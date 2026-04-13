Başkent Elektrik açıkladı: Bugün 8 saat elektrik yok
13 NİSAN 2026 ANKARA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
13 Nisan 2026 Pazartesi günü Ankara’nın 17 ilçesinde elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Ankara’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
13 NİSAN 2026 ANKARA AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Akyurt - Kozayağı, Elecik
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 Saat
Konum: Kozayağı, Elecik
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
13 NİSAN 2026 ANKARA ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Altındağ - Karacakören, Hacı Bayram Veli ve Diğerleri
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 saat
Konum: 1414, Yeni Karaköy, Yeşilyurt, Karacakören TOKİ, Karacakörenmah, Hacı Bayram Veli
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Altındağ - Karayer, Şehit Orhan Yıldız ve Diğerleri
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 14:00 - 15:30 - Süre: 1 saat 30 dakika
Konum: Karayer 2, Oduncu Yolu, Şehit Orhan Yıldız, 574
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
13 NİSAN 2026 ANKARA AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ayaş - Demirli Çakmak, İlyas Seçkin, Hacıveli, Çakmak Mevkii
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 10:00 - 12:30 - Süre: 2 saat 30 dakika
Konum: Demirli Çakmak, İlyas Seçkin, Hacıveli, Çakmak Mevkii
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
13 NİSAN 2026 ANKARA BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bala
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat
Konum: Beynam Konakları, Atatürk, Beynam Çiftlik Mevkii, Kale Boğazı, Beynam, Dağ Evleri, Yenipınar
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Bala
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat
Konum: Karayalçın, Göl, 19 Mayıs, Atatürk, Lale, Eğilmez Kale Mevkii, Kızılırmak, Yavuz Selim, Kanal Yolu, Gazi Mustafa Kemal, Menekşe, Santral, Abdülkadir Arslan, Mimar Sinan, İnönü, Raşit Ercan
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
13 NİSAN 2026 ANKARA BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beypazarı - Başağaç, Ilıman Küme
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 - 17:00 - Süre: 7.5 Saat
Konum: Başağaç, Ilıman Küme
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Beypazarı - Boztepe Küme Evler, Esertepe, Taşlı Tarla
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 13:00 - Süre: 4 Saat
Konum: Boztepe Küme Evler, Esertepe, Taşlı Tarla
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
13 NİSAN 2026 ANKARA ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çankaya - Şebeke İyileştirme Bölgesi
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 - 12:30 - Süre: 3 Saat
Konum: Gazi Mustafa Kemal, Necatibey, Ihlamur, Fevzi Çakmak 1, İzmir 1, Sümer 1
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çankaya - Şebeke İyileştirme Bölgesi
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 10:00 - 11:30 - Süre: 1.5 Saat
Konum: Ihlamur, Sarmaşık, Kavaklı
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çankaya - Şebeke İyileştirme Bölgesi
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat
Konum: Fırat, Dumlupınar, 1596
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çankaya - Şebeke İyileştirme Bölgesi
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 12:00 - Süre: 3 Saat
Konum: 1443, 1441, 1454, Muhsin Yazıcıoğlu, Dumlupınar, Ufuk Üniversitesi
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çankaya - Şebeke İyileştirme Bölgesi
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 13:30 - 16:30 - Süre: 3 Saat
Konum: Zafer, İzmir 1, Ihlamur, Menekşe 1
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
13 NİSAN 2026 ANKARA ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ankara, Çubuk - Yeni Karaköy, Yeşilyurt, Karacaören, Haci Bayram Veli
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 Saat
Konum: 1414, Yeni Karaköy, Yeşilyurt, Karacaören Toki, Karacaörenmah, Haci Bayram Veli
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çubuk - Dalyasan, Gölyayla, Meşeli
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 Saat
Konum: Dalyasan, Gölyayla, Meşeli
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çubuk - Şehit Fatih Mehmet Ata, Ağılcık
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 11:00 - Süre: 2 Saat
Konum: Şehit Fatih Mehmet Ata, Ağılcık
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çubuk - Susuz, Tahtayazı
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 Saat
Konum: Susuz, Tahtayazı
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çubuk - Gökçedere, Şehit Fatih Mehmet Ata, Ağılcık
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 11:30 - 13:30 - Süre: 2 Saat
Konum: Gökçedere, Şehit Fatih Mehmet Ata, Ağılcık
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çubuk - Tuğla, Ağılcık, Sığırlıhacı
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 15:00 - 17:00 - Süre: 2 Saat
Konum: Tuğla, Ağılcık, Sığırlıhacı
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
13 NİSAN 2026 ANKARA ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Elmadağ
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 14:00 - 15:30 - Süre: 1 saat 30 dakika
Konum: Karayer 2, Oduncu Yolu, Şehit Orhan Yıldız, 574
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
13 NİSAN 2026 ANKARA ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Etimesgut
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 12:00 - Süre: 3 Saat
Konum: 1000, 1080, 1052, 1077, BAĞLICA KÖYÜ, 2261, ŞEHİT HİKMET ÖZER, 2242, 2264, 2253, 1051, 1053, 2252, 1027, 1040, 1050, 1073, GÖÇMEN, ZİRVE, 1023, 1042, KAYI BOYU, 1044, 2240, 2267, 2256, 1039, 1034, 1041, 1014, 1025, 2279, 1047, 2243, 1030, 1043, 1045, 1049, 2249, HÖYÜK, KIZILELMA, 2254, YÖRÜK, SELAHADDİN EYYUBİ, 2251, AYNALI, ETİMESGUT, KUZUPINARI, 2244, 2241, 1078, SARITAŞ, BAĞLICA, 1035, 1079, 1048, 1075
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etimesgut
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 13:30 - 15:30 - Süre: 2 Saat
Konum: 1000, 1080, 1052, 1077, BAĞLICA KÖYÜ, 2261, 2218, 2212, ŞEHİT HİKMET ÖZER, 2204, 2203, 2242, 2264, 2253, 1051, 1053, 2252, 1027, 2205, 1040, 1050, 1073, GÖÇMEN, 2214, ZİRVE, 1023, 1042, KAYI BOYU, 1044, 2267, 2256, 1039, 1034, 1041, 2226, 2235, 1014, 1025, 2279, 1047, 2243, 2215, 1030, 2216, 1043, ELVAN, 1045, 1049, 2249, HÖYÜK, KIZILELMA, 2254, YÖRÜK, SELAHADDİN EYYUBİ, 2206, 2251, AYNALI, ETİMESGUT, KUZUPINARI, 2244, 2241, 2223, 2225, 2240, 2219, 1078, SARITAŞ, BAĞLICA, 2217, 1035, 2224, 2232, 1079, 1048, 1075
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
13 NİSAN 2026 ANKARA GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gölbaşı - Atatürk, Halaçlı
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
Konum: ATATÜRK, HALAÇLI
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
13 NİSAN 2026 ANKARA HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Haymana - Karasüleymanlı
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat
Konum: Karasüleymanlı
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
13 NİSAN 2026 ANKARA KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Keçiören - Pınar, Feza, Güzelyurt Bağlum, Gülle, Uludere, Türközü
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 - 12:30 - Süre: 3 Saat
Konum: Pınar, Feza, Güzelyurt Bağlum, Gülle, Uludere, Türközü, Pınar
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Keçiören - Kösrelik Küme, Güzelyurt Bağlum, Kalburcu, Yunus, Laleli Pınar, Kevgir, Türközü
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 13:30 - 16:30 - Süre: 3 Saat
Konum: Kösrelik Küme, Güzelyurt Bağlum, Kalburcu, Yunus, Laleli Pınar, Kevgir, Türközü
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
13 NİSAN 2026 ANKARA KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kızılcahamam - Mahkemeağcin
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 12:00 - Süre: 3 Saat
Konum: Mahkemeağcin
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Kızılcahamam - Melikşah
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 13:30 - 17:00 - Süre: 3 Saat 30 Dakika
Konum: Beşikcigil, Mezarlık, Nuri Atakul, Buhara, Şht. Aydın Balcı, Şht. Kadir Akgün, Melikşah
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
13 NİSAN 2026 ANKARA MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mamak - Ortaköy
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 - 12:30 - Süre: 3 Saat
Konum: Ortaköy
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Mamak - Ortaköy
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 13:30 - 16:30 - Süre: 3 Saat
Konum: Ortaköy, 2364, 2352, 2353
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
13 NİSAN 2026 ANKARA NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Nallıhan - Uluhan
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 10:00 - 17:00 - Süre: 7 Saat
Konum: Uluhan
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
13 NİSAN 2026 ANKARA PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Pursaklar - Karacaören, Yeni Karaköy, Yeşilyurt
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 Saat
Konum: 1414, Yeni Karaköy, Yeşilyurt, Karacaören TOKİ, Karacaörenmah, Hacı Bayram Veli
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
13 NİSAN 2026 ANKARA YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yenimahalle
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 Saat
Konum: 1984 Oley-İş 2 Sitesi, 2022, 2018, 2023, 1904, Haydarcan Kılıçdoğan, Kılıçarslan, 1901
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Yenimahalle
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Saray/3, Mehmetçik Çıkmazı, Mehmet Yıldırım, Salim Çivitçioğlu, Yunus Emre, Ortaokul, Akyazı, Kırıttım Çıkmazı, Ulusoy, Havan, Hürriyet, İplik Pazarı, Çimi, Tekne Kaya, Mehmet Battal, Yayla, Saray, Kayabaşı, Nuri Tabanlı, Hacı Mustafa Efendi, İsmail Hakkı Esen, Damardı, Arslan, Battal, Gökmen, Karaman, Manas, Pınar, Menekşe, Gelincik, Onat, Kalekapı, Fethiye, İsmail Keleş, Yumaklı, Gazi, Çiğdem, Gülbahar Hatun, Panayır, Barış, Küçük Yayla, Büyük Camii, Necip Fazıl, Hacı Hafız, İstiklal, Büyük Yayla, İsmail Hakkı Esen/1, Mehmet Akif, Çankırı, Ateşönü, Mehmet Akif/1, Gölet, Iğdır, Çay Yolu, Su Deposu, Kavak, Hasan Zuhuri Sarıkaya, Karacaozu, Aşağıöz, Karacaözü, Ara, Akyazı_1, Hükümet, Balta, Hamam, Bahçe, Hasakça, Buğay
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
13 NİSAN 2026 ANKARA ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Çamlıdere ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
13 NİSAN 2026 ANKARA EVREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Evren ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
13 NİSAN 2026 ANKARA GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Güdül ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
13 NİSAN 2026 ANKARA KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Kahramankazan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
13 NİSAN 2026 ANKARA KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Kalecik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
13 NİSAN 2026 ANKARA POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Polatlı ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
13 NİSAN 2026 ANKARA SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Sincan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
13 NİSAN 2026 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.