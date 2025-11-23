10. Korolar Maratonu başladı

10. Korolar Maratonu başladı
Yayınlanma:
Koro Kültürü Derneği tarafından düzenlenen Korolar Maratonu'nun 10'uncusuna Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ev sahipliği yapıyor.

Her yıl Koro Kültürü Derneği tarafından farklı bir kentte düzenlenen Korolar Maratonu'nun 10'uncusuna Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ev sahipliği yapıyor.

10-korolar-maratonu-basladi-2.jpeg

22-23 Kasım'da Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde ülkenin en iyi korolarını ağırlayan “Korolar Maratonu” ilk gününde görkemli bir açılış gerçekleştirdi.

İki gün boyunca; 18 koro ve 750 koristin katılımıyla gerçekleştirilecek Korolar Maratonu, Altıeylül Cumhuriyet Çocuk Korosu’nun muhteşem performansıyla başladı.

10-korolar-maratonu-basladi-1.jpeg

Esnaf, çiftçi, ev hanımı sahneye çıktı: Ayakta alkışlandıEsnaf, çiftçi, ev hanımı sahneye çıktı: Ayakta alkışlandı

KİMLER SAHNE ALDI?

Korolar Maratonu’nun ilk gününün devamında; Manisa Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Gençlik Korosu, Denizli Merkezefendi Belediyesi Çoksesli Korosu, AYKÜSAD Polifonik Koro, We Play Choral, Odakoro, LÖSEV Gönüllü Korosu, Daphne Kadın Korosu, Ayvalık Gençlik Korosu, Kabataş Erkek Lisesi Gençlik Korosu-Fauna ve Orphe sahne aldı.

Kaynak:ANKA

İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Galatasaray'a Fenerbahçe uyarısı: Bir tuhaflık var! Duyumlar alıyorum
Galatasaray'a Fenerbahçe uyarısı: Bir tuhaflık var! Duyumlar alıyorum
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Türkiye
İzmir’de korkutan kaza! İşçi servisleri çarpıştı: 2’si ağır 13 yaralı
İzmir’de korkutan kaza! İşçi servisleri çarpıştı: 2’si ağır 13 yaralı
Bir anda gökyüzünde ortaya çıktı: İstanbul'da heyecan yarattı
Bir anda gökyüzünde ortaya çıktı: İstanbul'da heyecan yarattı
Adana’da otomobiller kafa kafaya girdi! 7 yaralı
Adana’da otomobiller kafa kafaya girdi! 7 yaralı