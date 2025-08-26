Zam geliyor! Akaryakıtta tabela değişecek!

Küresel gerilimlerden etkilenen Brent petroldeki değişim ve döviz kurundaki oynaklık akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Brent petrolde dalgalı seyir sürüyor. Brent petrol yeni haftaya 67,92 dolardan başladı.

Brent Petrol, 13 Ağustos'ta 64,76 dolar ile son bir ayın en düşük, 30 Temmuz 2025 tarihinde ise 72,80 dolar ile son bir ayın en yüksek seviyelerini gördü.

Bu dalgalanma akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. Ancak Dünya Gazetesi'nin sektör temsilcilerinden ulaştığı bilgiye göre; yarın çarşambadan geçerli olmak üzere benzine yaklaşık 1,15 TL zam bekleniyor.

Peki akaryakıtta güncel tabela ne? İşte 26 Ağustos 2025 Salı gününe ait akaryakıt tabelası:

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 51.36 TL

Motorin litre fiyatı: 52.07 TL

LPG litre fiyatı: 26.51 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 51.21 TL

Motorin litre fiyatı: 51.95 TL

LPG litre fiyatı: 25.88 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 52.07 TL

Motorin litre fiyatı: 52.95 TL

LPG litre fiyatı: 26.40 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 52.40 TL

Motorin litre fiyatı: 53.29 TL

LPG litre fiyatı: 26.33 TLB