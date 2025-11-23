10. Korolar Maratonu başladı

Her yıl Koro Kültürü Derneği tarafından farklı bir kentte düzenlenen Korolar Maratonu'nun 10'uncusuna Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ev sahipliği yapıyor.

22-23 Kasım'da Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde ülkenin en iyi korolarını ağırlayan “Korolar Maratonu” ilk gününde görkemli bir açılış gerçekleştirdi.

İki gün boyunca; 18 koro ve 750 koristin katılımıyla gerçekleştirilecek Korolar Maratonu, Altıeylül Cumhuriyet Çocuk Korosu’nun muhteşem performansıyla başladı.

Esnaf, çiftçi, ev hanımı sahneye çıktı: Ayakta alkışlandı

KİMLER SAHNE ALDI?

Korolar Maratonu’nun ilk gününün devamında; Manisa Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Gençlik Korosu, Denizli Merkezefendi Belediyesi Çoksesli Korosu, AYKÜSAD Polifonik Koro, We Play Choral, Odakoro, LÖSEV Gönüllü Korosu, Daphne Kadın Korosu, Ayvalık Gençlik Korosu, Kabataş Erkek Lisesi Gençlik Korosu-Fauna ve Orphe sahne aldı.