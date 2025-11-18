Yüzde 30 indirim geldi: Bugünden itibaren satışta

Yüzde 30 indirim geldi: Bugünden itibaren satışta
Yayınlanma:
AJet, tüm yurt içi uçuşlarında geçerli yüzde 30 indirimli bilet kampanyası başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yurt içinde 41 noktaya seferleri bulunan AJet, kış seyahati planlayanlar için indirimli bilet fırsatı sunuyor.

İNDİRİMLİ BİLETLERİN SATIŞ TARİHİ

Yüzde 30 indirimli biletler, 18 Kasım saat 11.00 ile 20 Kasım saat 23.59 arasında yalnızca AJet Mobil Uygulaması üzerinden satışa sunulacak.

ajet.jpg

THY'den ucuz bilet kampanyası: Fiyatı 1000 liradan başlıyor!THY'den ucuz bilet kampanyası: Fiyatı 1000 liradan başlıyor!

Kampanya kapsamında satın alınan biletler, 2 Şubat ile 15 Mart 2026 arasında salı, çarşamba ve perşembe günleri gerçekleştirilecek tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.

"Basic" biletlerinin yanı sıra "Flex" ve "Premium" bilet tiplerinde yüzde 30 ek indirim avantajı sağlanacak.

Kaynak:AA

Kilauea Yanardağı’nda cehennem görüntüleri: 450 metre püskürttüğü lavlar sel oldu aktı
Yılın kelimesi 'Parasosyal' oldu: Ne anlama geliyor?
Yılın kelimesi 'Parasosyal' oldu: Ne anlama geliyor?
Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
İslam Memiş altında rekor beklediği zamanı açıkladı: 30 bin lirası olan yatırımcıya seslendi
Meteoroloji uzmanından uykuları kaçıracak açıklama: İstanbul'un 50 günlük suyu kaldı
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak: Fethiye’de büyük keşif
Fethiye’de büyük keşif
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü: Perre Antik Kentinde büyük keşif
Perre Antik Kentinde büyük keşif
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü
ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Ekonomi
Emekliye refah payı formülü: Maaşlar nasıl eşitlenecek?
Emekliye refah payı formülü: Maaşlar nasıl eşitlenecek?
Öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacak: Bakan tarihleri açıkladı
Öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacak: Bakan tarihleri açıkladı