BEDAŞ duyurdu: 21 ilçede ışıklar sönüyor
11 NİSAN 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
11 Nisan 2026 Cumartesi günü İstanbul’un 21 ilçesinde 35 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İstanbul’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
11 NİSAN 2026 İSTANBUL ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ataşehir
- Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 10:00 – 13:00 | Süre: 3 saat
- Konum: Fevzipaşa, Süreyyapaşa
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
11 NİSAN 2026 İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Bağcılar – Hürriyet
- Tarih: 11.04.2026 Cumartesi
- Saat: 12:05-18:00 – Süre: 5 saat 55 dakika
- Konum: Hürriyet Mahallesi; 128. Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
İstanbul, Bağcılar – 15 Temmuz
- Tarih: 11.04.2026 Cumartesi
- Saat: 09:00-17:00 – Süre: 8 saat
- Konum: 15 Temmuz Mahallesi; 1486., 1487., 1488., 1489., 1491., 1493., 1500., Gülbahar Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
11 NİSAN 2026 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Bahçelievler – Hürriyet
- Tarih: 11.04.2026 Cumartesi
- Saat: 12:05-18:00 – Süre: 5 saat 55 dakika
- Konum: Hürriyet Mahallesi; Ahmet Yesevi, Akpınar, Ceylan 1, Horasan, Hürriyet, Hisar, Kavaktepe, Papatya, Pınarlı 1, Söğüt, Yiğit, Önder, Şafak, Şahin 1 Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
11 NİSAN 2026 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Başakşehir – Altınşehir
- Tarih: 11.04.2026 Cumartesi
- Saat: 11:00-14:00 – Süre: 3 saat
- Konum: Altınşehir Mahallesi; Altıntepe, Çağdaş Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
11 NİSAN 2026 İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Bayrampaşa – Yıldırım
- Tarih: 11.04.2026 Cumartesi
- Saat: 10:00-15:00 – Süre: 5 saat
- Konum: Yıldırım Mahallesi; Akgün, Akşemsettin, Altay, Ali Fuat Başgil, Ardıç, Atlas, Avasköy Yolu, Göktürk, Güzel Yalı, Köy Çıkmazı, Latife, Mor Menekşe, Neşe, Pilot, Rize, Sel, Trabzon, Tunaboylu, Tunca, Zonguldak, Çınar, Özgecan, İbrahim Hakkı, İlknur Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
11 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beykoz
- Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 14:30 – 15:30 | Süre: 1 saat
- Konum: Ravza Çıkmazı, Elmas Tabya, Evcimen, Şehit Mehmet Ali Şener
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Beykoz
- Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 16:00 – 16:30 | Süre: 30 dakika
- Konum: Saka, Evcimen, Küpeşte, Hadde, Dalgıçlar, Şehit Levent Birben, Cumhur, Perçin, Feride, Taşkent, Riva, Sivrih, Marangoz, Şehit Mehmet Ali Şener
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Beykoz
- Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:30 – 15:30 | Süre: 6 saat
- Konum: Ali Bahadır, Şuh, Değirmenler Çıkmazı, Fiyaka, Kırancık Çıkmazı, Dinç, Kışlatarlası, Kerim, Dakik, Derecik Çıkmazı, Hicap, Ekrem, Fuar Çıkmazı, Fikra, Ekol, Prof. Dr. Aziz Sancar, Harman Çıkmazı, Kervan, Güngören, Maşatlık, Cerrah, Akat, Havuzdere Yolu, Reis Çıkmazı, Mahmutşevketpaşa, Sevgiseli, Ömerli
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
11 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Beylikdüzü – Yakuplu
- Tarih: 11.04.2026 Cumartesi
- Saat: 09:00-17:00 – Süre: 8 saat
- Konum: Yakuplu Mahallesi; 200., 202., 204., 59., 63., 65., 67., Hürriyet Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
İstanbul, Beylikdüzü – Yakuplu
- Tarih: 11.04.2026 Cumartesi
- Saat: 09:00-17:00 – Süre: 8 saat
- Konum: Yakuplu Mahallesi; Hürriyet Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
İstanbul, Beylikdüzü – Adnan Kahveci
- Tarih: 11.04.2026 Cumartesi
- Saat: 09:00-17:00 – Süre: 8 saat
- Konum: Adnan Kahveci Mahallesi; Ihlamur, Yüksel Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
11 NİSAN 2026 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Büyükçekmece – Atatürk / Pınartepe
- Tarih: 11.04.2026 Cumartesi
- Saat: 09:00-17:00 – Süre: 8 saat
- Konum: Atatürk Mahallesi; Aşık Veysel, Bahçecik, Bağçeşme, Burak, Gönül 2, Kılıç Alipaşa, Parmaksız, Sedef, Soylu, Zinde Sk. / Pınartepe Mahallesi; Başkent, Esmeray, Yücedağ Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
11 NİSAN 2026 İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Çatalca – İhsaniye
- Tarih: 11.04.2026 Cumartesi
- Saat: 09:00-17:00 – Süre: 8 saat
- Konum: İhsaniye Mahallesi; Akay, Asena, Bahadır, Balamir, Başköy Çıkmazı, Edirne, Harita Çıkmazı, Hasgül Çıkmazı, Hastürk Çıkmazı, Kupa Çıkmazı, Nilüfer Çıkmazı, Paradise, Pınar, Refet Çıkmazı, Sarılale Çıkmazı, Sağlık Ocağı, Sohbet Çıkmazı, Vakkas, Yıldız, Zambak, İhsan Akdoğan, İlkbahar Çıkmazı Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
11 NİSAN 2026 İSTANBUL ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çekmeköy
- Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:30 – 15:30 | Süre: 6 saat
- Konum: Ali Bahadır, Şuh, Değirmenler Çıkmazı, Fiyaka, Kırancık Çıkmazı, Dinç, Kışlatarlası, Kerim, Dakik, Derecik Çıkmazı, Hicap, Ekrem, Fuar Çıkmazı, Fikra, Ekol, Prof. Dr. Aziz Sancar, Harman Çıkmazı, Kervan, Güngören, Maşatlık, Cerrah, Akat, Havuzdere Yolu, Reis Çıkmazı, Mahmutşevketpaşa, Sevgiseli, Ömerli
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çekmeköy
- Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 13:30 – 14:00 | Süre: 30 dakika
- Konum: Çevre, Mostar, Su Damlası
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çekmeköy
- Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 11:00 – 11:30 | Süre: 30 dakika
- Konum: Kadir Ova
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çekmeköy
- Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 15:30 – 16:00 | Süre: 30 dakika
- Konum: Kadir Ova
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
11 NİSAN 2026 İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Esenler – Havaalanı
- Tarih: 11.04.2026 Cumartesi
- Saat: 08:00-15:00 – Süre: 7 saat
- Konum: Havaalanı Mahallesi; Gazeteci, Gelendört, Gençtürk, Gezgin, Göral, Görsel, Taşocağı Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
İstanbul, Esenler – Birlik / Havaalanı
- Tarih: 11.04.2026 Cumartesi
- Saat: 08:00-15:00 – Süre: 7 saat
- Konum: Birlik Mahallesi; Mehmet Akif İnan Sk. / Havaalanı Mahallesi; Gülek, Güleryüz, Gülhan, Gülser, Hacı Bayram, Köyiçi Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
11 NİSAN 2026 İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Esenyurt – Güzelyurt
- Tarih: 11.04.2026 Cumartesi
- Saat: 09:00-17:00 – Süre: 8 saat
- Konum: Güzelyurt Mahallesi; 2102., 2104., 2106., 2112., 2115., 2121., Haramidere Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
11 NİSAN 2026 İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Eyüpsultan – Mithatpaşa
- Tarih: 11.04.2026 Cumartesi
- Saat: 11:00-13:00 – Süre: 2 saat
- Konum: Mithatpaşa Mahallesi; Güleryüz Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
İstanbul, Eyüpsultan – Silahtarağa
- Tarih: 11.04.2026 Cumartesi
- Saat: 11:00-13:00 – Süre: 2 saat
- Konum: Silahtarağa Mahallesi; Göçmenler Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
11 NİSAN 2026 İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Fatih – Ali Kuşçu / Yavuz Sultan Selim / Zeyrek
- Tarih: 11.04.2026 Cumartesi
- Saat: 10:00-18:00 – Süre: 8 saat
- Konum: Ali Kuşçu Mahallesi; Doğan, Fahribey, Haliç, Hüseyin Remzibey, Kızak, Otlukçu Yokuşu, Salih Zeki, Çırakçı Çeşmesi Sk. / Yavuz Sultan Selim Mahallesi; Altı Bohça, Ali Nâki, Cingöz, Fodlacı, Haliç, Hanedan, Kadı Çeşmesi, Kangal, Mihri Kelam, Pir Sultan, Toksözlü, Şair Nabi, Şebnem Sk. / Zeyrek Mahallesi; Ders Vekili, Haliç, Haliçgören, Kadı Çeşmesi, Yeni Doğan, Şebnem Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
11 NİSAN 2026 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Gaziosmanpaşa – Karlıtepe
- Tarih: 11.04.2026 Cumartesi
- Saat: 11:00-13:00 – Süre: 2 saat
- Konum: Karlıtepe Mahallesi; 11. Devriye, 12. Devriye, 13. Devriye, Aşık, Bestekar, Emin, Göçmenler, Güzelyol, Karlıtepe, Kevser, Martıkuşu, Ordu, Rahmet, Taflanlı, Çeşme Üstü, Çukurtarla, Çukurtarla Altı, Şahinler Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
11 NİSAN 2026 İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Güngören – Gençosman
- Tarih: 11.04.2026 Cumartesi
- Saat: 00:00-06:00 – Süre: 6 saat
- Konum: Gençosman Mahallesi; Mehmetçik, Mera, Sardunya, Ulus, Yetkin, Yolcu, Şebboy Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
11 NİSAN 2026 İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Kağıthane – Telsizler
- Tarih: 11.04.2026 Cumartesi
- Saat: 09:00-17:00 – Süre: 8 saat
- Konum: Telsizler Mahallesi; Beşik, Ulu Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
11 NİSAN 2026 İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Sarıyer – Çayırbaşı
- Tarih: 11.04.2026 Cumartesi
- Saat: 09:00-17:00 – Süre: 8 saat
- Konum: Çayırbaşı Mahallesi; Camii Şerif, Hayırlı Çıkmazı, Kadife, Testiciler, Çeşmeler Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
İstanbul, Sarıyer – Ferahevler / Çamlıtepe
- Tarih: 11.04.2026 Cumartesi
- Saat: 09:30-17:30 – Süre: 8 saat
- Konum: Ferahevler Mahallesi; Aynısefa, Balabandere, Birkan, Coşkun, Ferahevler Bilinmeyen, Güngör, Güzellik, Malkoçoğlu, Meral, Reyhanlı, Sarı Lale, Sarıçiğdem Çıkmazı, Zafer, Zerafet, Çayırlık, Çimen Sk. / Çamlıtepe Mahallesi; Akgün, Darüşşafaka, Deretepe, Derman, Güngör, Güzellik, Huzur, Çamlıtepe Cami Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
İstanbul, Sarıyer – Ferahevler / Zekeriyaköy / İstinye
- Tarih: 11.04.2026 Cumartesi
- Saat: 09:30-17:30 – Süre: 8 saat
- Konum: Ferahevler Mahallesi; Avşar, Balabandere, Birkan, Demircioğlu, Fidan, Gül Çiçeği, Mandalina, Mantar, Mor Salkım, Sabırlı, Salkım Söğüt, Süs Bitkisi, Vatan, Çayırlık, Çetin, Çimen, Çiçek, Şahinler Sk. / Zekeriyaköy Mahallesi; Arıköy Söğüt Sk. / İstinye Mahallesi; Balabandere, Darüşşafaka Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
İstanbul, Sarıyer – Çayırbaşı
- Tarih: 11.04.2026 Cumartesi
- Saat: 09:00-17:00 – Süre: 8 saat
- Konum: Çayırbaşı Mahallesi; Asya Çıkmazı, Baki Çıkmazı, Camii Şerif, Hayırlı Çıkmazı, Kadife, Pala, Testiciler, Çayırbaşı Bilinmeyen, Çeşmeler, Çömlekçi, Özkan Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
11 NİSAN 2026 İSTANBUL SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sultanbeyli
- Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:30 – 13:00 | Süre: 3,5 saat
- Konum: Vişne, Isparta, Selman, Şelale, Eyyubi, Kervan, Özgül, Kilimli, Kasırga, Aziziye, Hasan El Benna, Şehit Şahap Yayla, Kereviz, Müderris, Emirgan, Kuğulu, Seyyid Kutup, Petrol Yolu, Kayadüzü, Fındık, Sure
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
11 NİSAN 2026 İSTANBUL ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şile
- Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:30 – 14:00 | Süre: 4,5 saat
- Konum: Sağlam, Aktuğ, Itır, Adem, Funda, Zambak, Gökçe, Barış, Kumbaba, Peker, Yavuz, Aker, Yaprak
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
11 NİSAN 2026 İSTANBUL ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ümraniye
- Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:30 – 13:30 | Süre: 4 saat
- Konum: Yolcu, Kerem, Çilek, Nato Yolu, Aslı, Çilekli, Emre, Rana
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ümraniye
- Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 10:00 – 18:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Kerem, Sinan, Umut, Filiz, Şah Cihan, Nato Yolu, Numan Tekcan, Tüzünalp, Ashab, Zemzem, Füsun, Kartopu, Ergüner, Hoca Nasrettin, Aytuna, Güreş, Sefer, Ulutekin, Amir, Ersever
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
11 NİSAN 2026 İSTANBUL ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Adalar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
11 NİSAN 2026 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Arnavutköy ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
11 NİSAN 2026 İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Avcılar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
11 NİSAN 2026 İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Bakırköy ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
11 NİSAN 2026 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Beşiktaş ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
11 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Beyoğlu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
11 NİSAN 2026 İSTANBUL KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Kadıköy ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
11 NİSAN 2026 İSTANBUL KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Kartal ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
11 NİSAN 2026 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
11 NİSAN 2026 İSTANBUL MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Maltepe ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
11 NİSAN 2026 İSTANBUL PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Pendik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
11 NİSAN 2026 İSTANBUL SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Sancaktepe ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
11 NİSAN 2026 İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Silivri ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
11 NİSAN 2026 İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Sultangazi ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
11 NİSAN 2026 İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Şişli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
11 NİSAN 2026 İSTANBUL TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Tuzla ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
11 NİSAN 2026 İSTANBUL ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Üsküdar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
11 NİSAN 2026 İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.