12 yaşındaki çocuk üvey babasını öldürmüştü! Gerçek ortaya çıktı

Yayınlanma:
Kayseri Talas'ta 12 yaşındaki bir çocuk üvey babasını öldürdü. Çocuğun ailesi ile birlikte şiddet gördüğü ortaya çıktı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde dün (29 Eylül) 15 katlı bir apartmanın sekizinci katındaki evde 12 yaşındaki çocuk, üvey babası Hasan Puğu'yu bıçakladı.

Anadolu Ajansı'nin üvey babanın ve çocuğun tartıştığını iddia edip olayın bu nedenle yaşandığını yazdı.

Üvey baba, kaldırıldığı hastanede öldü.

12 yaşındaki bir çocuğun ne yaşadı da bu duruma düştü sorusu akıllara gelirken gerçek ortaya çıktı.

Hasan Puğu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çocuğun ailesi ile beraber üvey babadan şiddet gördüğünü açıkladı.

"AİLEYE GEREKLİ YARDIM VE DESTEK İÇİN İLK ADIMI ATTIK"

Yalçın, mağdur aileye yardım edeceklerini belirtti. Yalçın'ın açıklaması şöyle:

"Maalesef dün gece Talas’ta elim bir olay yaşandı. Ailesiyle birlikte üvey babasının şiddetine maruz kalan bir evladımız istenmeyen bir olayın müsebbibi oldu.

Emniyet Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün yapacağı inceleme, araştırma ve değerlendirmelerden sonra bu mağdur aileye gerekli yardım ve destek için ilk adımı attık.

Geriye kalan aile fertleri sahipsiz değildir. Talas Belediyesi olarak bugünden itibaren her zaman yanlarında olacağız."

12 yaşındaki çocuk üvey babasını öldürdü! Bu çocuk ne yaşadı?12 yaşındaki çocuk üvey babasını öldürdü! Bu çocuk ne yaşadı?

Öte yandan Hasan Puğu'nun cenazesi yakınları tarafından alındı. Puğu'nun cenazesinin Iğdır'a gönderileceği öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

