13 yaşındaki çocuk ablasının sevgilisini bıçakladı

13 yaşındaki çocuk ablasının sevgilisini bıçakladı
Yayınlanma:
Aksaray'da 13 yaşındaki çocuk ablasının sevgilisini ekmek bıçağıyla bıçakladı. Göğsünden bıçaklanan yaralının durumun ağır olduğu belirtildi.

Aksaray'da 13 yaşındaki S.T. ablası Adile T.’nin sevgilisi Muhammed Ö.’yü (26), ekmek bıçağı le göğsünden bıçakladı.

Saat 21.30 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi 1406 Sokak’ta meydana gelen olayda, Muhammed Ö., evinin önünde sevgilisi Adile T.’nin kardeşi S.T. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

yeni-proje-88.jpg

EKMEK BIÇAĞIYLA GÖĞSÜNDEN YARALADI

Tartışmanın büyümesi üzerine S.T., yanındaki ekmek bıçağı ile Muhammed Ö.’ye saldırdı. Muhammed Ö., sol göğsünden aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılırken, S.K. bıçağı yere fırlatıp olay yerinden hızla uzaklaştı.

Abla Adile T. ise sevgilisini kanlar içine bulunca durumu 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirdi.

YARALININ DURUMU AĞIR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı Muhammed Ö., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Muhammed Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hastaneye gelen Adile T., acil servis önünde gözyaşlarına boğulurken “Kim bıçaklamış bilmiyorum. Ben kanlar içinde evin önündeki sokakta buldum.” dedi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli S.T.’yi kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

