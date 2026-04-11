GDZ Elektrik açıkladı: 17 ilçede 8 saate kadar sürecek
11 NİSAN 2026 İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ
11 Nisan 2026 Cumartesi günü İzmir’in 17 ilçesinde 27 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
11 NİSAN 2026 İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bayındır – Yusuflu / Fatih / Yakacık
- Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 10:00 – 12:00 | Süre: 2 saat
- Konum: Yusuflu – Gazi Atatürk Küme Evleri — Fatih – Taş Köprü Küme Evleri — Yakacık – Yakacık Sk., Yüksel Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bayındır – Yakacık / Buruncuk / Yusuflu / Fatih
- Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 12:00 – 17:00 | Süre: 5 saat
- Konum: Yakacık – Gazi Atatürk Küme Evleri, Şirinkır Sk., Buruncuk Yolu, Yakacık Sk., Bayındır Yolu, Yüksel Sk. — Buruncuk – Buruncuk Küme Evleri, Demiryolu Altı Sk. — Yusuflu – Çiçek Sk., Taş Köprü Küme Evleri, Cin Kulesi Küme Evleri, Yusuflu Köyü Küme Evleri — Fatih –
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11 NİSAN 2026 İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bayraklı – Alpaslan / Cengizhan
- Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:00 – 16:00 | Süre: 7 saat
- Konum: Alpaslan – 1620/7. Sk., 1615/7. Sk., 1620/59. Sk., 1615/18. Sk., 1620/15. Sk., 1620/29. Sk., 1620/4. Sk., 1620/5. Sk., 1620/54. Sk. — Cengizhan – 2195. Sk., 2195/2. Sk., 2195/1. Sk., 2181/11. Sk., 2195/7. Sk., 2195/5. Sk., 1615/15. Sk., 1615/16. Sk., 1615/17. Sk., 1615/8. Sk., 1620/12. Sk., 1620/39. Sk., 1620/50. Sk., 1620/93. Sk., 2181/10. Sk., 2181/9. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11 NİSAN 2026 İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bergama – Koyuneli
- Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:00 – 15:00 | Süre: 6 saat
- Konum: Koyuneli – Koyuneli Köyü İç Yolu, Yuntdağ Yolu
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bergama – Yukarıbey Kaplan
- Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 10:00 – 16:00 | Süre: 6 saat
- Konum: Yukarıbey Kaplan – Kaplanköy Köyü İç Yolu
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bergama – Kadıköy / Bölcek
- Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 10:00 – 13:00 | Süre: 3 saat
- Konum: Kadıköy – Kadıköy Köyü İç Yolu — Bölcek – Ortaokul Cd.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11 NİSAN 2026 İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bornova – Egemenlik
- Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 14:00 – 18:00 | Süre: 4 saat
- Konum: Egemenlik – 6106/52. Sk., 6106/51. Sk., 6106. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bornova – Kemalpaşa
- Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 14:00 – 18:00 | Süre: 4 saat
- Konum: Kemalpaşa – 7085. Sk., 7083. Sk., 7081. Sk., 7079. Sk., 7077/1. Sk., 7033/1. Sk., 7073. Sk., 7069/2. Sk., 7069/1. Sk., 7069. Sk., 7075. Sk., 7077. Sk., Pınar Cd., 7087. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11 NİSAN 2026 İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çiğli – Balatçık
- Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 10:00 – 16:00 | Süre: 6 saat
- Konum: Balatçık – 8903/2. Sk., Anadolu Cd., 8902/1. Sk., 8902/2. Sk., 8902/3. Sk., 8902/4. Sk., 8902/6. Sk., 8902/7. Sk., 8904/1. Sk., 8905. Sk., 8906. Sk., 8908. Sk., 8907. Sk., 8795/4. Sk., 8902. Sk., 8902/5. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11 NİSAN 2026 İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gaziemir – Aktepe
- Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 10:00 – 14:00 | Süre: 4 saat
- Konum: Aktepe – 137. Sk., 135. Sk., 122. Sk., 121. Sk., 120. Sk., 118/4. Sk., 116/4. Sk., 116/3. Sk., 116/2. Sk., 116/1. Sk., 116. Sk., 108. Sk., 107. Sk., 103. Sk., 118/5. Sk., 115/1. Sk., 110/1. Sk., Gaziemir Girişi-K4, Şehit Süleyman Ergin Cd., 146/1. Sk., 143. Sk., 142. Sk., 141. Sk., 118/9. Sk., 118/8. Sk., 118/7. Sk., 118/6. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11 NİSAN 2026 İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karşıyaka – Donanmacı
- Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:00 – 15:00 | Süre: 6 saat
- Konum: Donanmacı – 1724. Sk., Ulvi Başman Sk., Otopark, Yalı Blv.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karşıyaka – Bahçelievler
- Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 10:00 – 16:00 | Süre: 6 saat
- Konum: Bahçelievler – 1851/11. Sk., 1851/13. Sk., 1851/2. Sk., 1851/6. Sk., 1851/7. Sk., 1851/8. Sk., 1851/3. Sk., 1851/4. Sk., Cevdet Bilsay Cd., 1851. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11 NİSAN 2026 İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kemalpaşa – Atatürk / Soğukpınar
- Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:00 – 13:00 | Süre: 4 saat
- Konum: Atatürk – 19/1. Sk., 19.Oca. Sk., 17/1. Sk., 16/1. Sk., 14. Sk., 13/1. Sk., 12. Sk., 11/1. Sk., 11. Sk., 25/3. Sk., 25/1. Sk., 20. Sk., 8/1. Sk., 7. Sk., 6. Sk., 51. Sk., 4. Sk., 30/1. Sk., 30. Sk., 26/1. Sk., Belediye Cd., 10/1. Sk., 9/1. Sk. — Soğukpınar – 324/1. Sk., 324. Sk., 325. Sk., 324/2. Sk., 322/1. Sk., 322. Sk., 321. Sk., Vali Kazım Dirik Cd., 300. Sk., 300/1. Sk., 302. Sk., 302/1. Sk., 303. Sk., 311. Sk., 318. Sk., 318/2. Çk. Sk., Hükümet Cd., Armutlu Cd., 336. Sk., 335. Sk., 332/2. Sk., 332/1. Sk., 319. Sk., 332. Sk., 329. Sk., 326/1. Sk., 318/1. Sk., 326. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11 NİSAN 2026 İZMİR KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kınık – Fatih
- Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 10:00 – 13:00 | Süre: 3 saat
- Konum: Fatih – Hacıyeri Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11 NİSAN 2026 İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kiraz – Cevizli / Ören / Sarıkaya / Kibar / İğdeli / Doğancılar / Bahçearası / Altınoluk / Akpınar
- Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 10:00 – 17:00 | Süre: 7 saat
- Konum: Cevizli – Cevizli Köyü Bal Yakası Küme Evleri, Askerler Küme Evleri, Bostan Yeri Küme Evleri, DOĞANCI, Alimler Küme Evleri, Hüseyin Keli Küme Evleri, Yamanlar Küme Evleri, Bal Yeri Küme Evleri, Cevizli Küme Evleri — Ören – Kavalcılar Küme Evleri, Küçükören Küme Evleri, Ören Küme Evleri, Manastır Küme Evleri, ÖREN, Denizli Ödemiş Yolu, Örenköy Yolu, Küçük İbrahimler Küme Evleri — Sarıkaya – Değirmenyanı Küme Evleri, Sarıkaya Küme Evleri — Kibar – Kibar Küme Evleri — İğdeli – Kervan Küme Evleri, Osmanlar Küme Evleri, Araplar Küme Evleri, Gizirler Küme Evleri, Dibektaşı Küme Evleri, Çavusdüzü Küme Evleri, İğdeli Küme Evleri, Musullar Küme Evleri — Doğancılar – Kocahasanlar Küme Evleri, Doğancılar Yolu, Doğanca Köprüsü, Doğancılar Köyü İç Yolu, Gürgen Küme Evleri, Kayadibi Küme Evleri, Ayvazcılar Küme Evleri, Değirmenaltı Küme Evleri, Kurudere Küme Evleri, Doğancı Küme Evleri — Bahçearası – Zangallar Küme Evleri, Bahçeli Küme Evleri, Demirci Haliller Küme Evleri, Çamarası Küme Evleri, Fatih Küme Evleri, Eskiyurt Küme Evleri — Altınoluk – Altınoluk Köyü Yolu, PINARLAR — Akpınar – Zeybek Küme Evleri, ÇAVUŞDÜZÜ, Akpınar Küme Evleri, Girne Küme Evleri, Polat Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11 NİSAN 2026 İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Konak – Alsancak / Umurbey
- Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:00 – 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Alsancak – 1468. Sk., 1473. Sk., 1472. Sk., 1471. Sk., 1470. Sk., 1469. Sk., 1464. Sk., 1460. Sk., 1458. Sk. — Umurbey – Atatürk Cd.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Konak – Alsancak
- Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:00 – 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Alsancak – 1474. Sk., Atatürk Cd.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11 NİSAN 2026 İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ
Menderes – Kasımpaşa
- Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:00 – 13:00 | Süre: 4 saat
- Konum: Kasımpaşa – 250. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11 NİSAN 2026 İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Menemen – Buruncuk / Çavuş / Yıldırım / Musabey
- Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:00 – 15:00 | Süre: 6 saat
- Konum: Buruncuk – 402. Sk., 403. Sk., 404. Sk., 405. Sk., 406. Sk., 407. Sk., 412. Sk., 412/1. Sk., 400. Sk., 413. Sk., 401. Sk., Vakıflar Küme Evleri Sk. — Çavuş – 203. Sk., 204. Sk., 205. Sk., 206. Sk., 207. Sk., 208. Sk., 209. Sk., 210. Sk., 216. Sk., 214. Sk., 212. Sk., 211. Sk., 200. Sk., 201. Sk., 202. Sk. — Yıldırım – Çanakkale Asfaltı Cd., 35/5. Küme Evleri — Musabey – Çavuşyolu Sk., 218. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Menemen – Kasımpaşa / Esatpaşa / Zafer
- Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:00 – 15:00 | Süre: 6 saat
- Konum: Kasımpaşa – Atatürk Cd., Çanakkale Asfaltı Cd., Altuğ Karaburun Cd., Camii Sk., Karanfil Sk., Şehit Aycan Aksoy Garaj İçi Küme Evleri, Profesör Muammer Aksoy Cd., Profesör Muammer Aksoy Geçidi Sk., Türbe Gç., Yasemin Sk., Yörükefe Sk., Şehit Aycan Aksoy Cd. — Esatpaşa – Niyazi Kaplangi Cd., Yavuz Sk., Yüksel Kayan Cd., Atatürk Gç. Sk., Şehit Ali İhsan Kalmaz Geçidi Sk., Abdi İpekçi Cd., Binbaşı Sk., Dutlu Sk., Korkut Sk. — Zafer –
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Menemen – Mermerli
- Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:00 – 15:00 | Süre: 6 saat
- Konum: Mermerli – 1432. Sk., Pazar Alanı, Şehit Aycan Aksoy Cd., Çanakkale Asfaltı Cd., Pazar Gç. Sk., Kanal Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11 NİSAN 2026 İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ödemiş – Ovakent / Mescitli / Bademli
- Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 10:00 – 15:00 | Süre: 5 saat
- Konum: Ovakent – Mescitli Köyü Yolu, Köleoğlu Küme Evleri, Dutlukuyu Küme Evleri — Mescitli – Mescitli Köyü İç Yolu, Mescitli Küme Evleri — Bademli –
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ödemiş – Birgi / Büyükavulcuk / Gerçekli / Küçükavulcuk / Ocaklı
- Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:00 – 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Birgi – Karataş Küme Evleri, Çörekbaba Küme Evleri, Umurbey Cd., İrimağzı Küme Evleri — Büyükavulcuk – Büyükavulcuk Küme Evleri, Topçukuyu Küme Evleri — Gerçekli – — Küçükavulcuk – Küçükavulcuk Küme Evleri, Büyükavulcuk Yolu — Ocaklı –
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11 NİSAN 2026 İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Selçuk – Belevi
- Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 10:00 – 15:00 | Süre: 5 saat
- Konum: Belevi – İzmir-Aydın Otoyolu Belevi Bağlantısı, Topalak Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11 NİSAN 2026 İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Torbalı – Fevzi Çakmak
- Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 10:00 – 16:00 | Süre: 6 saat
- Konum: Fevzi Çakmak – Kazım Karabekir Paşa Cd., Barış Manço Cd., 22. Sk., 26/1. Sk., 26/2. Sk., 28. Sk., 29 Ekim Cd., 30/1. Sk., 43. Sk., 47. Sk., 51. Sk., 51/2. Sk., 8154. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Torbalı – Tulum
- Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 10:00 – 15:00 | Süre: 5 saat
- Konum: Tulum – 202. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11 NİSAN 2026 İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Urla – İskele / Atatürk / Yenice / Kalabak
- Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:00 – 15:00 | Süre: 6 saat
- Konum: İskele – 2019/8. Sk., Mithatpaşa Cd., 2242. Sk., 2222/5. Sk., 2018/6. Sk., 2018/4. Sk., 2018/10. Sk., 2018/9. Sk., 2242/1. Sk., 2018/7. Sk. — Atatürk – 2042. Sk., 2207. Sk., 2206. Sk., 2205. Sk., 2204. Sk., 2200. Sk., 2189. Sk., 2179. Sk., 2177. Sk., 2175. Sk., 2172/1. Sk., 2031. Sk., 2030. Sk., 2027. Sk., 2026. Sk., 2025. Sk., 2019/7. Sk., 2019/6. Sk., 2019/5. Sk., 2019/4. Sk., 2019/3. Sk., 2019/10. Sk., 2239. Sk., 2232. Sk., 2025/1. Sk., 2179/2. Sk., 2217. Sk., 2179/1. Sk., 2019. Sk., 2019/9. Sk., 2030/1. Sk., 2214. Sk., 2210. Sk., 2209. Sk., 2172. Sk., 2222. Sk., 2219. Sk., 2216. Sk., 2222/1. Sk., 2215. Sk., 2237. Sk., 2236. Sk., 2229. Sk., 2222/2. Sk., 2222/3. Sk. — Yenice – 2301. Sk., 3302. Sk., İncirli Küme Evleri, 2300. Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., 2246. Sk., 3247. Sk., Doktor Mustafa Reşit Aydın Cd. — Kalabak – Neyzen Tevfik Cd., 2296. Sk., 3242. Sk., 3230. Sk., 2240. Sk., 3239. Sk., 3300. Sk., 3249/1. Sk., 3248. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11 NİSAN 2026 İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Aliağa ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
11 NİSAN 2026 İZMİR BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Balçova ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
11 NİSAN 2026 İZMİR BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Beydağ ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
11 NİSAN 2026 İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Buca ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
11 NİSAN 2026 İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Çeşme ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
11 NİSAN 2026 İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Dikili ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
11 NİSAN 2026 İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Foça ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
11 NİSAN 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Güzelbahçe ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
11 NİSAN 2026 İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Karabağlar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
11 NİSAN 2026 İZMİR KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Karaburun ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
11 NİSAN 2026 İZMİR NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Narlıdere ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
11 NİSAN 2026 İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Seferihisar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
11 NİSAN 2026 İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Tire ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.