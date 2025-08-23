'Zorlaşan ekonomik koşullar' dedi 150 işçiyi işten çıkardı

'Zorlaşan ekonomik koşullar' dedi 150 işçiyi işten çıkardı
Yayınlanma:
Ekonomide işlerin iyiye gitmediğini gösteren verilerden biri de istihdam kaybı. Eskişehir'de Nova Kalıp “zorlaşan ekonomik şartlar ve büyük müşterilerden biri olan beyaz eşya üreticisiyle sözleşmenin yenilenmemesini” gerekçe göstererek 150 çalışanını işten çıkardı.

Beko’nun yan sanayi tedarikçisi konumundaki Nova Kalıp’ta geçtiğimiz cuma günü yaklaşık 150 işçi işten çıkarıldı. İş çıkışına kısa bir süre kala çağrılan işçilere, şirket yetkilileri tarafından iş akdi fesih bildirimleri imzalatılarak dağıtıldı. Bildirime göre, işçilerin şirketle olan bağları 15 Eylül 2025 tarihinde sona erecek. Bu süre zarfında, 25 Ağustos ile 15 Eylül tarihleri arasında işçiler ücretsiz izinli sayılacak.

SÖZLEŞME YENİLENMEDİ, GEREKÇE EKONOMİK KOŞULLAR

Nova Kalıp, toplu işten çıkarmaya gerekçe olarak “zorlaşan ekonomik şartlar ve büyük müşterilerden biri olan beyaz eşya üreticisiyle sözleşmenin yenilenmemesini” gösterdi. Şirket, işçilerin Ağustos ayına ait maaşlarının 10-15 Eylül tarihleri arasında ödeneceğini, kıdem tazminatlarının ise 10-15 Ekim tarihleri arasında taksitler halinde verileceğini duyurdu.

İŞÇİLER TEPKİLİ: “YILLARIMIZI VERDİK, BİR GÜNDE İŞSİZ KALDIK”

Evrensel Gazetesi'ne konuşan işten çıkarılan işçilerden biri, “Beko’daki üretim daralıyor, ama bunun bedelini biz ödüyoruz. Şimdi işsiz kaldım, nereden iş bulacağım? Krizin sorumlusu biz miyiz?” sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

Bir başka işçi ise şunları söyledi: “Bu fabrikada yıllarımı harcadım. Bir günde ‘artık işin yok’ denildi. Geçim derdiyle uğraşan biziz, çocuklarımızın okul masraflarıyla baş etmeye çalışan yine biziz. Şimdi işsizliğe mahkûm ediliyoruz. Tazminatlarımızı da parça parça ödeyeceklermiş. İşveren bu miktarı da eritmenin peşinde. İçinde bulunduğumuz durum tam bir çaresizlik.”

EMEP: KÜÇÜLME BAHANE EDİLİYOR

İşçilerin yanında olduklarını söyleyen Emek Partisi (EMEP) Eskişehir İl Başkanı Ceren Kökoğlu, ise küçülmenin bahane edildiğine dikkat çekti.

Art arda işten çıkarmalar yaşandığını ifade eden Kökoğlu, “Eskişehir’de sermaye sahipleri küçülme bahanesiyle emekçileri işsizliğe itiyor. Daha önce Beko’da 55 işçi kapı önüne konmuştu. Şimdi de Nova Kalıp’ta benzer bir tablo yaşanıyor. İşçileri yoksulluğa ve açlığa mahkûm etmek kabul edilemez. Bu adaletsizliğe karşı sessiz kalınmamalı." diye duruma tepki gösterdi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Ekonomi
Ahmet Hakan Erdoğan'a seslendi: “20 liraya üzüm mü satılır?"
Ahmet Hakan Erdoğan'a seslendi: “20 liraya üzüm mü satılır?"
Son dakika | Hakem Kurulu toplantısı bitti! Memur zammı ne kadar oldu?
Son dakika | Hakem Kurulu toplantısı bitti! Memur zammı ne kadar oldu?
Hangi statüden emekli olmak daha avantajlı? Yüzde 30 fark fırsatı
Hangi statüden emekli olmak daha avantajlı? Yüzde 30 fark fırsatı