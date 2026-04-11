İZSU kesinti var dedi: Konak'ta tam tamına 5 saat sular akmayacak!

11 Nisan 2026 Cumartesi günü İzmir’in Dikili, Foça, Konak ve Tire ilçelerinde su kesintileri yaşanacak. Kesintiler bazı ilçelerde 2 saat sürerken, bazı bölgelerde 5 saate kadar uzayacak. İZSU, kesintinin saatlerini ve mahalle mahalle detaylarını açıkladı.

11 NİSAN 2026 İZMİR SU KESİNTİLERİ

11 Nisan 2026 Cumartesi günü İzmir'in 4 ilçesinde su kesintisi gerçekleşecek.

11 NİSAN 2026 İZMİR DİKİLİ SU KESİNTİSİ

İzmir, Dikili – Bademli

  • Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: 08:30 – 10:30 – Süre: ~2 saat
  • Konum: Bademli Mahallesi geneli
  • Sebep: Şebeke Arızası (Ana Boru Arızası)

11 NİSAN 2026 İZMİR FOÇA SU KESİNTİSİ

İzmir, Foça – Mustafa Kemal Atatürk

  • Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: 07:44 – 12:00 (Tahmini) – Süre: ~4 saat 16 dk
  • Konum: Doğalkent Mevkii tamamı
  • Sebep: Şebeke Arızası (Pompa Arızası)

11 NİSAN 2026 İZMİR KONAK SU KESİNTİSİ

İzmir, Konak – Alsancak, Kültür, Turgut Reis

  • Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: 08:38 – 13:38 – Süre: 5 saat
  • Konum: Alsancak, Kültür, Turgut Reis Mahalleleri
  • Sebep: Bakım Çalışması (Boru Deplasman Çalışması – Yağmur Suyu Hattı)

11 NİSAN 2026 İZMİR TİRE SU KESİNTİSİ

İzmir, Tire – Eskioba

  • Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: 09:00 – 11:00 – Süre: 2 saat
  • Konum: Eskioba Mahallesi
  • Sebep: Şebeke Arızası (Ana Boru Arızası)

11 NİSAN 2026 İZMİR ALİAĞA SU KESİNTİSİ

11 Nisan 2026 tarihinde İzmir Aliağa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

11 NİSAN 2026 İZMİR BALÇOVA SU KESİNTİSİ

11 Nisan 2026 tarihinde İzmir Balçova ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

11 NİSAN 2026 İZMİR BAYINDIR SU KESİNTİSİ

11 Nisan 2026 tarihinde İzmir Bayındır ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

11 NİSAN 2026 İZMİR BAYRAKLI SU KESİNTİSİ

11 Nisan 2026 tarihinde İzmir Bayraklı ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

11 NİSAN 2026 İZMİR BERGAMA SU KESİNTİSİ

11 Nisan 2026 tarihinde İzmir Bergama ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

11 NİSAN 2026 İZMİR BEYDAĞ SU KESİNTİSİ

11 Nisan 2026 tarihinde İzmir Beydağ ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

11 NİSAN 2026 İZMİR BORNOVA SU KESİNTİSİ

11 Nisan 2026 tarihinde İzmir Bornova ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

11 NİSAN 2026 İZMİR BUCA SU KESİNTİSİ

11 Nisan 2026 tarihinde İzmir Buca ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

11 NİSAN 2026 İZMİR ÇEŞME SU KESİNTİSİ

11 Nisan 2026 tarihinde İzmir Çeşme ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

11 NİSAN 2026 İZMİR ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ

11 Nisan 2026 tarihinde İzmir Çiğli ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

11 NİSAN 2026 İZMİR GAZİEMİR SU KESİNTİSİ

11 Nisan 2026 tarihinde İzmir Gaziemir ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

11 NİSAN 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE SU KESİNTİSİ

11 Nisan 2026 tarihinde İzmir Güzelbahçe ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

11 NİSAN 2026 İZMİR KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ

11 Nisan 2026 tarihinde İzmir Karabağlar ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

11 NİSAN 2026 İZMİR KARABURUN SU KESİNTİSİ

11 Nisan 2026 tarihinde İzmir Karaburun ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

11 NİSAN 2026 İZMİR KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ

11 Nisan 2026 tarihinde İzmir Karşıyaka ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

11 NİSAN 2026 İZMİR KEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

11 Nisan 2026 tarihinde İzmir Kemalpaşa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

11 NİSAN 2026 İZMİR KINIK SU KESİNTİSİ

11 Nisan 2026 tarihinde İzmir Kınık ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

11 NİSAN 2026 İZMİR KİRAZ SU KESİNTİSİ

11 Nisan 2026 tarihinde İzmir Kiraz ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

11 NİSAN 2026 İZMİR MENDERES SU KESİNTİSİ

11 Nisan 2026 tarihinde İzmir Menderes ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

11 NİSAN 2026 İZMİR MENEMEN SU KESİNTİSİ

11 Nisan 2026 tarihinde İzmir Menemen ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

11 NİSAN 2026 İZMİR NARLIDERE SU KESİNTİSİ

11 Nisan 2026 tarihinde İzmir Narlıdere ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

11 NİSAN 2026 İZMİR ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ

11 Nisan 2026 tarihinde İzmir Ödemiş ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

11 NİSAN 2026 İZMİR SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ

11 Nisan 2026 tarihinde İzmir Seferihisar ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

11 NİSAN 2026 İZMİR SELÇUK SU KESİNTİSİ

11 Nisan 2026 tarihinde İzmir Selçuk ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

11 NİSAN 2026 İZMİR TORBALI SU KESİNTİSİ

11 Nisan 2026 tarihinde İzmir Torbalı ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

11 NİSAN 2026 İZMİR URLA SU KESİNTİSİ

11 Nisan 2026 tarihinde İzmir Urla ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

