13 kız öğrencisini istismar etmişti! Mahkemeden sanığa oy birliğiyle “iyi hal” indirimi

Yayınlanma:
Diyarbakır’ın Hani ilçesinde bulunan Çardaklı İlkokulu’nda, yaşları 6 ile 10 arasında değişen 13 kız öğrencisini istismar eden öğretmen Mehmet Dağ’a, mahkeme “iyi hal indirimi” uyguladı ve cezasını 18 yıl 1 ay 15 güne düşürdü. Sanığın telefonundan da pedofili görüntüleri çıkmıştı.

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde bulunan Çardaklı İlkokulu’nda yaşanan kan donduran olayda, öğretmen Mehmet Dağ’ın yaşları 6 ila 10 arasında değişen 13 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu açığa çıktı. Öğrencilerin verdiği ifadeler kan dondururken gözaltına alınan öğretmenin cep telefonundan da pedofili görüntüleri çıktı. Bunun üzerine Dağ, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇOCUKLARIN İFADELERİ KAN DONDURDU!

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre, sanığın yargılandığı davaya Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edilirken duruşmada hazır bulunan Dağ, çocukların kendisine emanet edildiğini söyledi ve hakkındaki suçlamaları reddetti. Sanık, telefonundaki silinmiş öğeler kısmında çıkan çocuk pornosu görüntülerine ilişkin de bilgisi olmadığını iddia etti. İstismara uğrayan 13 kız çocuğunun ifadeleri pedagog eşliğinde alındı. Çocukların ifadeleri kan dondurdu.

Karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanığın 12 yaşını tamamlamamış öğrencilerine karşı zincirleme biçimde birden fazla kez cinsel istismarda bulunduğunu ifade etti. Sanığın, mağdurların okulunda öğretmen olması nedeniyle eğitici, öğretici hizmeti veren sıfatının verdiği kolaylıktan yararlanarak mağdurlara karşı cinsel eylemlerde bulunduğu belirtildi.

sanik.webp

SANIĞA OY BİRLİĞİYLE “İYİ HAL” İNDİRİMİ!

Mahkeme heyeti, sanığın telefonunda yapılan incelemede pedofili görüntülerinin tespit edildiğini belirterek her bir öğrencisine karşı ayrı ayrı cinsel istismarı sebebiyle toplamda 23 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

Sanığa verilen 23 yıl hapis cezası, mahkeme heyetinin oy birliğiyle uyguladığı iyi hal indirimi sonucunda 8 yıl 1 ay 15 güne düşürüldü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

