12 yaşındaki çocuk üvey babasını öldürdü! Bu çocuk ne yaşadı?

Yayınlanma:
Kayseri Talas'ta 12 yaşındaki bir çocuk, üvey babasını bıçakladı. Üvey baba, hastanede öldü. Küçük yaşta bir çocuğun böyle bir cinayeti işlemesi kan dondurdu. Çocuğun neler yaşadığının açıklanması için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na çevrildi.

Kayseri’nin Talas ilçesinde çıkan bir tartışma ölümle sonuçlandı. Mevlana Mahallesi Özkan Sokak’ta bulunan 15 katlı bir apartmanın 8’inci katındaki evde, 12 yaşındaki Y.C.K, 31 yaşındaki üvey babası Hasan Puğu'yu bıçakladı.

Anadolu Ajansı'nın aktardığı iddiaya göre üvey baba, çocukla 'tartıştı'. Bu 'tartışmanın' büyümesi üzerine bıçaklanma gerçekleşti.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.C.K, üvey babasını bıçakladı. Ağır yaralanan Puğu, sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hasan Puğu’nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

BU ÇOCUK NELER YAŞADI?

Çocuk olay sonrası karakola götürüldü. 12 yaşında küçük bir çocuğun, cinayet işleyecek duruma nasıl geldiği neler yaşadığı merak konusu oldu. Konu ile ilgili gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na çevrildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

