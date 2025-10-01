Ankara'da 3 katlı bina birden bire çöktü!

Ankara Çubuk'ta 3 katlı metruk bina çöktü. Ekiplerin binanın enkazında yaptığı aramalarda binanın çökme esnasında boş olduğu belirtildi. Olay, öğle saatlerinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi Çiftlik Sokak'ta gerçekleşti.

Bir yıldır metruk halde olan Harun ve Seyfi Kılıç'a ait 3 katlı aile apartmanı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Mahallede yaşayan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, çalışmalar sırasında sokağı trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

EĞİTİMLİ KÖPEK VE CİHAZLARLA ARAMA YAPILDI

Ekipler, göçük altında kalanların olabileceği ihtimaline karşı eğitimli köpek ve cihazlarla enkazda arama yaptı. Yapılan çalışmalarda binanın enkazında kimsenin olmadığının tespit edildiği ifade edildi.