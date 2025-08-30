102 kadın ve LGBTİ gazeteciden taciz ifşalarına destek: Faillere geçit vermeyeceğiz

Sosyal medyada günlerdir gündemde olan taciz iddialarına 102 kadın ve LGBTİ gazeteci ortak bir açıklamayla destek verdi. Gazeteciler, tacizi ifşa edenleri “cadı avıyla” suçlayan, mağduru hedef alan ve failleri aklamaya çalışan herkese karşı duracaklarını belirtti.

Çeşitli medya kuruluşlarında görev yapan ve serbest çalışan gazetecilerin imzasını taşıyan açıklamada, “Yaşadığı taciz ve şiddet hakkında konuşamayan, toplumun dayattığı suskunluk sarmalında kaybolan ve hatta içimize işleyen sessizlik kültüründe haykırışları duvara çarpan bütün kadınların yanındayız. Medyadan diğer tüm alanlara tek bir faile bile geçit vermeyeceğiz” ifadeleri yer aldı.

102 kadın ve LGBTİ gazetecinin imzaladığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kadın ve LGBTİ gazeteciler olarak hepimiz benzer deneyimler yaşadı ve tacize uğradığını ifşa eden herkesin yanındayız. Tacizi ifşa edenleri ‘cadı avıyla’ suçlayan, tacizi aklamaya çalışan ve beyanı esas almayarak mağduru suçlayan herkesin karşısındayız. Bu ifşaların daha güvenli ve eşit bir yaşam için hayati önem taşıdığını biliyoruz.Yaşadığı taciz ve şiddet hakkında konuşamayan, toplumun dayattığı suskunluk sarmalında kaybolan ve hatta içimize işleyen sessizlik kültüründe haykırışları duvara çarpan bütün kadınların yanındayız. Gazetecilik etiği gereğince bütün cinsiyet eşitsizliklerini, tacizleri, kadına yönelen psikolojik ve fiziki şiddeti kim tarafından gelirse gelsin yazmaya devam edeceğiz. Mesleğimiz, kalemimiz ve objektifimiz adaletten, eşitlikten ve kadınlardan yana. Medyadan diğer tüm alanlara tek bir faile bile geçit vermeyeceğiz. Dayanışmamız güçlü, sözümüz net! Tacize ve erkek şiddetine karşı ifşaların yanındayız!"