GDZ Elektrik ilçeleri tek tek açıkladı: İzmir’de uzun süreli kesintiler var
14 NİSAN 2026 İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ
14 Nisan 2026 Salı günü İzmir’in 14 ilçesinde elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
İzmir'in 10 ilçesinde su kesintisi: Seferihisar'da 8 saat sürecek
14 NİSAN 2026 İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bayraklı - Adalet
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:00 - 14:00 - Süre: 5 Saat
Konum: Manas Blv.
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bayraklı - Cengizhan
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 Saat
Konum: 1620/15. Sk., 2181/10. Sk., 1620/5. Sk., 1620/4. Sk., 1615/17. Sk., 1615/16. Sk., 1615/15. Sk., 2181/11. Sk., 1615/7. Sk.
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14 NİSAN 2026 İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bergama - Ahmetbeyler, Dağıstan, Çitköy, Ferizler, Kurtuluş
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat
Konum: Cevizli Garaj Küme Evleri, Araplı Küme Evleri, 3075. Sk., 3076. Sk., 3077/4. Sk., 3076/1. Sk., 3090. Sk., 3092/2. Sk., 3087. Sk., 3086. Sk., 3088. Sk., 3089. Sk., 3078. Sk., Dağıstan Köyü İç Yolu, 3083. Sk., Yayakent Cumhuriyet
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bergama - Ayvatlar
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:05 - 17:00 - Süre: 7 Saat 55 Dakika
Konum: Ayvatalar Küme Evleri
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bergama - Kadıköy
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat
Konum: Kadıköy Köyü İç Yolu, Göçbeyli Yolu
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bergama - Kaşıkçı
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Kaşıkçı Köyü İç Yolu
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14 NİSAN 2026 İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Buca - Kuruçeşme
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Ahmet Piriştina Blv., 203/42. Sk., 203/40. Sk., 203/28. Sk.
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Buca - Kuruçeşme
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 10:00 - 14:00 - Süre: 4 Saat
Konum: 205/33. Sk., 205/34. Sk., 205/35. Sk., 205/37. Sk., 205/40. Sk., 205/45. Sk., 205/52. Sk., 205/54. Sk., 205/8. Sk., 205/7. Sk., 205/31. Sk., 205/32. Sk., 205/10. Sk., 205/11. Sk., 205/12. Sk., 205/2. Sk., 205/21. Sk., 205/6. Sk., 205/28. Sk., 205/29. Sk., 205/3. Sk.
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Buca - Mustafa Kemal, İnönü
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:00 - 13:00 - Süre: 4 Saat
Konum: 686. Sk., 686/12. Sk., 686/24. Sk., 686/2. Sk., 686/17. Sk., 686/16. Sk., 686/31. Sk., 686/33. Sk., 686/34. Sk., 686/35. Sk., 686/5. Sk., 686/53. Sk., Gazeteci Yazar İsmail Sivri Blv., 672/8. Sk., 682/14. Sk., 685. Sk., 685/1. Sk., 685/2. Sk., 685/3. Sk., 689/3. Sk., Osman Serdengeçti Cd.
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Buca - Seyhan
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 12:00 - 16:00 - Süre: 4 Saat
Konum: 659/1. Sk., 657. Sk., 659. Sk., 660. Sk., 659/9. Sk., 659/8. Sk., 659/6. Sk., 659/5. Sk., 659/3. Sk., 659/13. Sk., Aydın Hatboyu Cd., 660/2. Sk., 659/15. Sk.
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14 NİSAN 2026 İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çeşme - İsmet İnönü
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 11:00 - 17:00 - Süre: 6 Saat
Konum: 2036. Sk., 2072. Sk., 2070. Sk., 2059. Sk., 2052. Sk., 2051. Sk., 2042. Sk., 2039. Sk., 2038. Sk., 2037. Sk., 2034. Sk., 2033. Sk., 2008. Sk., 2037/1. Sk., 2060/1. Sk., 2035. Sk.
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çeşme - Reisdere
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 10:00 - 13:00 - Süre: 3 Saat
Konum: 6019. Sk., 6074. Sk., 6070. Sk., 6064. Sk., 6058. Sk., 6032. Sk., 6031. Sk., 6025. Sk., 6024. Sk., 6015. Sk., 6014. Sk., 6013. Sk., 6012/1. Sk., 6012. Sk., 6011. Sk., 6113. Sk., 6114. Sk., 6115. Sk., 6116. Sk., 6117. Sk., 6118. Sk., 6119. Sk., 6120. Sk., 6121. Sk., 6123. Sk., 6125. Sk., 6126. Sk., 6127. Sk., 6128. Sk., 6135. Sk., 6139. Sk., 6146. Sk., 6153. Sk., 6154. Sk., 6156. Sk., 6159. Sk., 6159/2. Sk., 6160. Sk., 6161. Sk., 6163. Sk., 6161/3. Sk., 6083/1. Sk., 6083. Sk., 6082. Sk., 6080/1. Sk., 6079. Sk., 6078. Sk., 6077. Sk., 6076. Sk., 6084. Sk., 6085. Sk., 6086. Sk., 6087. Sk., 6088. Sk., 6089. Sk., 6090. Sk., 6092. Sk., 6093. Sk., 6094. Sk., 6096. Sk., 6097. Sk., 6098. Sk., 6099. Sk., 6099/2. Sk., 6101. Sk., 6103. Sk., 6104. Sk., 6105. Sk., 6108. Sk., 6108/1. Sk., 6161/2. Sk., 6099/4. Sk., 6033/2. Sk., 6099/5. Sk., 6006. Sk., 6071/1. Sk., 6099/3. Sk., 6001. Sk., 6002. Sk., 6004. Sk., 6004/1. Sk., 6004/3. Sk.
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çeşme - Alaçatı
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 13:00 - 17:00 - Süre: 4 Saat
Konum: 12095. Sk., 12094. Sk., 12088. Sk., 12080. Sk., 12091. Sk., 12087. Sk., 12093. Sk., 11034. Sk., 11015. Sk., 11016. Sk., 11018. Sk., 11019. Sk., 11020. Sk., 11021. Sk., 11022. Sk., 11023. Sk., 11024. Sk., Kemalpaşa Cd., 12096. Sk., 12086. Sk., 12085. Sk., 12084. Sk., 12083. Sk., 12079. Sk., 12078. Sk., 12077. Sk., 12074. Sk., 12005. Sk., 12003. Sk., 12002. Sk., 12001. Sk., 11500. Sk., 11059. Sk., 11058. Sk., 11057. Sk., 11054. Sk., 11035. Sk., 11033. Sk., 11031. Sk., 11029. Sk., 11028. Sk., 11025. Sk., 12500. Sk.
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14 NİSAN 2026 İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çiğli - Şirintepe, Yakakent, Güzeltepe, Köyiçi
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 Saat
Konum: Dere Cd., 8128/1. Sk., 8142. Sk., 8128. Sk., 8143. Sk., 8143/1. Sk., 8144. Sk., 8145. Sk., 8160. Sk., 8161. Sk., 8169/1. Sk., 8168. Sk., 8164/1. Sk., 8164. Sk., 8154/1. Sk., 8154. Sk., 8133. Sk., 8173. Sk., 8169. Sk., 8167. Sk., 8166. Sk., Köyiçi Cd., 8085/1. Sk., 8085. Sk., 8084. Sk., 8055/1. Sk.
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14 NİSAN 2026 İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
DİKİLİ - Salihler
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:00 - 09:30 - Süre: 30 Dakika
Konum: Gülkent Sk., Gülkent İlk Hedef Cd., Gülkent Samanyolu Sk., Gülkent Barış Cd., Gülkent 43. Sk., Gülkent 23 Nisan Cd., Ceren Sk., Gülkent 42. Sk., Gülkent 34. Sk., Gülkent Yalı Sk., Gülkent 41. Sk., Gülkent 33. Sk., Gülkent 32. Sk., Gülkent 40. Sk., Gülkent Yunus Emre Cd., Gürsel Aksel Sk.
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
DİKİLİ - Salihler
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 10:00 - 10:30 - Süre: 30 Dakika
Konum: Gülkent İlk Hedef Cd., Gülkent Gaziler Cd., Gülkent Atatürk Blv., Gülkent 9. Sk., Gülkent 23 Nisan Cd., Gülkent 15. Sk., Gülkent 12. Sk., Gülkent 10. Sk., Ceren Sk., Gülkent 36. Sk., Petekkent 10. Sk., Gülkent 14. Sk., Kanarya Sk., Maviköy 1. Sk., Gülkent 47. Sk., Gülkent 11. Sk., Gülkent 45. Sk., Gülkent 46. Sk., Kırlangıç Sk., Gülkent 13. Sk., Kelebek Sk., Gülkent 44. Sk., Ardıç Sk., Gülkent Gülbaba Cd.
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
DİKİLİ - Salihler
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 10:30 - 11:00 - Süre: 30 Dakika
Konum: Gülkent 1. Sk., Gülkent 2. Sk., Gülkent 3. Sk., Gülkent 19 Mayıs Cd., Bora Sk., Gülkent 5. Sk., Gülkent 6. Sk., Gülkent 9. Sk., Gülkent Atatürk Blv., Bozkurt Sk., Bahardalı Sk., Çiçek Sk., Çeşmeli Sk., Çelik Sk., Çağla Sk., 919/3. Sk., Koray Sk., Gülkent 7. Sk., Neşeli Sk., Gülkent 4. Sk., Taşel Sk.
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
DİKİLİ - Salihler
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 11:00 - 11:30 - Süre: 30 Dakika
Konum: Şen Sk.
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
DİKİLİ - Salihler
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 11:30 - 12:00 - Süre: 30 Dakika
Konum: Mavi Özlem Sk., Maviköy Sk.
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
DİKİLİ - Salihler
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 12:30 - 13:00 - Süre: 30 Dakika
Konum: Maviköy Sk., Mavi Özlem Sk.
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
DİKİLİ - Salihler
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 13:00 - 13:30 - Süre: 30 Dakika
Konum: İskele 1. Sk., İskele 2. Sk., İskele Sk.
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
DİKİLİ - Salihler
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 13:30 - 14:00 - Süre: 30 Dakika
Konum: Tunç 1. Sk., Tunç Sk., 923. Sk., 902. Sk., 904. Sk., 903. Sk., 900. Sk.
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
DİKİLİ - İsmetpaşa ve Cumhuriyet
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 Saat
Konum: İsmetpaşa (1. Sk., 3/3. Sk., Şehit Sami Akbulut Cd., Adnan Menderes Cd., 3/2. Sk., 3/1. Sk., 3. Sk.), Cumhuriyet (Dikili Parkı Atatürk Cd., 301. Sk.)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14 NİSAN 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ
GÜZELBAHÇE - Payamlı
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 Saat
Konum: Bayram Sk., Dede Mezarı Sk., Gülsüm Pınarı Sk., Huzur Sk., Kaya Sk., Kaya Pınarı Sk., Kuyu Sk., Kuyu Üstü Çk. Sk., Kuzey Sk., Küçükkaya Cd., Kısıklar Sk., Okul Sk., Uzunca Harman Sk., Vali Kazımdirik Cd., Çelebi Sk., Çınar Sk., SEYRAN Arıkdamı Sk., Tok Sk., Dalyan Sk., Gazi Cd., Elmabelen Sk.
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14 NİSAN 2026 İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
KARABAĞLAR - Kavacık
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 Saat
Konum: 10020. Sk., Konak Kavacık Asfaltı Cd., Gazi Cd., 10005. Sk., 10006. Sk., 10009. Sk., 10010. Sk., 10012. Sk., 10013. Sk., 10017. Sk., 10021. Sk., 10022. Sk., 10024. Sk., 10007. Sk., 10008. Sk., 10011. Sk., 10015. Sk., 10014. Sk., 10018. Sk., 10016. Sk., 10019. Sk., 10023. Sk., 10001. Sk., 10002. Sk., 10003. Sk., 10004. Sk.
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14 NİSAN 2026 İZMİR KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
KINIK - Yayakent, Dündarlı
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat
Konum: Yayakent Cumhuriyet Sk., Eski Dağıstan Küme Evleri, Araplı Küme Evleri, Beşirli Küme Evleri, Osmanağa Çiftlik Küme Evleri, Cevizli Garaj Küme Evleri, Dündarlı
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KINIK - İbrahimağa, Karatekeli, Kodukburun, Köseler, Musacalı, Mıstıklar, Örtülü, Yayakent, Sucahlı, Bademalan, Balaban, Çiftlikköy
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Çimen Alan Küme Evleri, İbrahimağa Köyü İç Yolu, Orta Küme Evleri, Kayalar Küme Evleri, Kayın Sk., Yukarı Küme Evleri, Aşağı Küme Evleri, Goduklu Küme Evleri, Mevsim Küme Evleri, Kavak Küme Evleri, Asar Küme Evleri, Dost Küme Evleri, Köseler Köyü İç Yolu, Mimoza Cd., Musacalı Köyü İç Yolu, ÖREN Atatürk Küme Evleri, Alanlar Küme Evleri, Kemal Atatürk, Kiraz Sk., Kozak Küme Evleri, Kurtuluş Küme Evleri, Mustaklar Köyü, Ulus Küme Evleri, Yeni Küme Evleri, Kösten Küme Evleri, Koçcaz Küme Evleri, Meyil Küme Evleri, Debicik Küme Evleri, Kasap Alanı Küme Evleri, Dacak Küme Evleri, Geçkin Cd., Şen Küme Evleri, Karşıyaka Küme Evleri, Kılaz Sk., Mescit Sk., Uzun Küme Evleri, Laleli Sk., Meltem Sk., Kadılar Sk., Okul Cd., Serap Sk., Sultan Cd., Çam Sk., Çarşı Sk., Çayırlar Küme Evleri, Örtülü Köyü İç Yolu, Akhisar Bergama Yolu, Tokat Çayırı Küme Evleri, Bergama Yolu Küme Evleri, Karahayıt Küme Evleri, Yunus Emre Cd., Atçayır Küme Evleri, Kızılçam Sk., Defne Sk., Aslan Sk., Sucahlı Köyü İç Yolu, Çamlı Sk., Harmanlık Sk., Gelin Küme Evleri, Şeref Küme Evleri, Söğütalan Küme Evleri, Kahveler Sk., Tepe Küme Evleri, Karaduvar Küme Evleri, Cami Üstü Sk., Bademalanı Köyü İç Yolu, Bademalanı Yolu, Genler Küme Evleri, Ata Sk., Hacıosman Sk., Dutlukuyu Sk., Karayer Küme Evleri, Taşlılar Küme Evleri, Balaban Köyü İç Yolu, Taş Köprü Küme Evleri, Çömlek Küme Evleri, Cami Küme Evleri, Mustafa Kemal Küme Evleri, Aşağı Yol Küme Evleri
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14 NİSAN 2026 İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ
MENDERES - Efemçukuru
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 Saat
Konum: Efemçukuru Küme Evleri, 7561. Sk., 7552. Sk., 7554. Sk., 7556. Sk., 7557. Sk., 7553. Sk., 7560. Sk., 7551. Sk., 7555. Sk., Efem Çukuru Köyü Yolu, Efemçukuru Köyü İç Yolu
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14 NİSAN 2026 İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
ÖDEMİŞ - Mescitli
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 Saat
Konum: Mescitli Küme Evleri, Mescitli Köyü İç Yolu
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ÖDEMİŞ - Bucak, Cevizalan, Kutlubeyler, Üçkonak
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat
Konum: Hacı Abbak Sk., Bucak Köyü Küme Evleri, Karayiğit Küme Evleri, Cevizalan Küme Evleri, Tabak Küme Evleri, Kutlubeyler Küme Evleri, Üçkonak Küme Evleri, Yukarı Konak Küme Evleri
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14 NİSAN 2026 İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
SEFERİHİSAR - Çamtepe, Gödence, Gölcük
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 Saat
Konum: Efem Çukuru Köyü Yolu, Çamtepe Köy Yolu Küme Evleri, 4025. Sk., 4013. Sk., Turşu Gediği Küme Evleri, 4002. Sk., 4007. Sk., 4010. Sk., 4011. Sk., 4012. Sk., 4010/1. Sk., Kuruçeşme Küme Evleri, 4001. Sk., 4004. Sk., 4006. Sk., 4008. Sk., 4014. Sk., 4015. Sk., 4016. Sk., 4017. Sk., 4018. Sk., 4019. Sk., 4020. Sk., 4021. Sk., 4022. Sk., 4023. Sk., 4024. Sk., 14006. Sk., 14005/1. Sk., Çeşmebeleni Küme Evleri, Sakız Ağacı Küme Evleri, 14000. Sk., 14001. Sk., 14002. Sk., 14003. Sk., 14004. Sk., 14005. Sk.
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14 NİSAN 2026 İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ
TORBALI - Fevzi Çakmak
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 Saat
Konum: 46. Sk., 47. Sk., 51. Sk., 8157. Sk., 40. Sk., 40/1. Sk., 36/1. Sk., 38. Sk., 44. Sk., 44/1. Sk.
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
TORBALI - Tepeköy
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat
Konum: 4526. Sk., İsmetpaşa Cd., Serdar Genç Cd., Kenar Sk., Kazım Dirik Cd., Hüseyin Yener Cd., Gümüşpala Cd., Erdinç Tekirli Cd., Ağalar Cd., 4575. Sk., 4573. Sk., 4571. Sk., 4567. Sk., 4540. Sk., 4538. Sk., 4524. Sk., 4520. Sk., 4518. Sk., 4516. Sk., 4513. Sk., 4512. Sk., 4507. Sk.
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14 NİSAN 2026 İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
URLA - Bademler
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 Saat
Konum: Gödence Yolu Cd.
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
URLA - Kalabak
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 Saat
Konum: 3298. Sk., 3299. Sk., 3301. Sk., 3302. Sk., 3255. Sk., 3254. Sk., 3302/1. Sk., 3304. Sk., 3305. Sk., 3275. Sk., Neyzen Tevfik Cd., Mareşal Fevzi Çakmak Blv., 3269. Sk., 3285. Sk., 3286. Sk., 3280. Sk., 3300. Sk., 3272. Sk., 3271. Sk., 3277. Sk., 3277/1. Sk., 3274. Sk., 3251. Sk., 3258. Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., 3256. Sk., 3273. Sk., 3270. Sk., 3276. Sk., 3277/2. Sk., 3281. Sk., 3282. Sk., 3283. Sk., 3284. Sk., 3287. Sk.
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
URLA - M. Fevzi Çakmak, Kalabak
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 Saat
Konum: 4105/2. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv., Mustafa Kemal Blv., 4082/1. Sk., 4078. Sk., 4079. Sk., 4080. Sk., 4084. Sk., 4067/1. Sk., 4075. Sk., 4065. Sk., 4067. Sk., 4077. Sk., 4081. Sk., 4082. Sk., 4083. Sk., 4090. Sk., 4099. Sk., 3051. Sk., 3053. Sk., 3066. Sk., 3070. Sk., Pakize Hanım Cd., 3076. Sk., 3068. Sk., 3064. Sk., 3060. Sk., 3049. Sk., 3047. Sk., 3045. Sk., 3043. Sk., 3074. Sk., 3057. Sk., 3072. Sk.
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
URLA - Zeytineli
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat
Konum: Narlıkuyu Küme Evleri, Sahil Cd., Cumhuriyet Cd.
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14 NİSAN 2026 İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Aliağa ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
14 NİSAN 2026 İZMİR BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Balçova ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
14 NİSAN 2026 İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Bayındır ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
14 NİSAN 2026 İZMİR BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Beydağ ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
14 NİSAN 2026 İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Bornova ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
14 NİSAN 2026 İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Foça ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
14 NİSAN 2026 İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Gaziemir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
14 NİSAN 2026 İZMİR KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Karaburun ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
14 NİSAN 2026 İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Karşıyaka ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
14 NİSAN 2026 İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Kemalpaşa ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
14 NİSAN 2026 İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Kiraz ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
14 NİSAN 2026 İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Konak ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
14 NİSAN 2026 İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Menemen ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
14 NİSAN 2026 İZMİR NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Narlıdere ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
14 NİSAN 2026 İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Selçuk ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
14 NİSAN 2026 İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Tire ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.