11 ülkeyle iş birliğiyle 22 ilde dev uyuşturucu operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sabah saatlerinde ulusal ve uluslararası düzeyde uyuşturucu ticareti yapan organize suç örgütlerine yönelik büyük bir operasyon düzenlendiğini duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bugün sabah, ulusal ve uluslararası boyutta uyuşturucu madde ticareti yapan ve bu suçtan elde ettikleri gelirleri aklamaya çalışan organize suç örgütlerinin üst düzey üyelerine yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirdik.”

Operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce beş aydır sürdürülen ortak çalışmalarla hazırlandı. Yerlikaya, operasyonun ayrıntılarını şöyle paylaştı:

“ORKİNOS BULUT-2 operasyonumuz ülkemiz sınırları içinde İstanbul merkezli, Adana, Ağrı, Aksaray, Ankara, Artvin, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Hakkari, İstanbul, Kars, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Van olmak üzere toplam 22 ilde gerçekleştirildi.”

Operasyon öncesinde pek çok ülke polisiyle iş birliği yapıldığını belirten Yerlikaya, şunları söyledi:

“Bununla beraber operasyon öncesinde Hollanda, İran, Estonya, Slovenya, Azerbaycan, Kırgızistan, Yunanistan, Panama, Birleşik Krallık, Belçika ve Bulgaristan polis teşkilatları ile polisimiz arasında bilgi ve belge paylaşımları yapıldı.”

Yerlikaya, operasyonun hedefindeki suç örgütleriyle ilgili ise şu açıklamalarda bulundu:

“Orkinos Bulut-2 operasyonumuz kapsamında, hedefimizde 5 ayrı uluslararası uyuşturucu organize suç örgütü vardı. Bu suç örgütlerinin ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, Uyuşturucu madde ticareti, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama’ gibi suçları işlediklerini belirledik.”

Yerlikaya, bu örgütlerin daha önce yakalanan büyük miktarlarda uyuşturucuyla bağlantılı olduklarını ifade etti:

“Ayrıca şüphelilerin ülkemiz ve yurt dışında ele geçirilen 18 ton 129 kilogram uyuşturucu/uyarıcı maddeden ve 1 milyon 290 bin tablet uyarıcı haptan sorumlu oldukları tespit edildi.”

Yerlikaya, üç elebaşı ve 138 üst düzey organize suç örgütü üyesinin yakalandığının altını çizdi:

“Operasyonumuz sonucunda, F.K., A.M.G., V.G. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu toplam 138 üst düzey organize suç örgütü üyesini yakaladık.”

Şüphelilerin mal varlıklarına da el konduğunu duyuran Yerlikaya, MASAK’ın tespitlerine dikkat çekerek şöyle dedi: