2059. Sk., 2052. Sk., 2051. Sk., 2042. Sk., 2039. Sk., 2038. Sk., 2037. Sk., 2034. Sk., 2033. Sk., 2008. Sk., 2037/1. Sk., 2060/1. Sk., 2035. Sk.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çeşme - Reisdere

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 10:00 - 13:00 - Süre: 3 Saat

  • Konum: 6019. Sk., 6074. Sk., 6070. Sk., 6064. Sk., 6058. Sk., 6032. Sk., 6031. Sk., 6025. Sk., 6024. Sk., 6015. Sk., 6014. Sk., 6013. Sk., 6012/1. Sk., 6012. Sk., 6011. Sk., 6113. Sk., 6114. Sk., 6115. Sk., 6116. Sk., 6117. Sk., 6118. Sk., 6119. Sk., 6120. Sk., 6121. Sk., 6123. Sk., 6125. Sk., 6126. Sk., 6127. Sk., 6128. Sk., 6135. Sk., 6139. Sk., 6146. Sk., 6153. Sk., 6154. Sk., 6156. Sk., 6159. Sk., 6159/2. Sk., 6160. Sk., 6161. Sk., 6163. Sk., 6161/3. Sk., 6083/1. Sk., 6083. Sk., 6082. Sk., 6080/1. Sk., 6079. Sk., 6078. Sk., 6077. Sk., 6076. Sk., 6084. Sk., 6085. Sk., 6086. Sk., 6087. Sk., 6088. Sk., 6089. Sk., 6090. Sk., 6092. Sk., 6093. Sk., 6094. Sk., 6096. Sk., 6097. Sk., 6098. Sk., 6099. Sk., 6099/2. Sk., 6101. Sk., 6103. Sk., 6104. Sk., 6105. Sk., 6108. Sk., 6108/1. Sk., 6161/2. Sk., 6099/4. Sk., 6033/2. Sk., 6099/5. Sk., 6006. Sk., 6071/1. Sk., 6099/3. Sk., 6001. Sk., 6002. Sk., 6004. Sk., 6004/1. Sk., 6004/3. Sk.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çeşme - Alaçatı

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 13:00 - 17:00 - Süre: 4 Saat

  • Konum: 12095. Sk., 12094. Sk., 12088. Sk., 12080. Sk., 12091. Sk., 12087. Sk., 12093. Sk., 11034. Sk., 11015. Sk., 11016. Sk., 11018. Sk., 11019. Sk., 11020. Sk., 11021. Sk., 11022. Sk., 11023. Sk., 11024. Sk., Kemalpaşa Cd., 12096. Sk., 12086. Sk., 12085. Sk., 12084. Sk., 12083. Sk., 12079. Sk., 12078. Sk., 12077. Sk., 12074. Sk., 12005. Sk., 12003. Sk., 12002. Sk., 12001. Sk., 11500. Sk., 11059. Sk., 11058. Sk., 11057. Sk., 11054. Sk., 11035. Sk., 11033. Sk., 11031. Sk., 11029. Sk., 11028. Sk., 11025. Sk., 12500. Sk.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

14 NİSAN 2026 İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çiğli - Şirintepe, Yakakent, Güzeltepe, Köyiçi

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Dere Cd., 8128/1. Sk., 8142. Sk., 8128. Sk., 8143. Sk., 8143/1. Sk., 8144. Sk., 8145. Sk., 8160. Sk., 8161. Sk., 8169/1. Sk., 8168. Sk., 8164/1. Sk., 8164. Sk., 8154/1. Sk., 8154. Sk., 8133. Sk., 8173. Sk., 8169. Sk., 8167. Sk., 8166. Sk., Köyiçi Cd., 8085/1. Sk., 8085. Sk., 8084. Sk., 8055/1. Sk.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

14 NİSAN 2026 İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

DİKİLİ - Salihler

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 09:30 - Süre: 30 Dakika

  • Konum: Gülkent Sk., Gülkent İlk Hedef Cd., Gülkent Samanyolu Sk., Gülkent Barış Cd., Gülkent 43. Sk., Gülkent 23 Nisan Cd., Ceren Sk., Gülkent 42. Sk., Gülkent 34. Sk., Gülkent Yalı Sk., Gülkent 41. Sk., Gülkent 33. Sk., Gülkent 32. Sk., Gülkent 40. Sk., Gülkent Yunus Emre Cd., Gürsel Aksel Sk.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

DİKİLİ - Salihler

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 10:00 - 10:30 - Süre: 30 Dakika

  • Konum: Gülkent İlk Hedef Cd., Gülkent Gaziler Cd., Gülkent Atatürk Blv., Gülkent 9. Sk., Gülkent 23 Nisan Cd., Gülkent 15. Sk., Gülkent 12. Sk., Gülkent 10. Sk., Ceren Sk., Gülkent 36. Sk., Petekkent 10. Sk., Gülkent 14. Sk., Kanarya Sk., Maviköy 1. Sk., Gülkent 47. Sk., Gülkent 11. Sk., Gülkent 45. Sk., Gülkent 46. Sk., Kırlangıç Sk., Gülkent 13. Sk., Kelebek Sk., Gülkent 44. Sk., Ardıç Sk., Gülkent Gülbaba Cd.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

DİKİLİ - Salihler

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 10:30 - 11:00 - Süre: 30 Dakika

  • Konum: Gülkent 1. Sk., Gülkent 2. Sk., Gülkent 3. Sk., Gülkent 19 Mayıs Cd., Bora Sk., Gülkent 5. Sk., Gülkent 6. Sk., Gülkent 9. Sk., Gülkent Atatürk Blv., Bozkurt Sk., Bahardalı Sk., Çiçek Sk., Çeşmeli Sk., Çelik Sk., Çağla Sk., 919/3. Sk., Koray Sk., Gülkent 7. Sk., Neşeli Sk., Gülkent 4. Sk., Taşel Sk.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

DİKİLİ - Salihler

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 11:00 - 11:30 - Süre: 30 Dakika

  • Konum: Şen Sk.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

DİKİLİ - Salihler

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 11:30 - 12:00 - Süre: 30 Dakika

  • Konum: Mavi Özlem Sk., Maviköy Sk.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

DİKİLİ - Salihler

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 12:30 - 13:00 - Süre: 30 Dakika

  • Konum: Maviköy Sk., Mavi Özlem Sk.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

DİKİLİ - Salihler

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 13:00 - 13:30 - Süre: 30 Dakika

  • Konum: İskele 1. Sk., İskele 2. Sk., İskele Sk.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

DİKİLİ - Salihler

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 13:30 - 14:00 - Süre: 30 Dakika

  • Konum: Tunç 1. Sk., Tunç Sk., 923. Sk., 902. Sk., 904. Sk., 903. Sk., 900. Sk.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

DİKİLİ - İsmetpaşa ve Cumhuriyet

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: İsmetpaşa (1. Sk., 3/3. Sk., Şehit Sami Akbulut Cd., Adnan Menderes Cd., 3/2. Sk., 3/1. Sk., 3. Sk.), Cumhuriyet (Dikili Parkı Atatürk Cd., 301. Sk.)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

14 NİSAN 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ

GÜZELBAHÇE - Payamlı

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Bayram Sk., Dede Mezarı Sk., Gülsüm Pınarı Sk., Huzur Sk., Kaya Sk., Kaya Pınarı Sk., Kuyu Sk., Kuyu Üstü Çk. Sk., Kuzey Sk., Küçükkaya Cd., Kısıklar Sk., Okul Sk., Uzunca Harman Sk., Vali Kazımdirik Cd., Çelebi Sk., Çınar Sk., SEYRAN Arıkdamı Sk., Tok Sk., Dalyan Sk., Gazi Cd., Elmabelen Sk.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

14 NİSAN 2026 İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

KARABAĞLAR - Kavacık

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: 10020. Sk., Konak Kavacık Asfaltı Cd., Gazi Cd., 10005. Sk., 10006. Sk., 10009. Sk., 10010. Sk., 10012. Sk., 10013. Sk., 10017. Sk., 10021. Sk., 10022. Sk., 10024. Sk., 10007. Sk., 10008. Sk., 10011. Sk., 10015. Sk., 10014. Sk., 10018. Sk., 10016. Sk., 10019. Sk., 10023. Sk., 10001. Sk., 10002. Sk., 10003. Sk., 10004. Sk.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

14 NİSAN 2026 İZMİR KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

KINIK - Yayakent, Dündarlı

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Yayakent Cumhuriyet Sk., Eski Dağıstan Küme Evleri, Araplı Küme Evleri, Beşirli Küme Evleri, Osmanağa Çiftlik Küme Evleri, Cevizli Garaj Küme Evleri, Dündarlı

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KINIK - İbrahimağa, Karatekeli, Kodukburun, Köseler, Musacalı, Mıstıklar, Örtülü, Yayakent, Sucahlı, Bademalan, Balaban, Çiftlikköy

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Çimen Alan Küme Evleri, İbrahimağa Köyü İç Yolu, Orta Küme Evleri, Kayalar Küme Evleri, Kayın Sk., Yukarı Küme Evleri, Aşağı Küme Evleri, Goduklu Küme Evleri, Mevsim Küme Evleri, Kavak Küme Evleri, Asar Küme Evleri, Dost Küme Evleri, Köseler Köyü İç Yolu, Mimoza Cd., Musacalı Köyü İç Yolu, ÖREN Atatürk Küme Evleri, Alanlar Küme Evleri, Kemal Atatürk, Kiraz Sk., Kozak Küme Evleri, Kurtuluş Küme Evleri, Mustaklar Köyü, Ulus Küme Evleri, Yeni Küme Evleri, Kösten Küme Evleri, Koçcaz Küme Evleri, Meyil Küme Evleri, Debicik Küme Evleri, Kasap Alanı Küme Evleri, Dacak Küme Evleri, Geçkin Cd., Şen Küme Evleri, Karşıyaka Küme Evleri, Kılaz Sk., Mescit Sk., Uzun Küme Evleri, Laleli Sk., Meltem Sk., Kadılar Sk., Okul Cd., Serap Sk., Sultan Cd., Çam Sk., Çarşı Sk., Çayırlar Küme Evleri, Örtülü Köyü İç Yolu, Akhisar Bergama Yolu, Tokat Çayırı Küme Evleri, Bergama Yolu Küme Evleri, Karahayıt Küme Evleri, Yunus Emre Cd., Atçayır Küme Evleri, Kızılçam Sk., Defne Sk., Aslan Sk., Sucahlı Köyü İç Yolu, Çamlı Sk., Harmanlık Sk., Gelin Küme Evleri, Şeref Küme Evleri, Söğütalan Küme Evleri, Kahveler Sk., Tepe Küme Evleri, Karaduvar Küme Evleri, Cami Üstü Sk., Bademalanı Köyü İç Yolu, Bademalanı Yolu, Genler Küme Evleri, Ata Sk., Hacıosman Sk., Dutlukuyu Sk., Karayer Küme Evleri, Taşlılar Küme Evleri, Balaban Köyü İç Yolu, Taş Köprü Küme Evleri, Çömlek Küme Evleri, Cami Küme Evleri, Mustafa Kemal Küme Evleri, Aşağı Yol Küme Evleri

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

14 NİSAN 2026 İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ

MENDERES - Efemçukuru

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Efemçukuru Küme Evleri, 7561. Sk., 7552. Sk., 7554. Sk., 7556. Sk., 7557. Sk., 7553. Sk., 7560. Sk., 7551. Sk., 7555. Sk., Efem Çukuru Köyü Yolu, Efemçukuru Köyü İç Yolu

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

14 NİSAN 2026 İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

ÖDEMİŞ - Mescitli

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Mescitli Küme Evleri, Mescitli Köyü İç Yolu

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÖDEMİŞ - Bucak, Cevizalan, Kutlubeyler, Üçkonak

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Hacı Abbak Sk., Bucak Köyü Küme Evleri, Karayiğit Küme Evleri, Cevizalan Küme Evleri, Tabak Küme Evleri, Kutlubeyler Küme Evleri, Üçkonak Küme Evleri, Yukarı Konak Küme Evleri

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

14 NİSAN 2026 İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

SEFERİHİSAR - Çamtepe, Gödence, Gölcük

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Efem Çukuru Köyü Yolu, Çamtepe Köy Yolu Küme Evleri, 4025. Sk., 4013. Sk., Turşu Gediği Küme Evleri, 4002. Sk., 4007. Sk., 4010. Sk., 4011. Sk., 4012. Sk., 4010/1. Sk., Kuruçeşme Küme Evleri, 4001. Sk., 4004. Sk., 4006. Sk., 4008. Sk., 4014. Sk., 4015. Sk., 4016. Sk., 4017. Sk., 4018. Sk., 4019. Sk., 4020. Sk., 4021. Sk., 4022. Sk., 4023. Sk., 4024. Sk., 14006. Sk., 14005/1. Sk., Çeşmebeleni Küme Evleri, Sakız Ağacı Küme Evleri, 14000. Sk., 14001. Sk., 14002. Sk., 14003. Sk., 14004. Sk., 14005. Sk.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

14 NİSAN 2026 İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ

TORBALI - Fevzi Çakmak

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 Saat

  • Konum: 46. Sk., 47. Sk., 51. Sk., 8157. Sk., 40. Sk., 40/1. Sk., 36/1. Sk., 38. Sk., 44. Sk., 44/1. Sk.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

TORBALI - Tepeköy

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: 4526. Sk., İsmetpaşa Cd., Serdar Genç Cd., Kenar Sk., Kazım Dirik Cd., Hüseyin Yener Cd., Gümüşpala Cd., Erdinç Tekirli Cd., Ağalar Cd., 4575. Sk., 4573. Sk., 4571. Sk., 4567. Sk., 4540. Sk., 4538. Sk., 4524. Sk., 4520. Sk., 4518. Sk., 4516. Sk., 4513. Sk., 4512. Sk., 4507. Sk.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

14 NİSAN 2026 İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

URLA - Bademler

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Gödence Yolu Cd.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

URLA - Kalabak

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: 3298. Sk., 3299. Sk., 3301. Sk., 3302. Sk., 3255. Sk., 3254. Sk., 3302/1. Sk., 3304. Sk., 3305. Sk., 3275. Sk., Neyzen Tevfik Cd., Mareşal Fevzi Çakmak Blv., 3269. Sk., 3285. Sk., 3286. Sk., 3280. Sk., 3300. Sk., 3272. Sk., 3271. Sk., 3277. Sk., 3277/1. Sk., 3274. Sk., 3251. Sk., 3258. Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., 3256. Sk., 3273. Sk., 3270. Sk., 3276. Sk., 3277/2. Sk., 3281. Sk., 3282. Sk., 3283. Sk., 3284. Sk., 3287. Sk.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

URLA - M. Fevzi Çakmak, Kalabak

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 Saat

  • Konum: 4105/2. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv., Mustafa Kemal Blv., 4082/1. Sk., 4078. Sk., 4079. Sk., 4080. Sk., 4084. Sk., 4067/1. Sk., 4075. Sk., 4065. Sk., 4067. Sk., 4077. Sk., 4081. Sk., 4082. Sk., 4083. Sk., 4090. Sk., 4099. Sk., 3051. Sk., 3053. Sk., 3066. Sk., 3070. Sk., Pakize Hanım Cd., 3076. Sk., 3068. Sk., 3064. Sk., 3060. Sk., 3049. Sk., 3047. Sk., 3045. Sk., 3043. Sk., 3074. Sk., 3057. Sk., 3072. Sk.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

URLA - Zeytineli

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Narlıkuyu Küme Evleri, Sahil Cd., Cumhuriyet Cd.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

14 NİSAN 2026 İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Aliağa ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

14 NİSAN 2026 İZMİR BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Balçova ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

14 NİSAN 2026 İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Bayındır ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

14 NİSAN 2026 İZMİR BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Beydağ ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

14 NİSAN 2026 İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Bornova ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

14 NİSAN 2026 İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Foça ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

14 NİSAN 2026 İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Gaziemir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

14 NİSAN 2026 İZMİR KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Karaburun ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

14 NİSAN 2026 İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Karşıyaka ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

14 NİSAN 2026 İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Kemalpaşa ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

14 NİSAN 2026 İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Kiraz ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

14 NİSAN 2026 İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Konak ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

14 NİSAN 2026 İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Menemen ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

14 NİSAN 2026 İZMİR NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Narlıdere ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

14 NİSAN 2026 İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Selçuk ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

14 NİSAN 2026 İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Tire ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Türkiye
Samsun’da 2 firari yakalandı!
Samsun’da 2 firari yakalandı!
Ekipler seferber oldu: Karla kaplı yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Ekipler seferber oldu: Karla kaplı yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Diyarbakır'da kontrolden çıkan araç kaldırımdaki çocuklara çarptı
Diyarbakır'da kontrolden çıkan araç kaldırımdaki çocuklara çarptı