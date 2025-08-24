10 yaşındaki kızını bıçakla kovalamıştı: Annenin nedeni belli oldu

Adana'da sokak ortasında kızını bıçakla kovalayan Ayşegül Y.'nin ifadesi ortaya çıktı. Anne Ayşegül Y.'nin kızına saldırma nedeni pes dedirtti. Ayşegül Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi’nde meydana geldi. Evde fenalık geçiren Ayşegül Y., tartıştığı kızı E.H.Y.’ye mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla saldırdı. Kaçarak, sokağa çıkan E.H.Y. çevredekilerden yardım istedi.

Kızın yardımına koşanlar, anneyi de sakinleştirmeye çalıştı. Anne tehditlerini sürdürünce bu kez bir kişi, motosiklete bindirdiği kızı, uzaklaştırmak istedi. Bu sırada Ayşegül Y., saçından yakaladığı E.H.Y.’yi çekip, motosikletten düşürmeye çalıştı. Çevredekilerin kurtardığı çocuk, motosikletle uzaklaştırıldı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

yeni-proje-20.jpg

9 YIL ÖNCE TERK ETMİŞ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayşegül Y.’yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Ayşegül Y.’nin, 9 yıl önce dini nikahla birlikte yaşadığı kızının babası Sabri B. tarafından terk edildiği öğrenildi. E.H.Y.’nin, tabletinin ekranına babasının fotoğrafını koyduğu, Ayşegül Y.’nin de fotoğrafı görünce tartıştıkları ortaya çıktı. Sorguya alınan Ayşegül Y., ifadesinde, “Kızım sokakta oynuyordu. Yanında yabancı kişileri görünce sokağa çıktım. Kızımı, eski sevgilimin akrabaları kaçıracak zannettim. Kızıma değil, onlara saldırdım” dedi.

"HANGİ ANNE ÇOCUĞUNA ZARAR VERİR?"

İşlemlerinin ardından sağlık kontrolü için adli tıp birimine götürülen Ayşegül Y., gazetecilere, "Hangi anne çocuğuna zarar verir” diye konuştu. Ayşegül Y., kontrolün ardından adliyeye sevk edildi.

Anne Ayşegül Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

