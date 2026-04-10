Bursa'da kesinti alarmı: 8 saate kadar uzayacak
10 NİSAN 2026 BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 Nisan 2026 Cuma günü Bursa’nın 10 ilçesinde 26 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
10 NİSAN 2026 BURSA GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gemlik – Eşref Dinçer
- Tarih: 10.04.2025 Cuma
- Saat: 09:00 - 10:30 — Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: 320 Nolu, 15 Temmuz Şehitler, Şehit Ömer Halisdemir, 333 Nolu, 300 Nolu, 311 Nolu, 313 Nolu
- Sebep: Abone Bağlama
10 NİSAN 2026 BURSA İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ
İnegöl – Akhisar
- Tarih: 10.04.2025 Cuma
- Saat: 09:00 - 15:00 — Süre: 6 saat
- Konum: 192., 200., 194., 196., 199., 197.
- Sebep: AG Hat İlavesi
İnegöl – Sultaniye
- Tarih: 10.04.2025 Cuma
- Saat: 11:00 - 13:00 — Süre: 2 saat
- Konum: Sultaniye, 3354., 3355.
- Sebep: Abone Bağlama
10 NİSAN 2026 BURSA KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karacabey – Yolağzı
- Tarih: 10.04.2025 Cuma
- Saat: 09:00 - 11:00 — Süre: 2 saat
- Konum: Yolağzı
- Sebep: Ayırıcı Değişimi
Karacabey – Gönü
- Tarih: 10.04.2025 Cuma
- Saat: 09:00 - 11:00 — Süre: 2 saat
- Konum: Gönü
- Sebep: Ayırıcı Değişimi
10 NİSAN 2026 BURSA MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mudanya – Tirilye
- Tarih: 10.04.2025 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 — Süre: 8 saat
- Konum: Eski Pazar, Fırın, Hamam Aralığı, Küçük Yalı, Tirilye 1.İskele, Tirilye Yalı, Tirilye Camii, Marangozhane Aralığı, Tirilye Esen, Tirilye Hamam, Yağcılar, Kemer, Kumyaka, Tirilye Mudanya Yolu, Avcı, Tirilye Liman, Arıcılar, Tirilye Merdivenli, Eğri, Setli, Fedai, 3. Deniz, Tirilye Kaptan, Tirilye Yeşil, Tirilye Sahil, 1.Gün, 2.Kemer Aralığı, Ün, Tirilye Bahçe, Eski Hamam, 2.Hamam, 1.Sarı, Tohumcu, 1.Hamam, Üçyol, Fedai Aralığı, 1.Postane, Tirilye İskele, Tirilye Bahar, Dutlu, Çeşme Aralığı, Marangozhane, Tirilye Anıt, Tirilye Park
- Sebep: OG Tesis Çalışması
10 NİSAN 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mustafakemalpaşa – Durumtay
- Tarih: 10.04.2025 Cuma
- Saat: 09:00 - 11:00 — Süre: 2 saat
- Konum: —
- Sebep: Ayırıcı Değişimi
Mustafakemalpaşa – Yumurcaklı
- Tarih: 10.04.2025 Cuma
- Saat: 09:00 - 11:00 — Süre: 2 saat
- Konum: Yumurcaklı
- Sebep: Ayırıcı Değişimi
Mustafakemalpaşa – Atariye
- Tarih: 10.04.2025 Cuma
- Saat: 09:00 - 13:00 — Süre: 4 saat
- Konum: Korucu, Yıldırım, Çokal, Akman
- Sebep: Ağaç Kesim
Mustafakemalpaşa – Hamzabey
- Tarih: 10.04.2025 Cuma
- Saat: 09:00 - 13:00 — Süre: 4 saat
- Konum: Seyit Ahmet, Sokullu, Dolunay, Danaçayır
- Sebep: Ağaç Kesim
Mustafakemalpaşa – Tatkavaklı
- Tarih: 10.04.2025 Cuma
- Saat: 14:00 - 16:00 — Süre: 2 saat
- Konum: Tatkavaklı Çalışkan, 39, Atatürk
- Sebep: AG Müşteri Talebi
Mustafakemalpaşa – Barış
- Tarih: 10.04.2025 Cuma
- Saat: 14:00 - 16:00 — Süre: 2 saat
- Konum: Atatürk, 104 Nolu, Prof.Dr.Namik Ayvalıoğlu
- Sebep: AG Müşteri Talebi
Mustafakemalpaşa – Barış
- Tarih: 10.04.2025 Cuma
- Saat: 19:00 - 20:00 — Süre: 1 saat
- Konum: Barış
- Sebep: Abone Bağlama
Mustafakemalpaşa – Ovaazatlı
- Tarih: 10.04.2025 Cuma
- Saat: 20:00 - 21:00 — Süre: 1 saat
- Konum: Ata, Sayıtoğlu, Cinci Mehmet, Kadir Usta
- Sebep: Abone Bağlama
Mustafakemalpaşa – Yalıntaş
- Tarih: 10.04.2025 Cuma
- Saat: 21:00 - 22:00 — Süre: 1 saat
- Konum: 206. sokak
- Sebep: Abone Bağlama
Mustafakemalpaşa – Dallıca
- Tarih: 10.04.2025 Cuma
- Saat: 22:00 - 23:00 — Süre: 1 saat
- Konum: Dallıca
- Sebep: Abone Bağlama
10 NİSAN 2026 BURSA NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Nilüfer – Gümüştepe
- Tarih: 10.04.2025 Cuma
- Saat: 09:00 - 10:00 — Süre: 1 saat
- Konum: 4.İsimsiz, Olgun(210), Kent Ormanı Yolu, Orhangazi
- Sebep: Abone Bağlama
Nilüfer – Odunluk
- Tarih: 10.04.2025 Cuma
- Saat: 09:00 - 10:00 — Süre: 1 saat
- Konum: Orhangazi, Ordonat
- Sebep: Abone Bağlama
Nilüfer – Büyükbalıklı
- Tarih: 10.04.2025 Cuma
- Saat: 10:00 - 11:00 — Süre: 1 saat
- Konum: 1.Bahçe, 1.İncirli, 334.İsimsiz, 1.Bahar
- Sebep: Abone Bağlama
Nilüfer – Hasanağa
- Tarih: 10.04.2025 Cuma
- Saat: 12:00 - 13:00 — Süre: 1 saat
- Konum: Hasanağa
- Sebep: Abone Bağlama
Nilüfer – Çalı
- Tarih: 10.04.2025 Cuma
- Saat: 18:00 - 19:00 — Süre: 1 saat
- Konum: 149.(410), 147.(410)
- Sebep: Abone Bağlama
10 NİSAN 2026 BURSA ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Orhangazi – Sölöz
- Tarih: 10.04.2025 Cuma
- Saat: 09:00 - 13:00 — Süre: 4 saat
- Konum: Sölöz Atatürk, Konak, İlyas Gökçe
- Sebep: AG Müşteri Talebi
10 NİSAN 2026 BURSA OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Osmangazi – Akpınar
- Tarih: 10.04.2025 Cuma
- Saat: 09:00 - 12:00 — Süre: 3 saat
- Konum: Hayat
- Sebep: AG Tesis Çalışması
10 NİSAN 2026 BURSA YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yenişehir – Kurtuluş
- Tarih: 10.04.2025 Cuma
- Saat: 09:00 - 11:00 — Süre: 2 saat
- Konum: Muzaffer Armağan, İpekyolu, Osmangazi, Begonya, Özbay, Bahar, Toka, Harmanlı
- Sebep: Abone Bağlama
10 NİSAN 2026 BURSA YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yıldırım – Kazım Karabekir
- Tarih: 10.04.2025 Cuma
- Saat: 09:00 - 11:00 — Süre: 2 saat
- Konum: Kahveci, Kazımkarabekir
- Sebep: 3.Şahıs Ağaç Kesim Çalışması
Yıldırım – Yunusemre
- Tarih: 10.04.2025 Cuma
- Saat: 09:00 - 11:00 — Süre: 2 saat
- Konum: Kuğu, Karaman, 6.Kelebek, Köşkdere, Kılıç, Karacalar, Kazımkarabekir, Karaburun, Kırkpınar
- Sebep: 3.Şahıs Ağaç Kesim Çalışması
10 NİSAN 2026 BURSA BÜYÜKORHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
10 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
10 NİSAN 2026 BURSA GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ
10 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
10 NİSAN 2026 BURSA HARMANCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
10 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
10 NİSAN 2026 BURSA İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
10 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın İznik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
10 NİSAN 2026 BURSA KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ
10 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Keles ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
10 NİSAN 2026 BURSA KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ
10 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Kestel ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
10 NİSAN 2026 BURSA ORHANELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
10 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Orhaneli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.