10 yıldır aranıyordu! Sultanbeyli’de yakayı ele verdi
Yayınlanma:
İstanbul’da 17 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Mehmet Ü., Sultanbeyli'de düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından hükümlü şahısları yakalamak amacıyla yapılan çalışmalarda, 2015 yılından bu yana firari olarak aranan Mehmet Ü.'nün Sultanbeyli'de saklandığı adres tespit edildi. Polis ekipleri tarafından Mehmet Ü. gözaltına alındı.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ!

Gayrettepe’de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen Mehmet Ü.'nün, 2014 yılında Van’da meydana gelen 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezası aldığı ve 16 Eylül 2015 tarihinden beri arandığı öğrenildi. Firari hükümlü, karakoldaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak:DHA

