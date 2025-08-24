10 yaşındaki kızını bıçakla kovaladı

Yayınlanma:
Adana'da bir anne sebebi öğrenilemeyen bir konu üzerine kızı ile kavga etti. 10 yaşındaki çocuğu sokak ortasında dövüp bıçakla kovaladı.

Adana’nın Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, fenalaştığı öne sürülen bir kadın, 11 yaşındaki kızını ekmek bıçağıyla kovaladı.

Kız çocuğu, sokağa çıkıp çevredekilerden yardım istedi. Çocuğun yardımına koşanlar, anneyi de sakinleştirmeye çalıştı. Anne tehditlerini sürdürünce bu kez bir kişi, motosiklete bindirdiği kızı, olay yerinden uzaklaştırmak isterken, çocuğu saçından yakalayan kadın ise onu çekip düşürmeye çalıştı. Çevredekilerin kurtardığı çocuk, bindirildiği motosikletle uzaklaştırıldı. Yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Yüreğir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, anne Ayşegül Y.'yi gözaltına alındı. Küçük kız ise koruma altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gözaltı çıkışında yerel gazetecilerin görüntü almasına tepki gösteren Ayşegül Y., “Çekmeyin, bizim de çevremiz, bir ailemiz var.” diyerek tepki gösterdi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Türkiye
Depremden 13 gün önce CİMER'e şikayet etmişti: O öldü iddianame hala hazırlanmadı!
Depremden 13 gün önce CİMER'e şikayet etmişti: O öldü iddianame hala hazırlanmadı!
Pamukkale dünden beri cehennemi yaşıyordu! OGM son haberi duyurdu
Pamukkale dünden beri cehennemi yaşıyordu! OGM son haberi duyurdu
Yol verme kavgası: Yumruk ve kask havada uçuştu!
Yol verme kavgası: Yumruk ve kask havada uçuştu!