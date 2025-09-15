1 ay önce işe başladığı dükkanı soydu: Olay anındaki sözleri hayrete düşürdü

1 ay önce işe başladığı dükkanı soydu: Olay anındaki sözleri hayrete düşürdü
İstanbul Taksim’de 1 ay önce işyerinde çalışmaya başlayan Said Murat A. (28), işyeri sahibi Muhammet A. (33) olmadığı sırada dükkanı soydu. Arasında 9 bin 900 lirayı olan defteri de çalan şüpheli, bir süre sonra dükkana gelerek 13 bin lira değerindeki cep telefonunu ‘Şuna bak' diyerek çaldı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde Katip Mustafa Çelebi Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Said Murat A. yaklaşık 1 ay önce cinsel sağlıkla ilgili ürünler satan bir dükkanda işe başladı. Olay günü Said Murat A., işyeri sahibi Muhammet A. dükkanda yokken defteri arasında bulunan 9 bin 900 lirayı çaldı. Kısa bir süre sonra dükkana geri dönen Said Murat A., bu kez de işyerine ait telefonu çaldı. Şahsın, telefonu çaldığı sırada sarf ettiği 'Şuna bak ya' sözleri saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

DÜKKAN SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLDU!

Olayın ardından işyeri telefonunu arayan Muhammet A. telefonun kapalı olduğunu görünce, kendi telefonundan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Hırsızlık anlarını gören Muhammet A., karakola giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

