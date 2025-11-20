13 yaşındaki Eren evde ölü bulundu: Tavuk dönerden zehirlenme şüphesi!

Yayınlanma:
İstanbul Esenyurt’ta 13 yaşındaki Eren Yılgın, annesi tarafından evde baygın halde bulunduktan sonra hayatını kaybettiği belirlendi. İlk belirlemelere göre, Eren Yılgın’ın dışarıdan sipariş ettiği tavuk dönerden zehirlenmiş olabileceği ihtimali araştırılıyor.

Olay, dün saat 19.16 sıralarında Hürriyet Mahallesi Saka Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne ve babası işte olduğu için evde yalnız kalan Eren Yılgın'ı eve geldiğinde baygın ve hareketsiz halde bulan annesi, hemen binanın altındaki eczanenin sahibine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Eren Yılgın'ın maalesef hayatını kaybettiğini belirledi.

ZEHİRLENME ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Polis ekipleri, şüpheli ölüm nedeniyle evde ve çevrede detaylı inceleme başlatırken, oğlunu kaybeden baba Salih Yılgın gazetecilere açıklama yaptı. Baba Yılgın, çocuğunun hiçbir sağlık sorunu olmadığını, sadece dışarıdan yemek söylediğini belirtti. Yılgın, savcının şu an zehirlenme şüphesi üzerinde durduğunu aktardı.

istanbul-esenyurtta-13-yasindaki-cocuk-1024551-304037.jpg

Baba Salih Yılgın, yaşadığı acıyı dile getirerek, "6-7 ay önce de 21 yaşındaki kızımı kaybettim. Kimseyi suçlayamam, adli tıp raporu çıkar ona göre cezası olan cezasını çekecek" dedi.

Eren Yılgın'ın hayatını kaybetmeden önce dışarıdan sipariş vererek tavuk döner yediğinin belirlenmesi üzerine, İstanbul İl Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri hemen harekete geçti. Tavuk döner siparişi verilen iş yerine gidilerek incelenmek üzere numune alındığı öğrenildi.

Son dakika | Böcek ailesinin otelde kilitli kaldığı anlar ortaya çıktıSon dakika | Böcek ailesinin otelde kilitli kaldığı anlar ortaya çıktı

Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Eren Yılgın'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Yılgın, Esenyurt Uhud Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

