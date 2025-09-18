117 yıl hapisle aranan firari operasyonla yakalandı

117 yıl hapisle aranan firari operasyonla yakalandı
Yayınlanma:
Tokat'ta 117 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari jandarma operasyonuyla yakalandı.

Tokat'ta 38 farklı suçla kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Y.E.Ç. jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

117 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU

Tokat İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedeklifleri (JASAT) ekipleri, 38 farklı suçtan toplam 117 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Y.E.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Yürütülen fiziki ve teknik takiple firarinin yerini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.

TOKAT'TA YAKALANDI

117 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Y.E.Ç., yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.E.Ç. tutuklandı.

Kaynak:DHA

