Ankara'nın Mamak ilçesinde sabahın erken saatlerinde yüreklere ateş düşüren bir facia yaşandı. Mamak'a bağlı Ege Mahallesi'nde 15 katlı bir binanın yapım aşaması sırasında kaza meydana geldi.

15 katlı binanın 12. katında olan yük asansörü nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten doayı ortadan ikiye ayrıldı. İnşaattaki diğer işçiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa zaman içerisinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İKİ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

yapılan ilk belirlemelerde inşaatın 12. katındaki iki işçinin hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Hayatını kaybeden 2 kişinin kuzen oldukları bilgisi aktarıldı. Kazanın ardından olay yerine gelen belediye ekipleri inşaattaki çalışmaları durdurdu.

Ekipler elim kazanın meydana geldiği yerde geniş güvenlik önlemleri aldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.