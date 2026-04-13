Başkent Elektrik açıkladı: Bugün 8 saat elektrik yok

Yayınlanma:
Ankara’da bugün şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında birçok ilçede planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Gün boyunca farklı saat aralıklarında gerçekleşecek kesintiler; Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı, Haymana, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Pursaklar ve Yenimahalle ilçelerinde etkili olacak.

13 NİSAN 2026 ANKARA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

13 Nisan 2026 Pazartesi günü Ankara’nın 17 ilçesinde elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Ankara’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…

13 NİSAN 2026 ANKARA AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

Akyurt - Kozayağı, Elecik

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Kozayağı, Elecik

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

13 NİSAN 2026 ANKARA ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Altındağ - Karacakören, Hacı Bayram Veli ve Diğerleri

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 saat

  • Konum: 1414, Yeni Karaköy, Yeşilyurt, Karacakören TOKİ, Karacakörenmah, Hacı Bayram Veli

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Altındağ - Karayer, Şehit Orhan Yıldız ve Diğerleri

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 14:00 - 15:30 - Süre: 1 saat 30 dakika

  • Konum: Karayer 2, Oduncu Yolu, Şehit Orhan Yıldız, 574

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

13 NİSAN 2026 ANKARA AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ayaş - Demirli Çakmak, İlyas Seçkin, Hacıveli, Çakmak Mevkii

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 10:00 - 12:30 - Süre: 2 saat 30 dakika

  • Konum: Demirli Çakmak, İlyas Seçkin, Hacıveli, Çakmak Mevkii

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

13 NİSAN 2026 ANKARA BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bala

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Beynam Konakları, Atatürk, Beynam Çiftlik Mevkii, Kale Boğazı, Beynam, Dağ Evleri, Yenipınar

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Bala

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Karayalçın, Göl, 19 Mayıs, Atatürk, Lale, Eğilmez Kale Mevkii, Kızılırmak, Yavuz Selim, Kanal Yolu, Gazi Mustafa Kemal, Menekşe, Santral, Abdülkadir Arslan, Mimar Sinan, İnönü, Raşit Ercan

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

13 NİSAN 2026 ANKARA BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Beypazarı - Başağaç, Ilıman Küme

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 17:00 - Süre: 7.5 Saat

  • Konum: Başağaç, Ilıman Küme

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Beypazarı - Boztepe Küme Evler, Esertepe, Taşlı Tarla

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 13:00 - Süre: 4 Saat

  • Konum: Boztepe Küme Evler, Esertepe, Taşlı Tarla

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

13 NİSAN 2026 ANKARA ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çankaya - Şebeke İyileştirme Bölgesi

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 12:30 - Süre: 3 Saat

  • Konum: Gazi Mustafa Kemal, Necatibey, Ihlamur, Fevzi Çakmak 1, İzmir 1, Sümer 1

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Çankaya - Şebeke İyileştirme Bölgesi

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 10:00 - 11:30 - Süre: 1.5 Saat

  • Konum: Ihlamur, Sarmaşık, Kavaklı

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Çankaya - Şebeke İyileştirme Bölgesi

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Fırat, Dumlupınar, 1596

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Çankaya - Şebeke İyileştirme Bölgesi

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 12:00 - Süre: 3 Saat

  • Konum: 1443, 1441, 1454, Muhsin Yazıcıoğlu, Dumlupınar, Ufuk Üniversitesi

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Çankaya - Şebeke İyileştirme Bölgesi

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 13:30 - 16:30 - Süre: 3 Saat

  • Konum: Zafer, İzmir 1, Ihlamur, Menekşe 1

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

13 NİSAN 2026 ANKARA ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara, Çubuk - Yeni Karaköy, Yeşilyurt, Karacaören, Haci Bayram Veli

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 Saat

  • Konum: 1414, Yeni Karaköy, Yeşilyurt, Karacaören Toki, Karacaörenmah, Haci Bayram Veli

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Çubuk - Dalyasan, Gölyayla, Meşeli

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Dalyasan, Gölyayla, Meşeli

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Çubuk - Şehit Fatih Mehmet Ata, Ağılcık

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 11:00 - Süre: 2 Saat

  • Konum: Şehit Fatih Mehmet Ata, Ağılcık

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Çubuk - Susuz, Tahtayazı

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Susuz, Tahtayazı

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Çubuk - Gökçedere, Şehit Fatih Mehmet Ata, Ağılcık

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 11:30 - 13:30 - Süre: 2 Saat

  • Konum: Gökçedere, Şehit Fatih Mehmet Ata, Ağılcık

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Çubuk - Tuğla, Ağılcık, Sığırlıhacı

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 15:00 - 17:00 - Süre: 2 Saat

  • Konum: Tuğla, Ağılcık, Sığırlıhacı

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

13 NİSAN 2026 ANKARA ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Elmadağ

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 14:00 - 15:30 - Süre: 1 saat 30 dakika

  • Konum: Karayer 2, Oduncu Yolu, Şehit Orhan Yıldız, 574

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

13 NİSAN 2026 ANKARA ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ

Etimesgut

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 12:00 - Süre: 3 Saat

  • Konum: 1000, 1080, 1052, 1077, BAĞLICA KÖYÜ, 2261, ŞEHİT HİKMET ÖZER, 2242, 2264, 2253, 1051, 1053, 2252, 1027, 1040, 1050, 1073, GÖÇMEN, ZİRVE, 1023, 1042, KAYI BOYU, 1044, 2240, 2267, 2256, 1039, 1034, 1041, 1014, 1025, 2279, 1047, 2243, 1030, 1043, 1045, 1049, 2249, HÖYÜK, KIZILELMA, 2254, YÖRÜK, SELAHADDİN EYYUBİ, 2251, AYNALI, ETİMESGUT, KUZUPINARI, 2244, 2241, 1078, SARITAŞ, BAĞLICA, 1035, 1079, 1048, 1075

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etimesgut

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 13:30 - 15:30 - Süre: 2 Saat

  • Konum: 1000, 1080, 1052, 1077, BAĞLICA KÖYÜ, 2261, 2218, 2212, ŞEHİT HİKMET ÖZER, 2204, 2203, 2242, 2264, 2253, 1051, 1053, 2252, 1027, 2205, 1040, 1050, 1073, GÖÇMEN, 2214, ZİRVE, 1023, 1042, KAYI BOYU, 1044, 2267, 2256, 1039, 1034, 1041, 2226, 2235, 1014, 1025, 2279, 1047, 2243, 2215, 1030, 2216, 1043, ELVAN, 1045, 1049, 2249, HÖYÜK, KIZILELMA, 2254, YÖRÜK, SELAHADDİN EYYUBİ, 2206, 2251, AYNALI, ETİMESGUT, KUZUPINARI, 2244, 2241, 2223, 2225, 2240, 2219, 1078, SARITAŞ, BAĞLICA, 2217, 1035, 2224, 2232, 1079, 1048, 1075

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

13 NİSAN 2026 ANKARA GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Gölbaşı - Atatürk, Halaçlı

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat

  • Konum: ATATÜRK, HALAÇLI

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

13 NİSAN 2026 ANKARA HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Haymana - Karasüleymanlı

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat

  • Konum: Karasüleymanlı

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

13 NİSAN 2026 ANKARA KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Keçiören - Pınar, Feza, Güzelyurt Bağlum, Gülle, Uludere, Türközü

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 12:30 - Süre: 3 Saat

  • Konum: Pınar, Feza, Güzelyurt Bağlum, Gülle, Uludere, Türközü, Pınar

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Keçiören - Kösrelik Küme, Güzelyurt Bağlum, Kalburcu, Yunus, Laleli Pınar, Kevgir, Türközü

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 13:30 - 16:30 - Süre: 3 Saat

  • Konum: Kösrelik Küme, Güzelyurt Bağlum, Kalburcu, Yunus, Laleli Pınar, Kevgir, Türközü

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

13 NİSAN 2026 ANKARA KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kızılcahamam - Mahkemeağcin

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 12:00 - Süre: 3 Saat

  • Konum: Mahkemeağcin

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Kızılcahamam - Melikşah

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 13:30 - 17:00 - Süre: 3 Saat 30 Dakika

  • Konum: Beşikcigil, Mezarlık, Nuri Atakul, Buhara, Şht. Aydın Balcı, Şht. Kadir Akgün, Melikşah

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

13 NİSAN 2026 ANKARA MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Mamak - Ortaköy

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 12:30 - Süre: 3 Saat

  • Konum: Ortaköy

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Mamak - Ortaköy

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 13:30 - 16:30 - Süre: 3 Saat

  • Konum: Ortaköy, 2364, 2352, 2353

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

13 NİSAN 2026 ANKARA NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Nallıhan - Uluhan

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 10:00 - 17:00 - Süre: 7 Saat

  • Konum: Uluhan

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

13 NİSAN 2026 ANKARA PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Pursaklar - Karacaören, Yeni Karaköy, Yeşilyurt

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 Saat

  • Konum: 1414, Yeni Karaköy, Yeşilyurt, Karacaören TOKİ, Karacaörenmah, Hacı Bayram Veli

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

13 NİSAN 2026 ANKARA YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Yenimahalle

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 Saat

  • Konum: 1984 Oley-İş 2 Sitesi, 2022, 2018, 2023, 1904, Haydarcan Kılıçdoğan, Kılıçarslan, 1901

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Yenimahalle

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Saray/3, Mehmetçik Çıkmazı, Mehmet Yıldırım, Salim Çivitçioğlu, Yunus Emre, Ortaokul, Akyazı, Kırıttım Çıkmazı, Ulusoy, Havan, Hürriyet, İplik Pazarı, Çimi, Tekne Kaya, Mehmet Battal, Yayla, Saray, Kayabaşı, Nuri Tabanlı, Hacı Mustafa Efendi, İsmail Hakkı Esen, Damardı, Arslan, Battal, Gökmen, Karaman, Manas, Pınar, Menekşe, Gelincik, Onat, Kalekapı, Fethiye, İsmail Keleş, Yumaklı, Gazi, Çiğdem, Gülbahar Hatun, Panayır, Barış, Küçük Yayla, Büyük Camii, Necip Fazıl, Hacı Hafız, İstiklal, Büyük Yayla, İsmail Hakkı Esen/1, Mehmet Akif, Çankırı, Ateşönü, Mehmet Akif/1, Gölet, Iğdır, Çay Yolu, Su Deposu, Kavak, Hasan Zuhuri Sarıkaya, Karacaozu, Aşağıöz, Karacaözü, Ara, Akyazı_1, Hükümet, Balta, Hamam, Bahçe, Hasakça, Buğay

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

13 NİSAN 2026 ANKARA ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ

13 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Çamlıdere ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

13 NİSAN 2026 ANKARA EVREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

13 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Evren ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

13 NİSAN 2026 ANKARA GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ

13 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Güdül ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

13 NİSAN 2026 ANKARA KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

13 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Kahramankazan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

13 NİSAN 2026 ANKARA KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

13 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Kalecik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

13 NİSAN 2026 ANKARA POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

13 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Polatlı ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

13 NİSAN 2026 ANKARA SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

13 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Sincan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

13 NİSAN 2026 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

13 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

