Bursalılar dikkat: Musluklar tam 9 saat kapanacak!
10 Nisan 2026 Cuma günü Bursa’nın Mustafakemalpaşa ve Osmangazi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak. BUSKİ, kesintilerin saatlerini ve nedenlerini açıklarken, bazı bölgelerde kesintilerin 9 saate kadar sürebileceğini bildirdi. Vatandaşların planlı çalışmalara karşı tedbirli olmaları istendi.

10 NİSAN 2026 BURSA SU KESİNTİLERİ

10 Nisan 2026 Cuma günü Bursa’nın 2 ilçesinde su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da su kesintisi yaşayacak ilçeler…

10 NİSAN 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

Bursa, Mustafakemalpaşa – Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan, Hamidiye Mahalleleri

  • Tarih: 13.04.2026 – 17.04.2026 (Pazartesi – Cuma)
  • Saat: 09:00 – 18:00 – Süre: 9 saat (aralıklı)
  • Konum: Muhtelif cadde ve sokaklar
  • Sebep: Bakım Çalışması (BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı çalışması)

Bursa, Mustafakemalpaşa – Züferbey, Lalaşahin, Yenidere, Orta Mahalleleri

  • Tarih: 09.04.2026 – 13.04.2026 (Çarşamba – Pazartesi)
  • Saat: 09:00 – 18:00 – Süre: 9 saat (aralıklı)
  • Konum: Muhtelif cadde ve sokaklar
  • Sebep: Bakım Çalışması (BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı çalışması)

10 NİSAN 2026 BURSA OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

Bursa, Osmangazi – Akpınar Mahallesi

  • Tarih: 13.04.2026 (Pazartesi)
  • Saat: 09:00 – 18:00 – Süre: 9 saat
  • Konum: Akpınar Mahallesi ve civarı
  • Sebep: Bakım Çalışması (BUSKİ İçme Suyu Dairesi Başkanlığı çalışması)

Bursa, Osmangazi – Alaaddin Mahallesi

  • Tarih: 10.04.2026 (Cuma)
  • Saat: 10:45 – 11:45 – Süre: 1 saat
  • Konum: G1-B Alt Bölgesi, Orta Pazar ve civarı
  • Sebep: Şebeke Arızası

10 NİSAN 2026 BURSA BÜYÜKORHAN SU KESİNTİSİ

10 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

10 NİSAN 2026 BURSA GEMLİK SU KESİNTİSİ

10 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gemlik ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

10 NİSAN 2026 BURSA GÜRSU SU KESİNTİSİ

10 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

10 NİSAN 2026 BURSA HARMANCIK SU KESİNTİSİ

10 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

10 NİSAN 2026 BURSA İNEGÖL SU KESİNTİSİ

10 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın İnegöl ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

10 NİSAN 2026 BURSA İZNİK SU KESİNTİSİ

10 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın İnegöl ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

10 NİSAN 2026 BURSA KARACABEY SU KESİNTİSİ

10 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Karacabey ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

10 NİSAN 2026 BURSA KELES SU KESİNTİSİ

10 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Keles ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

10 NİSAN 2026 BURSA KESTEL SU KESİNTİSİ

10 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Kestel ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

10 NİSAN 2026 BURSA MUDANYA SU KESİNTİSİ

10 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Mudanya ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

10 NİSAN 2026 BURSA NİLÜFER SU KESİNTİSİ

10 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Nilüfer ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

10 NİSAN 2026 BURSA ORHANELİ SU KESİNTİSİ

10 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Orhaneli ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

10 NİSAN 2026 BURSA ORHANGAZİ SU KESİNTİSİ

10 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Orhangazi ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

10 NİSAN 2026 BURSA YENİŞEHİR SU KESİNTİSİ

10 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Yenişehir ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

10 NİSAN 2026 BURSA YILDIRIM SU KESİNTİSİ

10 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Yıldırım ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

