1 metre boyundaki caretta kıyıya vurdu

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde kıyıda 1 metre boyunda, 50 kilo ağırlığındaki caretta caretta ölü olarak bulundu.

Tekirdağ Malkara'dan Geliboyu'ya bağlı Bolayır köyü sahiline meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre balık tutmaya giden amatör balıkçılar Sabri Akkaya ve Uğur Altınsoy, kıyıda hareketsiz haldeki deniz kaplumbağasını gördü.

caretta-caretta.jpg

Caretta caretta türü olduğu anlaşılan kaplumbağayı sudan çıkaran Akkaya ve Altınsoy, nefes almadığını fark edince suni teneffüs yaparak 30 dakika boyunca hayata döndürmeye çalıştı.

1 metre boyunda ve 50 kilo ağırlığında olduğu tespit edilen kaplumbağa, tüm uğraşlara rağmen yaşama döndürülemedi. Durum, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

deniz-kaplumbagasi.jpg

‘CANLANDIRMAK İÇİN BAYAĞI UĞRAŞTIK’

Sabri Akkaya, kaplumbağayı kurtaramadıkları için çok üzüldüklerini belirterek, "Bizler Tekirdağ’ın Malkara ilçesinden Gelibolu’nun Bolayır köyüne halk plajına balık tutmak için ailelerimizle birlikte buraya geldik. Oltalarımızı denize attık, o sırada balık tutmayı beklerken kıyıya doğru dalgalar eşliğinde büyük bir kaplumbağanın geldiğini gördük. Kıyıya vurduğunda caretta caretta türü deniz kaplumbağası olduğunu anladık. Oksijensiz kaldı diye suni teneffüs yaptık, canlandırmak için bayağı uğraştık ama sonradan öldüğünü anladık. Yaşatırız diye ümidimiz vardı ama umduğumuz gibi olmadı, zaten geldiğinde ölüydü. Durumu hemen 112 ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildirdik. Yaklaşık 1 metre boyunda ve yaklaşık 50 kilo ağırlığındaydı. Neden öldüğünü anlamadık. Bu durum bizi çok üzdü. Keşke yaşatsaydık" diye konuştu.

caretta-caretta-deniz-kaplumbagasi.jpg

Ekiplerin ölü caretta carettayı bölgeden aldıkları belirtildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

