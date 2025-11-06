11 yaşındaki çocuk işçi öldü: Patron yargılanmadı, sanıkların cezası ertelendi

Adana 13. Asliye Ceza Mahkemesi, 11 yaşındaki Suriyeli çocuk işçi Ahmet Haskiro’nun ölümüne ilişkin davada kararını açıkladı. Mahkeme, “taksirle ölüme neden olma” suçundan bina sorumlusu Ömer İnce ve asansör bakım firması yetkilisi Recep Karayiğit hakkında hapis cezası verdi.

AHMET'İN CANI İÇİN 1 YIL İSTENDİ

Evrensel'de yer alan habere göre bina sorumlusu İnce’ye 1 yıl 12 ay 5 gün, asansör bakımcısı Karayiğit’e ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Ancak her iki sanık hakkında da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verildi. Böylece verilen süre boyunca başka bir suç işlemezlerse hiçbir sanık fiilen cezaevine girmeyecek.

PATRON TANIK OLARAK DOSYADA YER ALDI

Ahmet’in can verdiği Dağ Tekstil adlı atölyenin sahipleri, dosyada yalnızca tanık olarak yer aldı. Duruşmalarda çocuk işçiliği, göçmen emeği sömürüsü ya da kayıt dışı üretim koşulları tartışılmadı.

Bina sorumlusunun avukatı, Ahmet’in annesi Sefa Haskiro’nun “kan parası” aldığını öne sürerek “Zaten uzlaşma sağlandı” dedi. Mahkeme ise dosyayı yalnızca “asansör arızası” kapsamında ele aldı.

bilirkişi raporlarındaysa asansörün insan taşımaya uygun ruhsata sahip olmadığı, bakımlarının yapılmadığı ve yük asansörü olarak kullanıldığı açıkça yer aldı.

Duruşmayı Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), FİSA Çocuk Hakları Merkezi, BİRTEK-SEN, EMEP ve TÖP temsilcileri takip etti.

NE OLMUŞTU?

11 yaşındaki Suriyeli çocuk işçi Ahmet Direk Turan Haskiro, 11 Haziran 2024’te Adana’nın Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi’ndeki Dağ Tekstil atölyesinde, yük asansörüyle duvar arasına sıkışarak hayatını kaybetti.

Atölye sahipleri, Ahmet’in “ziyarete gelmiş bir çocuk” olduğunu öne sürdü. Ancak tanık ifadelerine ve haber dosyalarına göre Ahmet, annesiyle birlikte aynı işyerinde çalışıyor, zaman zaman malzeme taşıma işlerinde görevlendiriliyordu.

Soruşturma sürecinde patronlar hakkında iddianame düzenlenmedi; yalnızca bina sorumlusu ve bakım firması yetkilisi yargılandı.