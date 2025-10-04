1 gün arayla 13 işçi zehirlenmişti: Fabrikadaki arıza giderildi

1 gün arayla 13 işçi zehirlenmişti: Fabrikadaki arıza giderildi
Yayınlanma:
Burdur Şeker Fabrikası’nın kireç ocağında, bir gün arayla 13 işçinin zehirlenerek hastaneye kaldırılmasına yol açan karbonmonoksit gazı tahliye sistemindeki arıza onarıldı.

Burdur Şeker Fabrikası’ndaki kireç ocağında, 1 Ekim günü 7, 3 Ekim'de ise 6 işçide baş dönmesi ve mide bulantısı gibi şikayetler görüldü. Hastaneye gitmek istemeyen 2 işçi dışında 11 işçi, kaldırıldıkları hastanede tedavilerinin ardından taburcu oldu.

KARBONMONOKSİTTEN ZEHİRLENDİLER!

İşçilerin rahatsızlanmasının ardından AFAD ekipleri tarafından yapılan incelemede, karbonmonoksit gazının normalden çok fazla olduğu tespit edildi.

seker-fabrikasinda-iscilerin-rahatsizlan-947092-281283.jpg

ARIZA TESPİT EDİLEREK GİDERİLDİ!

AFAD ekipleri, fabrikanın kireç ocağında bir arıza yaşandığını ve arızanın kireç taşlarının kömürle yakılması nedeniyle ortaya çıkan karbonmonoksit gazının tahliye edildiği sistemden kaynaklandığını tespit etti. Ekiplerin çalışmaları sonucunda arıza giderildi.

18 yaşındaki işçi asansör boşluğuna düşerek yaralandı!18 yaşındaki işçi asansör boşluğuna düşerek yaralandı!

İŞÇİLER HASTANELİK OLMUŞTU!

Fabrikada, 1 Eylül günü 7 işçi, 3 Eylül günü ise 6 işçi, karbonmonoksit gazından zehirlenmişti. Hastaneye gitmek istemeyen 2 işçi dışındaki 11 işçi, ambulansla hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı. İşçiler tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edilmişlerdi.

Kaynak:DHA

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Türkiye
Trabzon’da ot biçerken uçuruma düşen polis hayatını kaybetti
Trabzon’da ot biçerken uçuruma düşen polis hayatını kaybetti
Diyanet'in çocuk Kuran kurslarında patlama: Son 10 yılda 11 kat arttı!
Diyanet'in çocuk Kuran kurslarında patlama: Son 10 yılda 11 kat arttı!
Erzurum'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Erzurum'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu