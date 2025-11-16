10 ayda 500 bin 488 kişi Trabzon'a akın etti

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, belediye idaresindeki Atatürk Köşkü, Kızlar Manastırı, Çal Mağarası ve Şehir Müzesi'ne ziyaretçi akını yaşandığı belirtildi.

EN ÇOK ATATÜRK KÖŞKÜ ZİYARET EDİLDİ

Söz konusu dönemde Atatürk Köşkü'nü 304 bin 579 ziyaretçi ağırladığına işaret edilerek, "Kızlar Manastırı'nı 19 bin 986 kişi gezdi. Doğal güzellikleriyle öne çıkan Çal Mağarası'nı 153 bin 961 kişi ziyaret ederken, Şehir Müzesi ise 21 bin 962 kişi tarafından ilgi gördü." denildi.

Açıklamada, her yıl kentte yüzbinlerce kişinin misafir edilmesinin mutluluğunun yaşandığı vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı: