AKP'li vekil "Çocuklar aç değil" dedi! TÜİK verileri yanıtı alınca çıtı çıkmadı

Türkiye'de yatağa aç giren çocukların sorunu TBMM gündemine taşındı. İYİ Parti grubu Genel Kurul'da çocuk yoksulluğunu araştırmak için bir önerge sundu.

Söz konusu araştırma önergesi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedilirken, AKP İstanbul Milletvekili Ümmügülşen Öztürk "Biz AK Parti olarak iktidara geldiğimizden bugüne hiçbir evladımızı kaderine terk etmedik" dedi.

AKP'Lİ VEKİL ÇOCUKLARIN AÇ OLDUĞUNA İNNANMADI!

TBMM Grup Toplantısı'nda İYİ Parti'nin çocuk yoksulluğuyla ilgili hazırladığı önerge tartışılırken söz alan AKP İstanbul Milletvekili Ümmü Gülşen Öztürk, çocukların sağlıklı beslenmesinin önemli olduğunu belirtirerek partisinin hiçbir çocuğu kaderine terk etmediğini öne sürdü.

Öztürk önergenin Türkiye'yi kötüler biçimde hazırlandığını iddia ederek şöyle konuştu:

"Elbette çocuklarımızın sağlıklı ve dengeli beslenmesi hiçbirimizin tartışmaya açamayacağı kadar önemli bir konudur. Ancak burada önümüze getirilen önerge gerçeklerden uzak, Türkiye'yi haksız şekilde kötüleyen, hükümetimizin emeklerini yok sayan bir bakış açısıyla hazırlanmıştır. Değerli milletvekilleri, biz AK Parti olarak iktidara geldiğimizden bugüne hiçbir evladımızı kaderine terk etmedik."

AKP İstanbul Milletvekili Ümmügülşen Öztürk

"BİZ LAFLA DEĞİL, İCRAATLA YOL ALIYORUZ"

AKP hükümetinin çocuklara yardım ettiğini ifade eden Öztürk, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Biz sadece karnını doyurmakla değil, ruhunu, zihnini ve geleceğini beslemekle de sorumluyuz. Şimdi muhalefet çocuklarımızı açlıkla, sefaletle anarak siyasi bir zemin oluşturmaya çalışıyor. Oysa milletimiz çok iyi biliyor. Bizim iktidarımız döneminde hiçbir evlat sahipsiz kalmadı. Bundan sonra da kalmayacak. Çünkü biz lafla değil, icraatla yol alıyoruz."

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Suat

"TÜİK VERİLERİNE GÖRE KONUŞTUM. EMİN OLUN DURUM DAHA VAHİM"

Öztürk'ün çocuklar aç bırakılmıyor şeklindeki konuşmasına TÜİK verileriyle yanıt veren İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Suat ise şu tepkiyi gösterdi:

"Konuda karar verip bir araştırma komisyonunun oluşturularak bu eksikliklerin giderilmesi konusunda bir araştırma önergesi veriyoruz. Siz de iktidar olarak keşke buna evet deseydiniz de geleceğimiz olan çocuklarımızın bu eee yoksulluk durumunu ortadan kaldırabilecek iktidarın veya devletin tedbirler almasını, tedbirler geliştirmesi için bir eee sonuç ortaya çıkabilseydi. Ne gerek vardı böyle bir konuşmaya? Yok bu bu kadar biraz abartıldı diyebilirdiniz belki. Ama abartma hiç yok. TÜİK verilerine göre konuştum. Emin olun durum çok daha vahim."

16 yaşındaki çocuk işçi gece vardiyasında hayatını kaybetti

'ÇOCUK AÇLIĞI ARAŞTIRILSIN' TALEBİNE AKP-MHP'DEN RET!

Suat'ın konuşmasını tamamlamasının ardından TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti'nin çocuk yoksulluğuyla ilgili araştırma önergesi oylamaya sunuldu.

Söz konusu araştırma önergesi AKP ve MHP'li milletvekillerin oylarıyla reddedildi.