1 Mayıs'ta çalıştırılan çocuk işçi öldü! 16 yaşındaki Mahir Buğra MESEM kurbanı oldu

Yayınlanma:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda mesai başında olan 16 yaşındaki MESEM stajyeri Mahir Buğra K., çalıştığı pastanede elektrik akımına kapılarak iş cinayetinde hayatını kaybetti.

Hatay'ın İskenderun ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde bir pastanede çalışan 16 yaşındaki Mahir Buğra K., iş yerinde elektrik akımına kapıldı. İskenderun Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) Yiyecek İçecek Hizmetleri 10. sınıf öğrencisi olan gencin ağır yaralanması üzerine, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI'NDA ÇALIŞIRKEN CAN VERDİ

Acı olay, tüm Türkiye'nin işçi bayramını kutladığı 1 Mayıs gününde yaşandı. İşçi Bayramı’nda mesai başında olan ve pastanede stajyer olarak çalışan Mahir Buğra K., henüz bilinmeyen bir sebeple elektrik akımına kapılarak yere yığıldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralı gence ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine sevk etti.

16 YAŞINDAKİ MAHİR İŞ CİNAYETİNE KURBAN GİTTİ

Hastanede acil müdahaleye alınan 16 yaşındaki öğrenci, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye
