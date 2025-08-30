102 kadın ve LGBTİ gazeteciden taciz ifşalarına destek: Faillere geçit vermeyeceğiz

102 kadın ve LGBTİ gazeteciden taciz ifşalarına destek: Faillere geçit vermeyeceğiz
Yayınlanma:
Sosyal medyada günlerdir gündemde olan taciz ifşalarına, 102 kadın ve LGBTİ gazeteci ortak bir açıklamayla destek verdi. Gazeteciler, “Tacizi ifşa edenleri suçlayan, mağdur yerine failleri koruyan herkesin karşısındayız” mesajını paylaştı.

Sosyal medyada günlerdir gündemde olan taciz iddialarına 102 kadın ve LGBTİ gazeteci ortak bir açıklamayla destek verdi. Gazeteciler, tacizi ifşa edenleri “cadı avıyla” suçlayan, mağduru hedef alan ve failleri aklamaya çalışan herkese karşı duracaklarını belirtti.

Çeşitli medya kuruluşlarında görev yapan ve serbest çalışan gazetecilerin imzasını taşıyan açıklamada, “Yaşadığı taciz ve şiddet hakkında konuşamayan, toplumun dayattığı suskunluk sarmalında kaybolan ve hatta içimize işleyen sessizlik kültüründe haykırışları duvara çarpan bütün kadınların yanındayız. Medyadan diğer tüm alanlara tek bir faile bile geçit vermeyeceğiz” ifadeleri yer aldı.

102 kadın ve LGBTİ gazetecinin imzaladığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kadın ve LGBTİ gazeteciler olarak hepimiz benzer deneyimler yaşadı ve tacize uğradığını ifşa eden herkesin yanındayız. Tacizi ifşa edenleri ‘cadı avıyla’ suçlayan, tacizi aklamaya çalışan ve beyanı esas almayarak mağduru suçlayan herkesin karşısındayız. Bu ifşaların daha güvenli ve eşit bir yaşam için hayati önem taşıdığını biliyoruz.Yaşadığı taciz ve şiddet hakkında konuşamayan, toplumun dayattığı suskunluk sarmalında kaybolan ve hatta içimize işleyen sessizlik kültüründe haykırışları duvara çarpan bütün kadınların yanındayız. Gazetecilik etiği gereğince bütün cinsiyet eşitsizliklerini, tacizleri, kadına yönelen psikolojik ve fiziki şiddeti kim tarafından gelirse gelsin yazmaya devam edeceğiz. Mesleğimiz, kalemimiz ve objektifimiz adaletten, eşitlikten ve kadınlardan yana. Medyadan diğer tüm alanlara tek bir faile bile geçit vermeyeceğiz. Dayanışmamız güçlü, sözümüz net! Tacize ve erkek şiddetine karşı ifşaların yanındayız!"

Çağrıyı imzalayan 102 isim şöyle:

Ahin Aslan
Alara Türkeli
Aslı Alpar
Asya Tekyaşar
Aysel Sadak iltaş
Ayşegül Erkaya Arslan
Ayşenur Önal
Azra Ceylan
Belgin Şahin
Besime Yardım
Betül Memiş
Bilge Su Yıldırım
Buse İlkin Yerli
Büşra Cebeci
Can Öztürk
Cansu Erginkoç
Cansu Özbay
Ceren İnan
Ceren Bala Teke
Ceylan Sağlam
Çiğdem Öztürk
Demet Aran
Deniz Çakmak
Deniz Güngör
Derya Doğan
Derya Kap
Dilan Kutlu
Dilek Sarıgül
Dilem Taştan
Ebru Çelik
Ebru Apalak
Ece Deniz
Ece Toksabay
Eda Narin
Eftalya Feraset
Elif Parla Kurtay
Elif Çetiner
Emel Vural
Esin İleri
Esra Açıkgöz
Esra Ece Kutlu
Evrim Deniz
Evrim Kepenek
Eylem Sonbahar
Eylem Ladin Değer
Eylül Deniz Yaşar
Ezgi Sivrikaya
Gamze Elvan
Gamze Terra Türkkaynağı
Gamzegül Kızılcık Aykanat
Gizem Çetimen
Gizem Ertürk
Gonca Bilgiç
Gökçen Tuncer
Gözde Hatunoğlu
Gül Yalçın
Hasret Janya Temel
Havva Gümüşkaya
Helin Şahin
Hilal Solmaz
Işıl Çalışkan
İbrahim Türk
İlayda Kaya
İlayda Sorku
İrfan Değirmenci
M. İrem Afşin
Melisa Ay
Melisa Sapaz
Merve Filiz
Merve Tur
Merve Çoban
Mevsim Altay
Nebiye Arı
Nisanur Yıldırım
Oğulcan Özgenç
Özge Elvan
Özgür Sevinç Şimşek
Özlem Kara
Öznur Aktepe
Öznur Kaya
Pelin Akdemir
Sarya Toprak
Seda Çakır
Senem Büyüktanır
Seran Vreskala
Sevgim Denizaltı
Sibel Öztopçu
Sibel Tekin
Sibel Hürtaş
Songül Karadeniz
Sultan Özer
Sultan Kılıç
Şebnem Turhan
Şevval Yılmaz
Yadigar Aygün
Yeşer Sarıyıldız
Yeşim Tükel
Yetkin Gülmen
Yusuf Çelik
Zeliha Aslan
Zeynep Akat
Zuhal Çiloğlan

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

