12 yaşındaki çocuk üvey babasını öldürmüştü! Gerçek ortaya çıktı

Kayseri'nin Talas ilçesinde dün (29 Eylül) 15 katlı bir apartmanın sekizinci katındaki evde 12 yaşındaki çocuk, üvey babası Hasan Puğu'yu bıçakladı.

Anadolu Ajansı'nin üvey babanın ve çocuğun tartıştığını iddia edip olayın bu nedenle yaşandığını yazdı.

Üvey baba, kaldırıldığı hastanede öldü.

12 yaşındaki bir çocuğun ne yaşadı da bu duruma düştü sorusu akıllara gelirken gerçek ortaya çıktı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çocuğun ailesi ile beraber üvey babadan şiddet gördüğünü açıkladı.

Yalçın, mağdur aileye yardım edeceklerini belirtti. Yalçın'ın açıklaması şöyle:

"Maalesef dün gece Talas’ta elim bir olay yaşandı. Ailesiyle birlikte üvey babasının şiddetine maruz kalan bir evladımız istenmeyen bir olayın müsebbibi oldu.

Emniyet Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün yapacağı inceleme, araştırma ve değerlendirmelerden sonra bu mağdur aileye gerekli yardım ve destek için ilk adımı attık.

Geriye kalan aile fertleri sahipsiz değildir. Talas Belediyesi olarak bugünden itibaren her zaman yanlarında olacağız."