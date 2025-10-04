1 gün arayla 13 işçi zehirlenmişti: Fabrikadaki arıza giderildi

Burdur Şeker Fabrikası’ndaki kireç ocağında, 1 Ekim günü 7, 3 Ekim'de ise 6 işçide baş dönmesi ve mide bulantısı gibi şikayetler görüldü. Hastaneye gitmek istemeyen 2 işçi dışında 11 işçi, kaldırıldıkları hastanede tedavilerinin ardından taburcu oldu.

KARBONMONOKSİTTEN ZEHİRLENDİLER!

İşçilerin rahatsızlanmasının ardından AFAD ekipleri tarafından yapılan incelemede, karbonmonoksit gazının normalden çok fazla olduğu tespit edildi.

ARIZA TESPİT EDİLEREK GİDERİLDİ!

AFAD ekipleri, fabrikanın kireç ocağında bir arıza yaşandığını ve arızanın kireç taşlarının kömürle yakılması nedeniyle ortaya çıkan karbonmonoksit gazının tahliye edildiği sistemden kaynaklandığını tespit etti. Ekiplerin çalışmaları sonucunda arıza giderildi.

İŞÇİLER HASTANELİK OLMUŞTU!

