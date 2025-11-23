Esnaf, çiftçi, ev hanımı sahneye çıktı: Ayakta alkışlandı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, Ege Yolcu Dergisi’nde yıllar önce yayımlanan bir metinden yola çıkarak tamamen amatör oyuncular tarafından hazırlanan tiyatro oyunu sahnelendi.

Muğla’nın Ortaca ilçesinde yerel dergi Ege Yolcu’nun sahibi ve müzisyen Nadir Şahin tarafından kaleme alınarak güncellenen eser, tamamen amatör oyunculardan oluşan bir kadroyla sahnelendi.

Kimi esnaf, kimi çiftçi, kimi ev hanımından oluşan oyuncular aylarca ev ortamında hazırlık yaptıktan sonra oyunlarını izleyiciyle buluşturdu.

esnaf-ciftci-ev-hanimi-sahneye-cikti-ayakta-alkislandi-1.jpg

Festivalin açılışında Cem Adrian sahne alacakFestivalin açılışında Cem Adrian sahne alacak

AYAKTA ALKIŞLANDILAR

Oyunu, CHP Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Güzel, Kadın Kolları Başkanı Zümral Ertürk, SARÇED Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz İlhan, çeşitli STK temsilcileri ve ilçe sakinleri izledi. Oyun ayakta alkışlanırken oyunculara temsil sonunda çiçek takdim edildi.

Yıllar önce eseri İzmir Radyosu’nda seslendiren Zehra Bayat da sahneye çıkarak izleyicilere nostaljik anlar yaşattı.

esnaf-ciftci-ev-hanimi-sahneye-cikti-ayakta-alkislandi-2.jpg

Oyun, Muğla köylerinin sevilen türküsü “Şu Köyceğiz Yolları”nın arka planındaki hüzünlü aşk hikâyesini sahneye taşıyor.

Kaynak:ANKA

