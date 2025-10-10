127 milyon lira haksız kazanç sağlamışlar: 25 kişi gözaltında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, banka ve kredi kuruluşlarından kredi çekemeyen kişilere yardımcı olacaklarını söyleyen şüphelilerin, bu kişilere kredi tahsis etmiş gibi işlem yaparak ürün satışı gerçekleştirilmiş gibi fatura düzenledikleri belirlendi.
Düzenlenen bu sahte faturaların bedellerinin tahsili için icra müdürlüklerine dilekçeler verdirildiği, toplamda 369 kişinin icra dairelerine giderek şüphelilere muvafakatname sunduğu tespit edildi.
127 MİLYON LİRA HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAMIŞLAR
Yapılan tespit sonucunda şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 127 milyon lira haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı. 10 Ekim günü şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyon sonucunda 4 şüphelinin cezaevinde bulunduğu, 25 şüphelinin yakalandığı, 6 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
