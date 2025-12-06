İstinat duvarı can aldı! 70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Adıyaman'ın Besni ilçesinde sürücüsünün hakimiyetinden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı.
Akşam saatlerinde ilçedeki çevre yolunda meydana gelen kazada, Mustafa Kurt'un kullandığı 27 AIZ 861 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle istinat duvarına çarptı.
SÜRÜCÜ VE ANNESİ AĞIR YARALANDI
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı sürücü ile yolcu konumundaki annesi 70 yaşındaki Gülsüm Kurt, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ANNE, HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralılardan anne Gülsüm Kurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Gülsüm Kurt'un cenazesi otopsi için Besni Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Tedaviye alınan Mustafa Kurt'un hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.
