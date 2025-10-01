Ankara'da 3 katlı bina birden bire çöktü!

Yayınlanma:
Ankara'da 3 katlı metruk bina çöktü. Bir yıldır boş durumda olduğu öğrenilen metruk bina için ekipler seferber oldu. Binanın enkazında kimsenin olmadığı belirtildi.

Ankara Çubuk'ta 3 katlı metruk bina çöktü. Ekiplerin binanın enkazında yaptığı aramalarda binanın çökme esnasında boş olduğu belirtildi. Olay, öğle saatlerinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi Çiftlik Sokak'ta gerçekleşti.

6 katlı binanın bahçesi çöktü: Çatlakların oluştuğu binada tahliye kararı verilmedi6 katlı binanın bahçesi çöktü: Çatlakların oluştuğu binada tahliye kararı verilmedi

Temel kazısı sırasında 4 katlı bina çöktüTemel kazısı sırasında 4 katlı bina çöktü

Bir yıldır metruk halde olan Harun ve Seyfi Kılıç'a ait 3 katlı aile apartmanı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

ankarada-3-katli-metruk-bina-coktu-942152-279797.jpg

EKİPLER SEFERBER OLDU

Mahallede yaşayan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, çalışmalar sırasında sokağı trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

EĞİTİMLİ KÖPEK VE CİHAZLARLA ARAMA YAPILDI

Ekipler, göçük altında kalanların olabileceği ihtimaline karşı eğitimli köpek ve cihazlarla enkazda arama yaptı. Yapılan çalışmalarda binanın enkazında kimsenin olmadığının tespit edildiği ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Deprem kaderi İstanbul'da değişiyor: Sokak sokak sarsıntıyı hesaplayan yöntem bulundu
Galatasaray'a Liverpool şoku: UEFA ceza verecek
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
Türkiye
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları: 20 günde 86 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları: 20 günde 86 şüpheli tutuklandı
Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan 30 hesaba erişim engeli
Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan 30 hesaba erişim engeli