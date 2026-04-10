Bursa'da kesinti alarmı: 8 saate kadar uzayacak

10 Nisan 2026 Cuma günü Bursa'nın Gemlik, İnegöl, Karacabey, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhangazi, Osmangazi, Yenişehir ve Yıldırım ilçelerinde toplam 26 noktada elektrik kesintisi yaşanacak. En uzun kesinti Mudanya'nın Tirilye mahallesinde 8 saat sürecek.

10 NİSAN 2026 BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

10 Nisan 2026 Cuma günü Bursa’nın 10 ilçesinde 26 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…

10 NİSAN 2026 BURSA GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Gemlik – Eşref Dinçer

  • Tarih: 10.04.2025 Cuma
  • Saat: 09:00 - 10:30 — Süre: 1 saat 30 dakika
  • Konum: 320 Nolu, 15 Temmuz Şehitler, Şehit Ömer Halisdemir, 333 Nolu, 300 Nolu, 311 Nolu, 313 Nolu
  • Sebep: Abone Bağlama

10 NİSAN 2026 BURSA İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İnegöl – Akhisar

  • Tarih: 10.04.2025 Cuma
  • Saat: 09:00 - 15:00 — Süre: 6 saat
  • Konum: 192., 200., 194., 196., 199., 197.
  • Sebep: AG Hat İlavesi

İnegöl – Sultaniye

  • Tarih: 10.04.2025 Cuma
  • Saat: 11:00 - 13:00 — Süre: 2 saat
  • Konum: Sultaniye, 3354., 3355.
  • Sebep: Abone Bağlama

10 NİSAN 2026 BURSA KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ

Karacabey – Yolağzı

  • Tarih: 10.04.2025 Cuma
  • Saat: 09:00 - 11:00 — Süre: 2 saat
  • Konum: Yolağzı
  • Sebep: Ayırıcı Değişimi

Karacabey – Gönü

  • Tarih: 10.04.2025 Cuma
  • Saat: 09:00 - 11:00 — Süre: 2 saat
  • Konum: Gönü
  • Sebep: Ayırıcı Değişimi

10 NİSAN 2026 BURSA MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Mudanya – Tirilye

  • Tarih: 10.04.2025 Cuma
  • Saat: 09:00 - 17:00 — Süre: 8 saat
  • Konum: Eski Pazar, Fırın, Hamam Aralığı, Küçük Yalı, Tirilye 1.İskele, Tirilye Yalı, Tirilye Camii, Marangozhane Aralığı, Tirilye Esen, Tirilye Hamam, Yağcılar, Kemer, Kumyaka, Tirilye Mudanya Yolu, Avcı, Tirilye Liman, Arıcılar, Tirilye Merdivenli, Eğri, Setli, Fedai, 3. Deniz, Tirilye Kaptan, Tirilye Yeşil, Tirilye Sahil, 1.Gün, 2.Kemer Aralığı, Ün, Tirilye Bahçe, Eski Hamam, 2.Hamam, 1.Sarı, Tohumcu, 1.Hamam, Üçyol, Fedai Aralığı, 1.Postane, Tirilye İskele, Tirilye Bahar, Dutlu, Çeşme Aralığı, Marangozhane, Tirilye Anıt, Tirilye Park
  • Sebep: OG Tesis Çalışması

10 NİSAN 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Mustafakemalpaşa – Durumtay

  • Tarih: 10.04.2025 Cuma
  • Saat: 09:00 - 11:00 — Süre: 2 saat
  • Konum:
  • Sebep: Ayırıcı Değişimi

Mustafakemalpaşa – Yumurcaklı

  • Tarih: 10.04.2025 Cuma
  • Saat: 09:00 - 11:00 — Süre: 2 saat
  • Konum: Yumurcaklı
  • Sebep: Ayırıcı Değişimi

Mustafakemalpaşa – Atariye

  • Tarih: 10.04.2025 Cuma
  • Saat: 09:00 - 13:00 — Süre: 4 saat
  • Konum: Korucu, Yıldırım, Çokal, Akman
  • Sebep: Ağaç Kesim

Mustafakemalpaşa – Hamzabey

  • Tarih: 10.04.2025 Cuma
  • Saat: 09:00 - 13:00 — Süre: 4 saat
  • Konum: Seyit Ahmet, Sokullu, Dolunay, Danaçayır
  • Sebep: Ağaç Kesim

Mustafakemalpaşa – Tatkavaklı

  • Tarih: 10.04.2025 Cuma
  • Saat: 14:00 - 16:00 — Süre: 2 saat
  • Konum: Tatkavaklı Çalışkan, 39, Atatürk
  • Sebep: AG Müşteri Talebi

Mustafakemalpaşa – Barış

  • Tarih: 10.04.2025 Cuma
  • Saat: 14:00 - 16:00 — Süre: 2 saat
  • Konum: Atatürk, 104 Nolu, Prof.Dr.Namik Ayvalıoğlu
  • Sebep: AG Müşteri Talebi

Mustafakemalpaşa – Barış

  • Tarih: 10.04.2025 Cuma
  • Saat: 19:00 - 20:00 — Süre: 1 saat
  • Konum: Barış
  • Sebep: Abone Bağlama

Mustafakemalpaşa – Ovaazatlı

  • Tarih: 10.04.2025 Cuma
  • Saat: 20:00 - 21:00 — Süre: 1 saat
  • Konum: Ata, Sayıtoğlu, Cinci Mehmet, Kadir Usta
  • Sebep: Abone Bağlama

Mustafakemalpaşa – Yalıntaş

  • Tarih: 10.04.2025 Cuma
  • Saat: 21:00 - 22:00 — Süre: 1 saat
  • Konum: 206. sokak
  • Sebep: Abone Bağlama

Mustafakemalpaşa – Dallıca

  • Tarih: 10.04.2025 Cuma
  • Saat: 22:00 - 23:00 — Süre: 1 saat
  • Konum: Dallıca
  • Sebep: Abone Bağlama

10 NİSAN 2026 BURSA NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ

Nilüfer – Gümüştepe

  • Tarih: 10.04.2025 Cuma
  • Saat: 09:00 - 10:00 — Süre: 1 saat
  • Konum: 4.İsimsiz, Olgun(210), Kent Ormanı Yolu, Orhangazi
  • Sebep: Abone Bağlama

Nilüfer – Odunluk

  • Tarih: 10.04.2025 Cuma
  • Saat: 09:00 - 10:00 — Süre: 1 saat
  • Konum: Orhangazi, Ordonat
  • Sebep: Abone Bağlama

Nilüfer – Büyükbalıklı

  • Tarih: 10.04.2025 Cuma
  • Saat: 10:00 - 11:00 — Süre: 1 saat
  • Konum: 1.Bahçe, 1.İncirli, 334.İsimsiz, 1.Bahar
  • Sebep: Abone Bağlama

Nilüfer – Hasanağa

  • Tarih: 10.04.2025 Cuma
  • Saat: 12:00 - 13:00 — Süre: 1 saat
  • Konum: Hasanağa
  • Sebep: Abone Bağlama

Nilüfer – Çalı

  • Tarih: 10.04.2025 Cuma
  • Saat: 18:00 - 19:00 — Süre: 1 saat
  • Konum: 149.(410), 147.(410)
  • Sebep: Abone Bağlama

10 NİSAN 2026 BURSA ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Orhangazi – Sölöz

  • Tarih: 10.04.2025 Cuma
  • Saat: 09:00 - 13:00 — Süre: 4 saat
  • Konum: Sölöz Atatürk, Konak, İlyas Gökçe
  • Sebep: AG Müşteri Talebi

10 NİSAN 2026 BURSA OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Osmangazi – Akpınar

  • Tarih: 10.04.2025 Cuma
  • Saat: 09:00 - 12:00 — Süre: 3 saat
  • Konum: Hayat
  • Sebep: AG Tesis Çalışması

10 NİSAN 2026 BURSA YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Yenişehir – Kurtuluş

  • Tarih: 10.04.2025 Cuma
  • Saat: 09:00 - 11:00 — Süre: 2 saat
  • Konum: Muzaffer Armağan, İpekyolu, Osmangazi, Begonya, Özbay, Bahar, Toka, Harmanlı
  • Sebep: Abone Bağlama

10 NİSAN 2026 BURSA YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ

Yıldırım – Kazım Karabekir

  • Tarih: 10.04.2025 Cuma
  • Saat: 09:00 - 11:00 — Süre: 2 saat
  • Konum: Kahveci, Kazımkarabekir
  • Sebep: 3.Şahıs Ağaç Kesim Çalışması

Yıldırım – Yunusemre

  • Tarih: 10.04.2025 Cuma
  • Saat: 09:00 - 11:00 — Süre: 2 saat
  • Konum: Kuğu, Karaman, 6.Kelebek, Köşkdere, Kılıç, Karacalar, Kazımkarabekir, Karaburun, Kırkpınar
  • Sebep: 3.Şahıs Ağaç Kesim Çalışması

10 NİSAN 2026 BURSA BÜYÜKORHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

10 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

10 NİSAN 2026 BURSA GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ

10 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

10 NİSAN 2026 BURSA HARMANCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

10 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

10 NİSAN 2026 BURSA İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

10 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın İznik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

10 NİSAN 2026 BURSA KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ

10 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Keles ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

10 NİSAN 2026 BURSA KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ

10 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Kestel ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

10 NİSAN 2026 BURSA ORHANELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

10 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Orhaneli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

