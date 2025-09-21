10 yıl hapis cezası bulunan firari yakayı ele verdi
"Müstehcenlik" dahil olmak üzere birden fazla suçtan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Kayseri'de yakalandı.
10 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunan yakalanması için harekete geçti.
Çalışmalar kapsamında hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü K.A.'nın yeri tespit edildi.
FİRARİ HÜKÜMLÜ KAYSERİ'DE YAKAYI ELE VERDİ
Düzenlenen operasyonda "göçmen kaçakçılığı", "müstehcenlik" ve "tehdit" suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 48 yaşındaki firari hükümlü yakalandı.
Yakalandıktan sonra emniyete sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak:AA