Bursalılar dikkat: Musluklar tam 9 saat kapanacak!

10 Nisan 2026 Cuma günü Bursa’nın Mustafakemalpaşa ve Osmangazi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak. BUSKİ, kesintilerin saatlerini ve nedenlerini açıklarken, bazı bölgelerde kesintilerin 9 saate kadar sürebileceğini bildirdi. Vatandaşların planlı çalışmalara karşı tedbirli olmaları istendi.