10 yaşındaki kızını bıçakla kovaladı

Adana’nın Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, fenalaştığı öne sürülen bir kadın, 11 yaşındaki kızını ekmek bıçağıyla kovaladı.

Kız çocuğu, sokağa çıkıp çevredekilerden yardım istedi. Çocuğun yardımına koşanlar, anneyi de sakinleştirmeye çalıştı. Anne tehditlerini sürdürünce bu kez bir kişi, motosiklete bindirdiği kızı, olay yerinden uzaklaştırmak isterken, çocuğu saçından yakalayan kadın ise onu çekip düşürmeye çalıştı. Çevredekilerin kurtardığı çocuk, bindirildiği motosikletle uzaklaştırıldı. Yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Yüreğir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, anne Ayşegül Y.'yi gözaltına alındı. Küçük kız ise koruma altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gözaltı çıkışında yerel gazetecilerin görüntü almasına tepki gösteren Ayşegül Y., “Çekmeyin, bizim de çevremiz, bir ailemiz var.” diyerek tepki gösterdi.