11 ilde dolandırıcılık operasyonu: 28 tutuklama

Yayınlanma:
Diyarbakır merkezli 11 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 35 şüpheliden 28'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sahte sosyal medya hesapları üzerinden dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik yürüttüğü kapsamlı çalışma sonucunda büyük bir operasyon düzenledi.

Soruşturmada, şüphelilerin ikinci el eşya alım satımı yapan vatandaşları hedef alarak, "güvenli ödeme yöntemi" vaadiyle "nitelikli dolandırıcılık" suçunu sistematik bir şekilde işlediği tespit edildi.

35 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bu tespitler üzerine 24 Ekim'de Diyarbakır merkezli olmak üzere Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin, Muğla, İzmir, Hatay, Kahramanmaraş ve İstanbul olmak üzere 11 ilde eş zamanlı "Dalgakıran" adı verilen operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda toplam 35 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) nezdindeki işlem hacim tutarının 641 milyon lira olduğu belirlenirken, tüm banka ve kredi kuruluşu hesaplarına el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları hakimlikçe 28 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi, 5'i adli kontrol kararıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

